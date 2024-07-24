TMO, Malatya kayısısına 2020’de milat yaşattı, bu yıl da aynı adımı atar mı?

GEÇEN Cuma günü Türkiye İş Bankası’nın Petrol Ofisi ve YGA ile deprem bölgesinde başlattıkları “Bilim Kuşağı Atölyeleri”nin Çocuk Evlerini de kapsamasıyla ilgili toplantısı için Malatya’ya gittiğimde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu aradım, Ankara’da olduğunu bildirdi:

- Kayısı üreticilerimizin sıkıntıları var. Bu sıkıntıları başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olmak üzere ilgili kurumlara anlatmaya çalışıp, destek talep edeceğim.

Görüşmemizden hemen sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Basın Danışmanı Ökkeş Cerit, Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’a gönderdiği dosyayı bana iletti. Sadıkoğlu, Güldal’a önce Malatya’nın deprem sonrası mevcut durumunu özetledi:

· Odamızın 10 bin 600 üyesi 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilendi. Şehrimizde 35 bin 680 bina hasarlı. 120 bin vatandaşımız konteynerlerde yaşıyor.

· 27 bin 500 bağımsız işyeri ağır hasar almış bulunuyor. Şehir merkezindeki “çarşı” tamamen yıkıldı. 1700 esnafımızın iş yeriyle birlikte ürünler de enkazda kaldı.

· Şehrimizin muhtelif yerlerine kurulan geçici konteyner iş yerlerinde 3 bin 500 ticari işletme varlığını sürdürmeye çalışıyor. · OSB’deki 403 fabrikanın yüzde 10’u küçük çaplı hasarlar aldı. Fabrikalar, hâlâ yüzde 30 personel eksiği ile üretim yapıyor.

· Üretimde yaşadığımız aksaklıklar ihracatımızı olumsuz etkiledi. İhracatımız 2023’te yüzde 13 düştü.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusuyla 2017 yılında “Malatya Kayısısı”nın 2017 yılında Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret aldığını anımsattı:

- Malatya’da 8 milyon kayısı ağacı var. 50 bin aile geçimini kayısıdan sağlıyor. Her yıl artan ihracatımızla ülke ekonomisine önemli katkı yapıyoruz. 2023’te 77 bin ton kuru kayısı ihraç edip 414 milyon dolar gelir sağladık.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın kayısıyla ilgili hedefini paylaştı:

- Kayısıda en büyük hedefimiz ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamasıdır. Bu nedenle fiyat istikrarı sağlanması önem arz ediyor.

Bu yılki rekolteye işaret etti:

- Resmi tespitlere göre 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesi 107 bin 517 ton olarak açıklandı.

Odamızdaki sektör temsilcileri, rekoltenin daha fazla olduğunu belirtiyor.

Önceki sezondan kalan kayısılara dikkat çekti:

- Geçen yıldan kalan kayısıları da dikkate alırsak arzın çok fazla olduğu görülüyor. Arz-talep dengesinin sağlanması ve kayısımızın hak ettiği değerde alıcı bulması için fiyat istikrarsızlığının önüne geçilmesi gerekiyor.

Girdi fiyatları üzerinde durdu:

- Son bir yılda mazot, gübre, enerji ve diğer kalemlerde yaşanan yüksek fiyat artışları girdi maliyetini yüzde 300 artırdı. Buna karşın kayısı fiyatlarında düşüş eğilimi görüyoruz. Kayısıda taban fiyat belirlenmesi, üreticimizin enflasyon karşısında ezilmemesini sağlar.

TMO’ya şu çağrıyı yaptı:

- Depremden büyük yaralar almış şehrimizin ana gelir kaynağı olan kayısının daha fazla ihraç edilerek ülkemiz ekonomisine katma değer sağlaması için TMO’nun taban fiyat açıklamasını ve ürün alımı yapmasını talep ediyoruz.

Sadıkoğlu, dün TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ı ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı:

- Genel Müdür Ahmet Güldal ile görüşerek TMO tarafından depremden büyük zarar gören şehrimize destek için kayısı alımı yapılması ve üreticimizi destekleyecek bir taban fiyatı açıklanması talebimizi ilettik.

