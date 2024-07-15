Kayyımdaki 1371 şirketin 643’ü iade edildi, TMSF’nin yönettikleri 146 milyar lirayı aştı

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş’tan 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında “kayyımlık” görevi Fon’a devredilen şirketlerle ilgili son durumu sordum.

Başkan Karakaş, TMSF Başkan Yardımcılarından İsmail Güler’e yönlendirdi. Güler, ekibine “TMSF kayyımlığındaki şirketlerin son durumu” bilgi notunu hazırlatıp, gönderdi. Bilgi notunda öncelikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında devredilen şirketlerin sayısı anımsatıldı:

- 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY’ye yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 1371 şirketin “kayyımlık” görevi Fon’a devredilmiştir.

Mevcut şirket sayısı üzerinde duruldu:

- Hali hazırda Fon, Türkiye’nin 32 ilinden toplam 994 şirkette kayyım olarak görev yapıyor. Ayrıca Fon, 82 şirkete “pay kayyımı”, 93 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyım olarak atanmış bulunuyor.

Bilgi notundaki şu veri dikkatimi çekti:

- Fon’un “hakimlik” ve mahkeme kararlarıyla kayyım olarak atandığı şirketlerden bugüne kadar 643 şirketin kayyımlık kararı yine mahkemeler/hakimlerce tamamen kaldırıldı.

Bu bölümü okuyunca eski sahiplerine dönen şirketlerden örnek isimler rica ettim, ek bilgi notu olarak geldi:

- Eski sahiplerine iade edilen şirketler arasında Adana’da Karteks Tekstil, Nazilli’de Uğur Soğutma, Gaziantep’te Hasırcı Tekstil, Işık Ahşap, İstanbul’da Fi Yapı İnşaat, Muğla’da Çobanlar Mermer, Samsun’da Tozlu Tekstil yer alıyor.

Tasfiye sürecindeki şirketlerle ilgili şu bilgiler verildi:

- Fon’un kayyım olarak görevlendirildiği 97 şirketin tasfiye ve sicilden terkine ilişkin hazırlık işlemleri ile bilançonun hazırlanması işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiş, 34 şirketin tasfiye işlemleri tamamlanarak ticaret sicilinden terkin edilmiştir.

Şu noktanın altı çizildi:

- Tasfiye işlemleri tamamlanan 34 şirket, halen Fon’un kayyımlığında bulunan 694 şirket arasında yer almıyor.

694 şirketin aktifleri, öz kaynakları ve ciroları ile ilgili şu bilgiler aktarıldı:

- Kayyım olarak görevlendirildiğimiz 694 şirketin kurumumuza devir itibariyle aktif büyüklükleri 39.5 milyar lira iken 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yüzde 271 büyüyerek 146.5 milyar liraya ulaştı.

- Öz kaynak toplamı ise yüzde 262 büyüyerek 17.5 milyar liradan 63 milyar liraya çıktı.

- Söz konusu 694 şirketin cirosu 31 Aralık 2023 itibariyle 123.3 milyar lirayı, kârı ise 10.09 milyar lirayı buldu.

- Halen yönetimimiz altındaki bu şirketlerde 26 bin 914 kişi istihdam ediliyor.

Kayyımlık görevi nedeniyle yönetimi devralınan şirketlerin özel uçaklarının durumunu merak ettim, şu bilgi iletildi:

- Kurumumuzun kayyım olarak görevlendirildiği Koza Grubu’na ait 2 uçak ve Erciyes Anadolu Grubu’na (eski Boydak-İstikbal-Bellona grubu) ait 1 uçak satılmıştır.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” vesilesiyle TMSF’den aldığım bilgiler arasında en çok dikkatimi çeken, 643 şirketin eski sahiplerine dönmesi oldu.

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’dan sonra TMSF’nin kayyımlığına geçen 1371 şirketin 643’ünün eski sahiplerine iade edilmesi, mahkeme süreçlerinin etkisini ortaya koyuyor…

38 ticari ve iktisadi bütünlük satıldı, 16.2 milyar lira hasılat sağlandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı İsmail Güler’den gelen bilgi notunda kayyımlık sürecinin ardından yasal olarak satılabilir hale gelen şirketlerle ilgili şunlar yer aldı:

- TMSF tarafından hisse satışı yapılan şirket sayısı 16 olup bu satışlardan toplam 341 milyon lira satış hasılatı elde edildi.

- Yine, Kurumumuzun kayyım olarak atandığı şirketlerle ilgili ticari ve iktisadi bütünlük (TİB) ihalelerinde 38 adet (TİB) 12.87 milyar lira ve 3.5 milyon dolar muhammen bedelle satışa sunuldu.

- Gerçekleştirilen ihaleler neticesinde toplam 14.66 milyar lira (KDV dahil 16.27 milyar lira) ve 7 milyon dolar satış hasılatına ulaşıldı.

TMSF’deki 8 şirket 38 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı İsmail Güler’den gelen bilgi notunda satış gündemine bugünlerde gelen şirketlerle ilgili şu noktaların altı çizildi:

- Fon’un kayyımı olduğu şirketlerin 94’ü hakkında ilgili mahkemelerce müsadere kararı verilmiş ve bu kararlar kesinleşmiş olup satış ve tasfiye süreçlerine başlanmıştır.

- Bu kapsamda Erciyes Anadolu Grubu şirketlerine ilişkin satış süreçleri kademeli olarak devam ediyor. Satış ilanları Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF internet sitesinden yayınlanıyor.

- Bugüne kadar Erciyes Anadolu Grubu şirketlerinden Doqu Ev Tekstili Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satışı tamamlandı, alıcı Anadolu Güçbirliği Holding A.Ş.’ye devri gerçekleşti.

Satış süreci devam eden şirketler de şöyle sıralandı:

- HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş: İhale 28 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 22 milyar lira.

- Bizim Menkul Değerler A.Ş: İhale 13 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Muhammen bedeli 380 milyon lira.

- RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş: İhale 27 Ağustos 2024’te yapılacak. Muhammen bedel 6.2 milyar lira.

- Sibelres Elektrik Üretim A.Ş: İhale 21 Ağustos 2024’te gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 2.7 milyar lira.

- Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş: İhale 20 Ağustos 2024’te gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 2.6 milyar lira.

- Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş: İhale 16 Ağustos 2024 tarihşnde gerçekleşecek. Muhammen bedeli 2 milyar lira.

- Muradiye Elektrik Üretim A.Ş: İhale 14 Ağustos 2024’te yapılacak. Muhammen bedeli 2.1 milyar lira.

Bilgi notunda şu noktaya işaret edildi:

- Satışa çıkarılan şirketlere gerek yurt içinden gerekse yurt dışından ilgi gösteren çok sayıda yatırımcı bulunuyor.

Koza Altın 18.8 milyar liralık büyüklüğe ulaştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) başkan Yardımcısı İsmail Güler’den Koza Altın’la ilgili ayrı bilgi istedim, şu notu iletti:

- Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin aktif büyüklüğü, devir tarihinden bugüne yüzde 600’den fazla arttı, 2.6 milyar liradan 18.8 milyar liraya ulaştı.

- Öz kaynakları da benzer oranda artarak 2.5 milyar liradan 17.5 milyar liraya çıktı.

- Şirketin hisse fiyatı Fon’a devir tarihinde 0.74 lira iken yüzde 3 bine yakın artarak 23.02 liraya ulaştı. Aynı dönemde BİST 100 Endeksi’nin artışı yüzde 1336 oldu.