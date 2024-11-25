120 yıldır geliştirdiği değerler sergiyle anlatılıyor

SANKO Holding’ten “Sahre” sergisi

Temelleri beş kuşak önce 1904 yılında büyük dede Misafirzade Sani Efendi’nin Gaziantep’te kurduğu dokuma tezgâhları ile atılan SANKO Holding, bugün 120 yaşında. SANKO Holding, 120’nci yaşını, geçmiş hikâyesini sanatla buluşturduğu “Sahre” sergisiyle kutluyor.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu sergi ile ilgili olarak “Büyük dedemiz Sani Bey’in 1904 yılında Gaziantep’te dokumacılıkla temellerini attığı, Zekeriye dedemizin emekleriyle büyüyen, rahmetli babamız Sani Konukoğlu’nun vizyonu ve çalışmalarıyla dünya çapında şirketler topluluğuna dönüşen SANKO Holding, 120. yılına erişti.

120. yılımızda, sahre geleneğinin ruhundan beslenerek kurumun aile, bağlılık, kolektif çalışma, sürdürülebilirlik gibi ortak değerlerini kutladığı, geleneği çağdaş sanatla buluşturan bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz” diyor.

“Mozart’tan sevgilerle”

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde 28 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tüm zamanların en önemli klasik müzik bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı izleyicilerle buluşturuyor. Kore Kültür Merkezi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin destekleriyle gerçekleşecek ve “Mozart’tan Sevgilerle” adını taşıyan konserde, bestecinin farklı dönemlerini ve üsluplarını yansıtan üç farklı yapıtı seslendirilecek. Müzikseverler, bestecinin 22 numaralı Piyano Konçertosu’nu, 28 numaralı Senfoni’sini ve İki Marş eserini dinleyecekler. BİFO, programın ilk eserinde piyanist Chloe Ji-Yeong Mun’a eşlik edecek.

Herkes için erişilebilir bir yaşam için "Erişilebilir Tiyatro"

Türk Telekom, “Türkiye’ye Değer” anlayışıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürerek, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle hayata geçirmeyi amaçladığı kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) erişilebilir yaşamı destekleyen Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirdiği "Erişilebilir Tiyatro" projesine yeni dönemde de devam ediyor. Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan Erişilebilir Tiyatro projesinin yeni sezondaki ilk oyunu ‘Ebedi Barış’ seyircilerle buluştu. Proje kapsamında Devlet Tiyatrosu oyunlarından Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı 1 Aralık’ta canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri aşan bir sanat deneyimi sunmaya devam edecek.

Keman sanatçısı Gidon Kremer ilk kez Ankara’da

Grammy ödüllü keman sanatçısı Gidon Kremer’in Ankara’daki ilk konseri 9 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de kurucusu olduğu Grammy ödüllü oda orkestrası Kremerata Baltica ile Sevda-Cenap And Müzik Vakfı organizasyonuyla gerçekleştirilecek. Konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da…

Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım projesinde ana tema Kış ve Sanat

“Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım” projesi üçüncü edisyonu ile etkinlik tasarımcıları, planlayıcıları ve yaratıcılık dünyasından isimleri bir araya getirerek İstanbul’a yeni bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. 4-6 Aralık tarihlerinde Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek olan sergi, “Art of Winter” temasıyla kışın atmosferini sofralara taşıyacak. 5 Aralık'ta ise bir Yaratıcılık Konferansı düzenlenecek. Etkinlik, KM Events tarafından gerçekleştirilecek. Sergi boyunca düzenlenecek atölye çalışmaları, konferans ve özel etkinliklerle katılımcılar, global sektörün güncel trendlerini yakından takip etme fırsatı bulacak.

“Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri” İGA’da sergileniyor

İGA İstanbul Havalimanı, İGA ART aracılığıyla tarih, kültür ve sanatseverleri bir araya getirecek bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen “Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri” sergisi, geçmişten geleceğe kurduğu bağ ile Osmanlı kültür mirasına katkıda bulunmayı hedefliyor. 31 Aralık’a kadar İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Katı Kuzey Koridoru’nda ziyaret edebilecek Sergi’de; Osmanlı İmparatorluğu’nun altı yüzyıllık tarihine damga vuran beş padişahtan; Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Abdülhamid’e ait olan merasim kıyafetleri tanıtılıyor.

Şalgamı nasıl bilirsiniz?

Ortaköy Feriye Lokantası’nda geçtiğimiz günlerde yeme içme tutkunlarının ilgisini çekecek ilginç bir gastronomi deneyimi yaşandı: Feriye’nin Executive Chef’i Birkan Erköylü’nün destekleriyle hazırlanan Tophane simidi, etsiz çiğ köfte, kâğıtta levrek, şalgamlı orzo risotto, tavuklu ve karidesli taco ve mini hamburgerler yanında şalgam suyu sunuldu. Etkinlik kapsamında Yeme – İçme Uzmanı Oğul Türkkan’ın katkılarıyla hazırlanan şalgam içerikli kokteyller de denendi.

Doğanay Şalgam’ın düzenlediği etkinlikte amaç, şalgamın her yemeğin yanında tüketilebileceğini vurgulamaktı.

Mutfağımızın geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla yeniden yorumlanıyor

Roof Mezzepotamia, kış dokunuşuyla menüsünü yeniledi. Mevsiminde tüketim ilkesiyle yerel üreticilerden sağlanan ürünlerle mutfağımızın lezzetlerini yeniden yorumlayan mekân; Tarihi Yarımada’nın kalbi Sirkeci’de yer alan Orient Occident Hotel’in terasında bulunuyor.

Restoranın mutfağı kariyer yolculuğuna genç yaşta başlayan Gökberk Özbay ve ekibine emanet… Mezopotamya’nın yeni bir medeniyet ve kültür yaratma mirasından ilham alarak menüsünü hazırlayan Roof Mezzepotamia’da, Türkiye’nin 7 bölgesinden izler taşıyan mezeler sunuluyor.