200 fabrika gezdi, mesleki eğitime odaklandı, gençlerin işe girişi için seferber oldu

2023 yılı Kasım ayının ilk günlerinde Kocaeli-Gebze (İMES) Makine İhtisas OSB’nin EKONOMİ Gazetesi ile birlikte düzenlediği “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Ekonomisi ve Beklentiler” toplantısındayız.

Global Karma OSB heyetinin Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay’ı ziyaretinden

2021 yılı Eylül ayında Dilovası Kaymakamlığı görevine başladıktan sonra İMES’deki toplantılarımızı hiç kaçırmayan Dr. Metin Kubilay, açılış konuşmasında sanayiye, üretime ilgisini şu sözlerle ortaya koydu:

- 30 yıldır mülki idare amiri olarak çeşitli bölgelerde görev yaptım. Hep sanayicinin, iş dünyasının, üretenin, istihdam yaratanın yanında oldum.

Kocaeli’ndeki 14 organize sanayi bölgesinin (OSB) 6’sının Dilovası’nda olduğunu belirtti:

- Söz konusu OSB’lerdeki fabrikalardan bugüne kadar 170’ine bizzat gittim.

OSB’lerden kendisine yansıtılan şu beklentiyi aktardı:

- OSB’lerimiz arasında raylı sistemle ulaşım büyük ihtiyaç.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, elinde proje ve faaliyetlerini içeren bir dosya ile geçenlerde gazetemize uğradı. Önce dosyadaki bazı başlıklara baktım:

En Çok Dilovası Okuyor

Dilovası Yaşlılarına Sahip Çıkıyor

Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirilmesi

İstihdam Seferberliği

Mesleki Eğitim Seferberliği

“Mesleki Eğitim Seferberliği”nin detaylarını okurken Metin Kubilay’ın OSB’lerdeki fabrika turları ile ilgili son veri dikkatimi çekti:

- Gezdiğim fabrika sayısı 200’ü aştı…

Kubilay, sonra dosyadan “Mesleki Eğitim Seferberliği” çalışmalarını anlattı:

İlçemizdeki OSB’lerde bulunan fabrikaların nitelikli iş gücüne ulaşması, iş arayanların iş bulmasına destek verilmesi amacıyla bu seferberliği başlattık. Mesleki eğitim gören öğrenci sayısı ilçemizde lise düzeyindeki öğrencilerin yüzde 60’ına ulaştı.

Eğitime ara vermiş gençlerimizin mesleki eğitim atölyelerinde çağın yeniliklerine uygun eğitim almalarını sağlamak için Makine İhtisas OSB’mizin katkılarıyla eski idari binaları mesleki eğitim merkezine dönüştürüldü.

Böylece OSB’nin içinde makine teknolojisi, elektrik elektronik, otomasyon ve metal teknolojisi alanlarında eğitim verilmek üzere ilçemize bir eğitim merkezi kazandırıldı.

Seferberlik kapsamında OSB’lerimiz ve sanayi sektörü ile yapılan işbirliği neticesinde ilçemize iki adet 24 derslikli okul yapıldı:

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

YILPORT Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bu okulların ve atölyelerin kurulumu ile birlikte 220 milyon liralık bir yatırım gerçekleşti.

Ayrıca Makine İhtisas OSB’nin destekleriyle yaptırılan Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki bir atölye binası ve donatımıyla 15 milyon liralık bir değer ilçemize kazandırıldı.

Metin Kubilay, iş arayanla eleman arayanın buluşması için İŞKUR’un Dilovası’ndaki 6 OSB’nin her birinde“Hizmet Noktası” açmasını gündeme getirdiğini kaydetti:

- İŞKUR Hizmet Noktaları devreye girdiğinden buyana 292 vatandaşımız işe yerleşti.

İşe yerleştirmelerin 6 OSB’ye dağılımını da şöyle paylaştı:

İMES OSB: Açık iş sayısı 537’ydi. 209 kişi işe yerleşti.

Açık iş sayısı 537’ydi. 209 kişi işe yerleşti. GEBKİM OSB: Açık iş sayısı 61’di. 20 kişi işe girdi.

Açık iş sayısı 61’di. 20 kişi işe girdi. Makine İhtisas OSB: Açık iş sayısı 78’di. 22 kişi işe yerleşti.

Açık iş sayısı 78’di. 22 kişi işe yerleşti. KOBİ OSB: Açık iş sayısı 60’tı. 28 kişi işe yerleşti.

Açık iş sayısı 60’tı. 28 kişi işe yerleşti. Global Karma OSB: Açık iş sayısı 13’tü. 1 kişi işe girdi.

Açık iş sayısı 13’tü. 1 kişi işe girdi. Dilovası OSB:Açık iş sayısı 1 görünüyordu. 12 kişi işe girdi.

Kocaeli’nin Dilovası İlçesi Kaymakamı Metin Kubilay’ın ilçedeki 6 OSB’de faaliyet gösteren fabrikaları gezmesi, sorunlarını, ihtiyaçlarını yerinde saptaması, İŞKUR’un “Hizmet Noktası” açmasına vesile olması, iş arayanlarla eleman arayanların en doğru şekilde buluşmasını sağlamış görünüyor…

Kız çocukları yalnız destek alan değil, toplumsal lider olmalı

AYDIN Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), UN Women (BM Kadın Birimi) ve UNFPA (BM Nüfus Fonu) ile birlikte düzenledikleri “Dünya Kız Çocukları Günü” konferansında, “Kız Çocuklarının Liderliği ve Gönüllülüğün Gücü” üzerinde durdu:

- Kız çocuklarının hayallerini, potansiyellerini ve toplumsal dönüşümdeki öncü rollerini merkeze aldığımızda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dünyada halen sürdüğünü görüyoruz.

Gönüllüğün toplumsal kalkınma için vazgeçilmez ve stratejik bir unsur olduğunu vurguladı:

- Kız çocukları yalnızca destek alan değil, toplumsal fayda yaratan liderler olarak görünürlük kazanmalı.

Birleşmiş Milletler verilerine işaret etti:

- BM verilerine göre dünyada yaklaşık 1 milyar gönüllü var. Gönüllü faaliyetlerin yüzde 57’si kadınlar tarafından yürütülüyor.

Gönüllülüğün kadınlar ve kız çocukları için beceri geliştirme, sosyal ağları genişletme ve karar alma süreçlerine daha aktif katılım fırsatı sunduğunu kaydetti:

- Aydın Doğan Vakfı, 2005’te başlattığı “Baba Beni Okula Gönder” seferberliğinden bugünkü “Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar” projesine uzanan çizgide, kız çocuklarının kendine güvenen, bağımsız ve kendi kararlarını veren bireyler olması hedefini kararlılıkla sürdürüyor.

Ardından ekledi:

- Toplumsal dönüşüm bireysel çabalarla başlar. Ancak, kalıcı hale gelmesi birlikte mümkün olur. Herkes, kız çocuklarının liderlik yolculuğuna destek vermeli ve gönüllülüğün gücünü birlikte büyütmeliyiz.

Gönüllülüğün dayanışmayı, kapsayıcılığı ve eşitliği güçlendiren yol olduğunun altını çizdi:

- Gerçek kalkınma, kız çocuklarının toplumsal hayata liderlik edebildikleri bir toplum da mümkün. Hep birlikte onların potansiyellerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz.

UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan, şu mesajı verdi:

- UNFPA olarak inanıyoruz ki, kız çocukları eğitim gördüklerinde ve kendi sağlıkları, hakları ve gelecekleri hakkında karar verdiklerinde, güçlü liderler olmalarını sağlayacak özgüven ve dirence sahip olurlar.

Türkiye’nin nüfusunun yüzde 15’inin gençlerden oluştuğuna vurgu yaptı:

- Kız çocuklarına yapılan yatırım, aslında Türkiye’de ortak geleceğe yapılan yatırımdır. Onları her türlü şiddet ve ayrımcılıktan koruyarak ve okulda kalmalarını sağlayarak, kız çocuklarının kendi potansiyellerine ulaşmalarını destekleyebiliriz.

Bunun yaratacağı etkiyi şöyle açıkladı:

- Kendi yolunu seçebilen her kız çocuğu yalnızca kendi hayatını dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda ailesinde, toplumunda ve tüm ülkede değişimin öncüsü olur, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sunar ve demografik dayanıklılığı güçlendirir.

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, kız çocuklarının yalnızca yarının değil, bugünün de liderleri oluğunu irdeledi:

- Seslerini yükselterek, haklarını koruyup geliştirerek ve onların fırsatlarına yatırım yaparak, her bir kız çocuğunun daha eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya şekillendirme potansiyelini açığa çıkarabiliriz.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, kız çocuklarının sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünümüz olduğunun altını çizip sürdürdü:

- Kız çocukları liderlik ettiğinde değişimi ateşler, engelleri yıkar ve toplulukları güçlendirirler. Tam da bu yüzden UNICEF, kız çocuklarının liderliğine yatırım yapıyor. Çünkü bir kız çocuğunu güçlendirmek, pek çok kişinin ve toplulukların gelişmesine katkı sağlar.