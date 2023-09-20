230 yatırımcı kayıt yaptırdı, salon büyüdü

TÜRKİYE-Amerika İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın davetiyle 4 meslektaşımla Goldman Sachs’ın merkezinde düzenlenen “13’üncü Türkiye Yatırım Konferansı”nı izlemek üzere New York’tayız.

Biz New York’a vardıktan birkaç saat sonra TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, bir fotoğraf ve mesaj gönderdi:

- Goldman Sachs, yoğun ilgiden toplantıyı büyük salona aldı. 230 yatırımcı toplantımıza katılmak üzere kayıt yaptırdı.

Yalçındağ, önceki akşam New York’a varır varmaz bir sohbet buluşması düzenledi. Buluşmaya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Yalçındağ’la aynı uçakla New York’a seyahat eden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, TAİK Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kibar (Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Bolat (THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı), Haydar Çolakoğlu (Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Burak Talu, DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Merih Kepez katıldı.

Sohbet sırasında Mehmet Ali Yalçındağ’a sordum:

- Goldman Sachs, Türkiye piyasasında var mı?

Tereddütsüz yanıtladı:

-Olmaz olur mu?

Bunun üzerine geçen yıl Ekim ayı sonunda Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in Eş Başkanlığını yürüttüğü American Turkish Society’nin (ATS) Goldman Sachs’la ortaklaşa düzenlediği “Türkiye’de Girişimcilik” toplantısı sonrasında yazdığım yazıyı açtım.

Goldman Sachs’ın gelişmekte olan piyasalara yönelik 20 milyar dolarlık fonunu yöneten Başak Yavuz’la sohbetimizden şu bölümü okudum:

- Şu anda fonun 3’te birini Çin piyasalarında değerlendiriyoruz. Bu dönemde Türkiye’de hisse senedi ve bono-tahvil piyasalarında yokuz.

Başak Yavuz’a Goldman Sachs’ın Türkiye piyasasında geçmişte önemli yatırımcılar arasında olduğunu anımsatınca aldığım şu yanıtı da aktardım:

- Bir yıldır Türkiye piyasalarında yokuz. Portföyümüzü yavaş yavaş boşalttık. Türkiye piyasası döviz bazında çok sığlaştı. Marjlar düştü. Fonlarımıza kazandıramayacağımız piyasalara girmiyoruz.

Mehmet Ali Yalçındağ, “Goldman Sachs, Türkiye piyasasında olmaz olur mu?” derken haklıydı. Çünkü, Goldman Sachs, uzun yıllar Türkiye piyasalarında varlık göstermişti.

Dün sabah piyasaları yakından izleyen arkadaşlarıma, yabancı yatırımcıların temsilcilerini sordum:

- Goldman Sachs, yeniden Türkiye piyasasına dönüş yaptı mı?

Aldığım yanıt şu oldu:

- Yabancıların bono-tahvil piyasasındaki payı yüzde 1’lerde seyrediyor. Borsa İstanbul’da ise yabancıların payı yüzde 30’larda. Yani, şu anda yabancı yatırımcıların tek tek ayrımını ortaya koymak fazla anlam ifade etmez.

TAİK’le Goldman Sachs’ın birlikte düzenlediği “Türkiye Yatırım Konferansı”nda 230 yabancı yatırımcı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı dinledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın vitrinde olduğu ekonomi yönetimi kadrosu, “Rasyonele dönüş” adımlarıyla uluslararası finans kuruluşlarının, yabancı yatırımcıların Türkiye’yi yeniden radarlarına almalarını sağladı.

New York’ta Goldman Sachs’ın merkezinde gerçekleşen “13’üncü Türkiye Yatırım Konferansı”na yoğun ilgi de bunu ortaya koydu…

THY, New York’a sefer sayısını günde 6’ya çıkarıyor

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın ev sahipliğinde New York’ta gerçekleşen sohbet buluşmasında konu bir ara Türk Hava Yolları’na (THY) geldi. