Deprem sonrası ‘vicdanlı bilim’le yola çıktı, 250 bini aşkın çocuğu kucakladı

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 11 ilimizi vuran 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ilk günlerinde bölgeye gitti, şubelerindeki personelin sıkıntılarıyla yakından ilgilendi.

İş Bankası Grubu olarak depremzedeye yardım konusunda hızla kolların sıvanması için düğmeye bastı. İş Bankası bir yandan depremzedeye yardım konusunda güçlü adımlar atarken, diğer taraftan Hakan Aran ekibini toplayıp bölgedeki çocuklara dönük neler yapılabileceğine kafa yordu:

- Bankamızın kurulduğu günlerden itibaren benimsediği hedeflerin başında ekonomik bağımsızlığımızı sağlamak ve fırsat eşitsizliklerini gidermek var. İş Bankası yönetimi 6 Şubat depremleriyle birlikte bölgedeki çocuklar açısından derinleşen “fırsat eşitsizliği”ni giderme konusuna kafa yorarken yolları Young Guru Academy (YGA) ile kesişti, “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesi benimsendi.

Hakan Aran, Petrol Ofisi Grubu’yla işbirliği yaptıkları projeyi şöyle tanımladı:

- “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesi, deprem bölgelerinde okulların kapalı olduğu dönemde çocukların keyifli vakit geçirmesi, bilimsel düşünceyle yakınlaşması amacıyla hayata geçirildi.

Projeyi şöyle irdeledi:

“Bilim Kuşağı Atölyeleri”, çocukların erken yaşta deneyler yaparak temel bilimsel kavramlarla tanışmalarına, bilim ve teknolojiye duydukları ilgi ve merak duygularının artırılmasına katkıda bulunacak. Projenin tanıtımı için ilk aşamada Hatay’ın Samandağ ilçesi seçildi, hedef ortaya konuldu:

- “Bilim Kuşağı Atölyeleri”, başta 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen bölgeler olmak üzere 3 yılda 8-13 yaş arasındaki 750 bin çocuğu kucaklayacak. Geçen Cuma günü Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen’in davetiyle Malatya’ya gittim, “Sevgi Evleri”nde düzenlenen toplantıyı izledim. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Hakan Aran, YGA Yönetim Kurulu Üyesi Can Kavanoz, Mİ- AD Başkanı Yunus Akdaş katıldı.

Toplantıdaki sunumda proje kapsamında 2023 yılında yapılanlar paylaşıldı:

● Proje ile deprem bölgesi öncelikli olmak üzere 67 ilimizde 254 bin 822 çocuğa ulaşıldı.

● 719 öğretmene, “Rol Model Öğretmenler Programı” ile eğitimler verildi.

● Öğretmenler aracılığıyla 251 bin 363 çocuğa ulaşıldı.

● YGA’nın bilim eğitimcileri ve gönüllüleri ile 3 bin 459 çocukla 151 “Bilim Kuşağı Atölyesi” gerçekleştirildi.

● 558 okula “Twin Bilim Setleri” ulaştırıldı.

Hakan Aran, toplantının Malatya’daki “Sevgi Evleri”nde gerçekleşmesinin nedenini şöyle açtı:

● Projenin etki alanını genişletmek ve “Çocuk Evleri”ndeki çocukları da “Bilim Kuşağı Atölyeleri” ile buluşturmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaptık.

● 79 ilimizdeki Çocuk Evleri’nde yaşayan 5 bin 268 çocuk da proje kapsamında eğitim alacak.

Aran, bu noktada “vicdanlı bilim” e vurgu yaptı:

- Bilimi “iyilik”le buluşturabilmek de çok önemli. Bilimi iyilik üzerine kurgulayarak hayata geçirince insanlık yararına gelişmelere, buluşlara imza atılıyor. İşin içine “kötülük" girince o zaman insanlığın zararına da kullanılması söz konusu olabiliyor.

Türkiye Satranç Federasyonu’nun ana sponsoru olduklarını anımsattı:

- Çocuk Evlerinde yaşayan çocukların satrançla tanışmasına vesile olduk. Bu tanışıklığın çocukların eğitim yaşamlarını nasıl olumlu etkilediğini gördük.

Ardından sürdürdü:

- İnanıyorum ki, “Bilim Kuşağı Atölyeleri”nde öğrendikleriyle, burada tanışacakları rol model abla ve abilerinden aldıkları feyzle gelecekle ilgili daha umutlu hayaller kuracaklar, onlar gibi olmak için eğitimlerini tamamlayacaklar.

