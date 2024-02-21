2023’ü ‘zor yıl’ planıyla Bitirdi, 4.4 milyar Euro ile Türkiye’de tarihi rekor kırdı

BOSCH Macaristan Genel Müdürü Daniel Korioth, 1 Ağustos 2021 itibariyle Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanlığı görevine atandığında eşiyle birlikte İstanbul’a gelirken şöyle düşündü:

- Almanya kökenliyim ama Güney Amerika ülkelerinden Peru’da doğup büyüdüm. Güney Amerikalıların ataları Anadolu topraklarından gitmiş. Güney Amerikalılar ile Türkler’in çok fazla ortak yönleri var.

İstanbul’da göreve başladıktan bir süre sonra ilk aşamada düşündüklerinde haklı çıktığını gördü:

- Türkiye’de çok sıcak karşılandık. Kendimizi ilk günden itibaren evimizde hissettik. Oysa, bu göreve atanıncaya kadar Türkiye’ye hiç gelmemiştik.

Peru’daki çocukluk, gençlik günlerinde edindiği alışkanlıkla genelde iyimser olduğunu irdeledi:

- Biz eninde sonunda güzel bir şeylerin olacağına inanırız. “Her şerde bir hayır vardır” yaklaşımı bizde de hakimdir. İş ve hayat felsefem de böyledir.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanlığı görevinde yaklaşık 1.5 yılı tamamlarken ekibiyle birlikte 2023 planlarını Rusya-Ukrayna Savaşı’nın, Suriye sancısının, yani bölgedeki sıkıntıların etkisini ve Türkiye’deki seçimleri dikkate alarak hazırladı:

- 6 Şubat 2023 depremleriyle şoke olduk. Deprem bölgesinde iş ortaklarımız vardı. Onlara ve depremzedelere yardım için biz de elimizden geleni yaptık. Deprem felaketiyle birlikte 2023 daha da zor bir yıla dönüştü.

Ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yaptı:

- Bu yıl işleri çok daha dikkatli yönetmek gerekiyor.

Derken bu ayın ikinci haftasında Bosch Türkiye’nin 2023 yılı verileri hazırlanıp sunuldu:

İç pazardaki satışlarımız Euro bazında yüzde 29 büyüdü. 2.3 milyar Euro’luk (60 milyar lira) iç satış gelirine ulaştık.

İhracat dahil toplam satış gelirimiz yüzde 6 büyüdü, 4.4 milyar Euro’ya (145 milyar lira) çıktı.

Bosch Türkiye’nin 2023 ön kapanış verilerinin hazırlandığı gün şirketin İstanbul’daki merkezinde Daniel Korioth, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Burcu Coşkun, Kıdemli Kurumsal İletişim Uzmanı Nuray Sağlam’la buluştum.

Daniel Korioth, dosyasındaki verilere bakıp, 2023’ü şöyle yorumladı:

- 2023 çok zor bir yıldı. Ancak, Bosch Türkiye’nin tarihindeki en iyi sonuçları da 2023’te yakalamış olduk. Yani, en zor yılda tarihi rekor kırdık.

Bunu nasıl başardıklarını sordum, şu yanıtı verdi:

- Yakaladığımız büyümedeki en büyü pay Bosch çalışanlarına ait. Bizim en büyük değerimiz insan kaynağımızdır.

Ardından ekledi:

- Aynı zamanda doğru ürün, çözüm ve hizmetlerimiz bu büyümeye katkıda bulundu. Örneğin, TOGG ile işbirliğimizin de bunda katkısı var. Bu işbirliğinden gurur duyuyoruz.

İstanbul’daki görev süresi 3 yıla yaklaşırken, Türkiye’de yaşamayı nasıl özümsediğini şu yaklaşımla ortaya koydu:

- Biz Türkler zor koşullarda çalışmayı seviyoruz. Zorluklarla mücadele etmeyi seviyoruz. Koşullar kötüye gidebilir, iniş çıkışlar oldu. Böyle dönemlerde iyimserliği korumak önemlidir. Bu yaklaşımla krizin üstesinden gelmeyi biliriz. İşte bu bizi en iyi yapıyor.

Türklerin sözlüğünde “imkansız” kelimesinin yer almadığını vurguladı:

- Latin Amerika’da biz “Hadi limondan limonata yapalım” deriz. Bu deyimi iyimserliği teşvik etmek için kullanırız.

Deyimi şöyle açtı:

- Hayat sana limon veriyor, sen de limonata yap. Limon, hayattaki ekşiliği ve zorluğu çağrıştırır. Limonata yapmak onu olumlu veya arzu edilen bir şeye dönüştürmektir. Yani, zorluklar içindeyken “yapabilirim” tavrını teşvik eder.

