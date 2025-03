20 yılda 21 milyar dolar yatırdı, lisans işi ‘teknoloji üssü’ planını yavaşlatmadı

Turkcell’in davetiyle “GSMA Mobil Dünya Kongresi”ne giderken Türk Telekom’dan davet geldi:

- CEO’muz Ümit Önal’ın “GSMA Mobil Dünya Kongresi” çerçevesinde düzenleyeceği sohbet toplantısına bekliyoruz.

Ümit Önal’la “Mobil Dünya Kongresi ve Fuarı”nın gerçekleştiği Barcelona’da (İspanya) iftarda buluştuk. Önal’a Türk Telekom Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Beytur, Kaan Aktan (CFO), Zeynep Özden, Zafer Orhan, Ali Taşkın, Türk Telekom çatısı altındaki Argela’nın Genel Müdürü İsmail Emanet ve TTVentures Genel Müdürü Muhammet Özhan eşlik etti.

Önal, Türk Telekom’un lisans süresinin Şubat 2026’da dolacağını, en önemli gündem maddelerinin bu konu olduğunu belirtip, 2005 yılına döndü:

- Herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dünya inşa etme vizyonuyla ülkemizin dijital dönüşümü için 2005 yılından bugüne kadar 21 milyar doları aşkın yatırım yaptık. Lisans süremizin dolacak olması yatırım tempomuzu yavaşlatmadı.

Ardından şu mesajı hemen sohbetin başında verdi:

- Ülkemizi bölgenin teknoloji üssüne dönüştürme hedefinde kararlıyız…

Telekomünikasyon sektörünün bu yıl yapılması planlanan 5G ihalesi nedeniyle önemli bir eşikte olduğunu vurguladı:

- Türk Telekom olarak yatırımlarımızı yıllardır 5G ile uyumlu olacak şekilde yapıyoruz. Bu yatırımlar ülke olarak bize bu konudaki bilgi birikimimizi milli teknolojilere aktarmak için ve 5G’nin yerlilik oranı adına büyük avantaj sağladı.

5G için en kritik unsurun fiber ağ olduğunun altını çizdi:

- Fiber ağ uzunluğumuzu 2024 yılı sonu itibariyle 475 bin kilometreye, fiber hane kapsamamızı üçüncü çeyrek itibariyle 32.7 milyona, toplam abone sayımızı da 53.2 milyona yükselttik. Sokakların yüzde 85’ine fiber ağla girdik.

“Fiber Mobilite çağı”nı başlattıkları iddiasını ortaya koydu:

- Fiberdeki gücümüzü mobile de taşıdık. “Fiber Mobilite”, 5G’nin olmazsa olmazlarından. Yani, geleceğin bağlantısını güçlü fiber altyapımızla bugünden sağlıyoruz.

Fiber ağ altyapısı konusunda dünya ile karşılaştırma yaptı:

- Dünyada mobil bağ istasyonlarının 2030 yılında yüzde 50’sinin fibere bağlı olacağı öngörülüyor. Avrupa ülkelerinin hedefi 2028’de yüzde 53’e ulaşmak. Bizim LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ü şimdiden fibere bağlı. Yani, 5G’ye bugünden hazırız.

5G’nin şimdiden kullanımına dönük adımlarına örnekler verdi:

5G ve ötesi teknolojileri ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, akıllı şehirler ve spor gibi alanlara entegre ederek dijital dönüşüme odaklanırken “Fiber Mobilite” çağını başlatarak 5G hazırlıklarında önemli ivme kazandık.

“Fiber Mobilite” Türkiye’nin ilk stadyum isim sponsorluğundan Akıllı Stadyum Projelerine, “VAR” sisteminin uygulanmasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemine kadar birçok teknolojik dönüşüme öncülük ettik. 5G teknolojisini spor alanında da aktif şekilde kullanıma sunduk.

“VAR” 5G teknolojisiyle stadyum deneyimini daha hızlı, etkileşimli ve kesintisiz hale getirdik. Teknoloji sponsoru olduğumuz Trendyol Süper Lig’de 5G teknolojisiyle 2024-2025 sezonunun ilk 5G canlı TV yayın bağlantısını gerçekleştirdik.

Türk mühendislerinin çalışmalarını, yenilikçi fikirleri ve girişimcileri destekleyerek dünyaya ihraç ettiklerini aktardı:

- Küresel sınırları ortadan kaldıran çalışmalara imza atarken gerek yerli firmalarımızla gerekse alanında öncü uluslararası şirketlerle teknoloji alanındaki tüm ekosistemi sahiplenen anlayışla yol alıyoruz.

Türk Telekom’un Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunun en güçlü destekçisi olduğunu savundu:

- Her şehirde, her köyde, her evde teknolojinin sınırlarını kaldıran altyapının mimarıyız.