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun TMO Genel Müdürüne gönderdiği dosyanın ardından Eylül 2020’de, kurumun ilk kez kayısı taban fiyatı açıklamaya başlama kararının ardından yazdığım yazıya baktım:

· TMO’nun kayısı alımı Malatya için milat oldu…

Dönemin AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık aramış, bilgiyi vermişti:

- Tarım Bakanlığımızı ikna için epey zamandır uğraştığımız bir iş nihayet gerçekleşiyor. TMO ilk kez kayısı alımına başlıyor. Kayısı bundan böyle gerçek değerini bulacak. Çiftçimizin emeği, alın teri yerde kalmayacak.

İlk taban fiyatın açıklanmasının ardından Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile konuşmuştum:

- Bu iş Malatya ve Türkiye için milat oldu. TMO’nun Eylül 2020’de “Malatya için milat” olarak nitelenen kayısı taban fiyatı açıklamasına dönük politikasını bu yıl da sürdürmesi gerekmez mi?

6 aylık kayısı ihracatı 186 milyon doları buldu

MALATYA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TMO Genel Müdürüne gönderdiği dosyada son 4.5 yılın kayısı ihracatı grafiğine de yer verdi:

● 2020 yılı: 90 bin ton kuru kayısı ihraç edildi, 266 milyon dolar gelir sağlandı.

● 2021 yılı: 90 bin ton kayısı ihraç edildi, gelir 347 milyon doları buldu.

● 2022 yılı: 76 bin ton kayısı ihraç edildi, gelir 402 milyon dolar oldu.

● 2023 yılı: 77 bin ton kayısı ihraç edildi, gelir 414 milyon dolara ulaştı.

● 2024 yılı ilk 6 ay: 31 bin ton kayısı ihraç edildi, 186 milyon dolar gelir sağlandı.

TMO, gerektiğinde devreye girecek

GÜMRÜK ve Ticaret eski Bakanı, Malatya AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci de dün TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’la görüşmesinin satır başlarını sosyal medya hesabından paylaştı:

● TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile bir araya gelerek Malatyamız ve Türkiyemiz için önemli bir tarım ürünü olan kuru kayısımızı konuştuk, önemli kararlar aldık.

● Görüşmemizde kayısı üreticilerimizin asla yalnız bırakılmayarak, gerekli şartlar oluştuğunda TMO’nun devreye girip, destekleme alımlarını gerçekleştirme yönünde karar alındı.

● Malatya’da bulunan lisanslı depoların aktif kullanılması ve çiftçimize acil ödemeler için ürünlerini depoya koyarak teminat gösterip, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım’dan 9 ay vadeli, sıfır faizli kredi kullanması yönünde de önemli bir adım atıldı.

● Yine kayısımızın bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi fiyat istikrarsızlığından etkilenmemesi için gerekli desteğin verilmesi yönünde karar alındı.

● Ayrıca lisanslı depolara ürünlerini teslim edenlere nakliye ve analiz desteği verilmesi için de gerekli talimatlandırma yapıldı.

● Hükümetimiz dün olduğu gibi bugün de kayısının ve kayısı üreticisinin yanındadır.

● TMO’muz Malatya için önemli bir yatırım yaparak, yeni bir hububat ve çok amaçlı depo ve ofis binası yapacak. Bunların arsası alındı, proje aşamasına geçildi. İnşallah 2025 yılında inşaat başlayacak ve yıl içinde tamamlanacak.

Oda Başkanı ve milletvekili GÜMRÜK ve Ticaret eski Bakanı, TMO’ya birlikte gidemez miydi?

DÜN öne Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TMO Genel Müdürü ile görüşmesini sosyal medyasından duyurdu. Genel Müdür Ahmet Güldal’a ilgisi için teşekkür etti.

Ardında Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile görüşmesinin detaylarını sosyal medya hesabından açıkladı.

İki ziyaret fotoğrafını, verilen mesajları görünce şöyle düşündüm:

Bülent Tüfenkci ile Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TMO genel Müdürü Güldal’la görüşmeye birlikte gidemez miydi? Birlikte gitselerdi Malatya, kayısı ve kayısı üreticileri için taleplerini iletseler, ziyaret daha etkili olmaz mıydı?

Ortak payda olan Malatya, kayısı ve kayısı üreticileri için asgari müşterekte buluşma görüntüsü vermek çok mu zordu?