Sohbeti şu mesajla noktaladı:

- Bosch Türkiye, globalde stratejik bir merkez ama daha da önemli olacak. Özellikle Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki stratejik önemi daha da artacak.

Bosch, Türkiye’ye 1910 yılında İstanbul’da temsilcilik açarak girdi. Halen İstanbul, Bursa, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ’da 8 fabrikada üretim yapıyor, 19 bin 800 kişiyi istihdam ediyor…

2023 gibi zor bir yılda tarihi rekor kırabilmesi, Bosch’un Türkiye’deki varlığını perçinliyor, büyüme planlarını tetikliyor…

12 yılda 4 milyar Euro yatırdı, hidrojen Enjektörü gündeme aldı

BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Daniel Korioth, grubun Türkiye’deki yatırım büyüklüğüne işaret etti:

- 2000-2022 döneminde 4 milyar Euro’luk yatırım yapıldı. Bosch, bulunduğu ülkelere kısa vadeli bakmaz. Uzun vadeli planlar yapar. Türkiye’de de öyle oldu ve bu sürecek.

Söz konusu yatırımın 2022 yılındaki bölümünü irdeledi:

- Sadece 2022 yılındaki yatırımımız 203 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki üretim alanlarını sıraladı:

Mobilite: Güç Çözümleri, Fren Sistemleri

Sanayi Teknolojileri: Hidrolik, Tahrik ve Kontrol Sistemleri, Özel Makine İmalatı

Dayanıklı Tüketim Ürünleri: Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi

Enerji ve Bina Teknolojileri: Duvar Tipi Kombi ve Komponentleri

Türkiye ile birlikte büyümek istediklerini kaydetti:

- Her ürünün bir yaşam döngüsü var. Örneğin, Bursa’daki Güç Çözümleri fabrikamızda hidrojen enjektörü için çalışmalar yapıyoruz. Biz bunu Türkiye’deki yetkinliğimiz sayesinde yapabiliyoruz.

Peru’da çok daha yükseğini yaşadım ama Almanya’ya enflasyonu anlatmak zor

BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Daniel Korioth’a enflasyonu sordum, Peru’daki günlerine uzandı:

- Peru’da yüzde 14 bin enflasyonu bile görmüştüm. Yani, yüksek enflasyonun ne olduğunu bilirim.

Enflasyon konusunda yaklaşım farklılıkları olduğunu belirtti:

- Almanya’daki merkezdeki arkadaşlarımız sürekli arıyor, yüzde 60-70 enflasyon ortamında işleri nasıl yönettiğimizi soruyorlar. Onlara anlatmakta zorlanıyoruz elbette.

Ardından ekledi:

- Yüksek enflasyon tüketimi etkiliyor. Bu yıl da ihtiyatı elden bırakmayacağız.

Geleceğin araçlarına Yönelik projeler Üzerinde çalışıyoruz

BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Daniel Korioth ile sohbetin ardından şirketin merkezinin bulunduğu binada yer alan “Tasarım Merkezi”ne geçtik.

Merkezde Korioth’a Bosch Türkiye Başkan Yardımcısı Gökhan Tunçdöken, Aplikasyon ve Kalibrasyon Mühendisi, Uzman Özgül Gedikli Şanlı eşlik etti.

Gökhan Tunçdöken, merkezle ilgili şu bilgiyi verdi:

- Burada 35 mühendis arkadaşımız çalışıyor. Bu merkezde geleceğin araçlarına yönelik projeler, kalibrasyon, endüstri 4.0 ve dijitalleşme alanlarında çalışmalar yapılıyor.

Özgül Gedikli Şanlı sürdürdü:

- Tasarım Merkezimizde güç-tahrik sistemleri ve elektrikli araçlar konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik “Bosch Elektrikli Mobilite Eğitim Programı” düzenliyoruz.

Gökhan Tunçdöken, eğitim programının 4’üncüsünü başlatacaklarını bildirdi:

- Son 3 yılda 47 farklı üniversiteden 207 öğrenci mezun ettik. Onlardan 10’u bizim merkezimizdeki çalışma arkadaşlarımız arasına katıldı. Bu yıl 3 bini aşkın başvuru aldık.

Daniel Korioth, yeri gelmişken Ar-Ge harcamalarını paylaştı:

- 2022 yılında Ar-Ge’ye 700 milyon lira harcadık. Ar-Ge’de 850 kişilik bir kadromuz var.

Şu noktanın altını çizdi:

- Biz sadece kendi şirketimiz için yetenek yetiştirmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda sektörün ihtiyacı olan yeteneklerin gelişimine de destek oluyoruz.

Ardından ekledi:

- Türkiye’deki genç nüfusun sunduğu istisnai potansiyeli mutlaka değerlendireceğiz. Bu dinamiğin yarattığı fırsatları kaçırmamalıyız.