Dijitalleşmenin sektörler, ekonomi ve ülkemizin tamamının gelişimi için bir zorunluluk olduğuna dikkat çekip, beklentisini perçinledi:

- İmtiyazın yenilenmesi yalnızca Türk Telekom için değil, tüm Türkiye için stratejik bir öneme sahip. Yatırımlarımız Türkiye’nin kazanımıdır. İmtiyazın devamı, Türkiye’nin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımların sürekliliği açısından kritik bir adımdır.

Türk Telekom yönetimi, yeniden 25 yıllık imtiyaz için başvurusunu yaparken, 5G yarışında da 475 kilometrelik fiber altyapısının gücüyle öne çıkacağını öngörüyor…

TTVentures girişimcileri 300 milyon dolarlık işe ve 100’ü aşkın ülkeye ulaştı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, grup şirketlerinden Argela ve Türk Telekom Ventures’a işaret etti:

- Argela ve onun ABD’deki iştiraki Netsia’nın 5G ve fiber alanlarındaki kazanımları, Türk Telekom Ventures’ın yerli girişimcilerimizi küresel oyuncular arasına katan rolü ile ülkemizi yeni nesil teknolojilerde dünyaya yön veren konuma getirmek için çalışıyoruz.

Argela ve Netsia’nın 5G ve fiber alanları dahil 70’in üzerinde patentinin olduğunu belirtti:

- Mühendislerimizin titiz çalışmalarıyla hayata geçirilen geniş bant altyapı ihtiyacına yönelik çözümler sunan ürünümüz SEBA’nın hane kapsaması günden güne artıyor. Bu başarı, Türk inovasyonunun küresel arenadaki rekabet gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

TTVentures’in ulaştığı noktaya işaret etti:

- TTVentures şemsiyesi altındaki girişimciler satışlarının yüzde 60’ını 100’ü aşkın ülkeye yapıyor. Söz konusu girişimcilerin iş hacmi toplamı 300 milyon doları buluyor.

TTVentures’in yatırım yaptığı girişimlerin sayısını, ayrıca yurt dışında yatırımının olup olmadığını merak ettim, yanıtı şirketin Genel Müdürü Muhammet Özhan’a bıraktı:

- Tamamı yerli girişimci olan 13 şirkete yatırım yaptık. Çatımız altındaki şirket sayısı 19’u buldu.

ULAK için önemli adım Turkcell, 3 bin 250 baz istasyonu imzası attı

Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) düzenlediği “MWC Barcelona 2025” fuarında stantları dolaşırken çoğunluk hissesi Aselsan’a ait ULAK’ın önünde hareketlilik gördük. ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. R. Ruşen Kömürcü, hareketliliğin nedenini paylaştı:

- Birazdan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla Turkcell ile baz istasyonu siparişi imzası atacağız.

Hazırlıklar sürerken sordum:

- Şu anda sahada GSM operatörlerinin kullandığı kaç ULAK baz istasyonu var?

Kömürcü yanıtladı:

- Çoğunluğu Türk Telekom’da olmak üzere 3 operatörün kullandığı ULAK baz istasyonu sayısı 3 bin 200.

Derken Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın katılımıyla Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ile ULAK Genel Müdürü Ruşen Kömürcü imza için masaya oturdu, imzaları attı:

Tüm Turkcell ULAK 4.5G sahalarının yeni nesil ürünlerle modernizasyonun yapılması ve 3 bin 250 yeni nesil ULAK baz istasyonu Türkiye’nin farklı bölgelerinde devreye alınarak yaygınlaştırılacak.

ULAK Haberleşme’nin geliştirdiği yeni nesil ürünler, Açık Radyo Erişim Şebekesi (Open RAN) mimarisini destekleyecek.

Turkcell, ULAK Haberleşme’nin Open RAN ürünlerini kullanarak gelecekte daha verimli şekilde 5G şebekesini kurmayı planlıyor.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, imzayı attıktan sonra şu mesajı verdi:

- Yaptığımız anlaşma Türkiye’nin yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım. Hedefimiz Türkiye’nin teknolojide üreten ülke olma yolculuğuna 30 yıllık tecrübemiz ve fikri sermaye birikimimizle katkıda bulunmak.

5G ve diğer bütün yüksek teknoloji üretim çalışmalarına bu gözle baktıklarını belirtti:

- Yüksek teknolojiyi sadece kullanan taraf olmakla kalmayıp, bu alanlarda ürettiğimiz yerli ve milli çözümlerle dünyada söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki Türk mühendislerinin geliştireceği teknolojiler dünya çapında rekabet edebilecek güçte olacak.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü imza sonrası Turkcell’e teşekkür etti:

- 5G ve ötesi için Türkiye’nin markası olma hedefi ile yola çıkan ULAK Haberleşme, ekosistemi ile bu görevi gerçekleştirmek için azimlidir, birikimlidir ve hazırdır.