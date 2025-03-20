120 bin girişimci kadını e-ticaretle tanıştırma hedefi

Hepsiburada yönetimi, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler 69’uncu Kadının Statüsü Komisyonu (CSW69) kapsamında New York, ABD’de düzenlenen toplantı ve etkinliklerde kadın girişimciliğini ve kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmalarını anlattı.

CSW69 kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen “Dijital Trendler: Geleceğin Ekonomisini Şekillendiren Kadın Girişimciler” panelinde söz alan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, kadın girişimcilerin dijital dönüşüm sürecini desteklemek için “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programıyla onların ihtiyacı olan dijital araçları, eğitimleri ve finansal avantajları sunduklarını anlattı. Cem Tanır’ın verdiği bilgiye göre, platformdaki satıcıların dörtte birini kadınlar oluşturuyor. 62 bin kadın satıcının toplam satışlar içindeki payı hızla artıyor.

ABD temasları çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hepsiburada tarafından Türkevi’nde düzenlenen iftar organizasyonunda konuşan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin hedeflerinin 2030 yılına kadar 120 bin girişimci kadını e-ticaretle tanıştırmak olduğunu belirtti.

Nasdaq Teknoloji Borsası da Hepsiburada'nın kadın girişimciliğine verdiği destekten dolayı Times Meydanı'ndaki dijital panolarında kutlama mesajı yayınladı. “NASDAQ, 62 Bin Girişimci Kadını E-ticarette Güçlendiren Hepsiburada’yı Kutluyor.” mesajı, Hepsiburada ve Türk bayrağı görselleri eşliğinde sergilendi.

Kapadokya Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi’ne hazırlanıyor

9 Mayıs 2025 tarihinde, Nevşehir’de Cappadocia Marriott Hotel’de “Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi - IGIS düzenlenecek. Jeotermal Yatırımcıları Derneği’nin düzenleyeceği (JEMYAD) zirveye kamu, özel sektör ve akademik çevrelerden 250’ye yakın uzman ve yöneticinin katılması bekleniyor.

EMYAD Başkanı Ömer Tosun, Jeotermal enerji ve kaynakların etkin kullanımı konularında farkındalık yaratmak, sektördeki yatırım fırsatlarını ele almak ve jeotermal enerjiye dayalı kalkınma modellerini tartışmak amacıyla düzenlenecek olan zirvenin sadece enerji sektörü için değil, sağlık, tarım ve turizm gibi stratejik alanlar için de büyük fırsatlar sunacağına dikkat çekiyor.

Zirvede, jeotermal enerjinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısı kapsamında 4 oturum gerçekleşecek. Net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda jeotermal enerjinin rolü tartışılacak, jeotermal kaynaklı seracılık ve gıda arz güvenliği konusunda, tarımsal verimliliğin artırılması, yeni finansman modelleri ve düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi üzerine öneriler sunulacak. Termal turizm bağlamında ise jeotermal kaynakların turizme entegrasyonu ve yeni yatırım alanlarının potansiyeli tartışılacak. Lüks termal turizmin sektöre sağlayacağı katma değer, finansman ve yasal altyapı konuları detaylandırılacak. Ayrıca, jeotermale dayalı elektrik üretimi konusunda karbon yakalama teknolojileri, sektördeki finansman ihtiyacı üzerine geleceğe yönelik stratejiler de ele alınacak. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve mevzuat gelişimleri konusundaki oturumda ise sektör paydaşları bir araya gelerek düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesine dair çözüm önerilerini paylaşacak.

TURYİD kadınlarla daha güçlü

TURYİD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Develi Nişantaşı’nda düzenlediği akşam yemeğinde kadın üyelerini ve çalışanlarını bir araya getirdi. TURYİD adına akşam yemeğinde konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Develi, gastronomi sektöründe kadın istihdamının ortalamanın üzerinde yer aldığına dikkat çekti. Develi, Türkiye’de kadınların iş gücüne %32-33 oranında olan katılım oranının, gastronomi sektöründe %42’ye çıktığını belirterek şunları söyledi: “Yurt içinde 3150, yurt dışında 250’nin üzerinde işletme büyüklüğüne ve 6 milyar doları aşan cirosu ile sektöründe %26’lık bölümü temsil eden TURYİD, kadın istihdamı ve sektörde kadınların yeri konusundaki çalışmalarıyla da bu konuya yön verecek.”

Kärcher Türkiye’den hayvan barınağına hijyen seferberliği

Kärcher geçtiğimiz günlerde, Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından biri olan Yedikule Hayvan Barınağı'nda “Kärcher Temizlik Günleri” kapsamındaki ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Profesyonel makineler ve uzman temizlik ekiplerinin kapsamlı çalışması ile barınaktaki 2.000’den fazla kedi ve köpeğin hijyenik bir ortamda yaşaması sağlandı. Ayrıca, tedavisi devam etmekte olan 200'den fazla hayvanın bulunduğu alan buharlı temizlik makineleri ile temizlendi.

Barınankta, Kärcher’in yüksek performanslı basınçlı yıkama makineleri, ıslak-kuru süpürgeleri ve buharlı temizlik makineleri kullanılarak barınak genelinde detaylı bir temizlik yapıldı. Kullanılan Kärcher teknolojilerinden bazıları, barınak temizliğinde değerlendirilmek üzere yetkililere hediye edildi. Etkinlikte yer alan Kärcher çalışanları, yalnızca temizliğe katkı sağlayarak değil, aynı zamanda barınaktaki hayvanları besleyerek onlarda vakit geçirdiler.