İş Bankası’nı 100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğunu, ilk Genel Müdürünün Celal Bayar olduğunu vurguladı:

- İş Bankası, bundan 100 yıl önce ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve aslında fırsat eşitliğini gidermek üzere kurulmuş bir banka. O yüzden bu tür projeleri gerçekleştirmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türkiye İş Bankası, Petrol Ofisi ve YGA’nın 2023 yılında 250 bin çocuğa dokunan “Bilim Kuşağı Atölyeleri”ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Çocuk Evleri’nin kapısını açmasının olumlu etkisini Malatya’daki Sevgi Evleri’nde gördük. İş Bankası, Petrol Ofisi, YGA, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönetim ve görev alan ekiplerinin yüreğine sağlık…

Buradan bilim insanları çıkacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Malatya Sevgi Evleri’ndeki toplantıda şu mesajı verdi:

- Bakanlığımız koruması altındaki çocukların bakış açılarını geliştirmek, özgüvenli ve donanımlı yetişmelerini sağlamak amacıyla birçok alana yönlendiriyoruz. Bunlar arasında mühendislik ve bilim de yer alıyor.

“Bilim Kuşağı Atölyeleri”ne değindi:

- Projeyle çocuklarımızın bilimsel düşünme becerilerine katkı sağlamayı ve fen bilimleri alanına yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Proje sayesinde “Bu kuruluşlardan çok sayıda bilim insanı çıkacak” diyoruz.

Özgüven, başarı, hayal kurma, merak ve cesaret etkisi yaratıyor

YGA, “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesinin etkisinin değerlendirilmesi amacıyla FutureBright’a araştırma yaptırdı. Araştırmadan çıkan sonuçlar özetle şöyle:

● Proje, katılımcı öğrencileri özgüven, başarma duygusu, hayal kurma, merak duyma ve cesaret gösterme, empati kurma gibi konularda olumlu etkiliyor.

● Kelebek etkisi yaratarak öğrencilerin kendilerinden küçük sınıflara uygulama yaptırmalarına olanak sağlıyor.

● Twin setleri öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra umut, motivasyon ve gelecek planlamalarına katkıda bulunuyor.

● Bilim setleri öğrencilerin yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştiriyor, yeni şeyler üretme arzusunu teşvik ediyor. Bu sayede öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak gerçek dünyada uygulanabilir projeler düşünüyor, gerçekleştirmek için motive oluyor.

● Özellikle deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin bilim setleri sayesinde kurdukları hayalleri arasında doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, önceden bilmeye yönelik fikirler dikkati çekiyor.

● Proje öğrencilerin empati kurma, paylaşım ve işbirliği yönlerini pekiştiriyor; ortak bir hedefte buluşabilmek, birlikte çalışma ve etkili takım çalışması yapma konusundaki motivasyonlarını artırıyor.

● Hazırladıkları projelerle yarışmaya katılan öğrenciler, hedef belirleme ve sunum yapma gibi alanlarda da beceri kazanıyor. Böylelikle çocuklar hem bireysel hem de takım çalışması yeteneklerini ve sosyal becerilerini geliştiriyor.

● “Bilim Kuşağı Atölyeleri” gibi projelere katılım, öğretmenlerin kendi mesleki pratiklerine ve kariyerlerine olan bakış açılarını da yeniden şekillendiriyor.

● Projede rol alan öğretmenlerden araştırmaya katılanların yaklaşık üçte biri sınıf öğretmeni, üçte biri fen bilimleri öğretmenlerinden oluşuyor.

● “Bilim Kuşağı Atölyeleri”ne en fazla Diyarbakır’da yaşayan öğretmenler katılım sağladı.

Öğrenci başına 10 dolar harcanıyor

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’a “Bilim Kuşağı Atölyeleri”nin mali boyutunu sordum, şu bilgiyi paylaştı:

- Çocuk başına 10 dolarlık bir maliyet planı hesapladık. YGA’nın gönüllü mentorları, maliyetin bu düzeyde olmasını sağlıyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Biz İş Bankası olarak 500 bin, Petrol Ofi si de 250 bin çocuğun bu atölyelerden faydalanmasının maliyetini karşılayacağız.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun da projeye ilgi gösterdiğini kaydetti:

- İbrahim Erdemoğlu, projenin Gaziantep, Adana ve Adıyaman bölümünü üstlenmek istedi. Yani, proje 750 bin çocuğa ulaştığında İş Bankası 5 milyon dolar, Petrol Ofi si de 2.5 milyon dolar harcamış olacak.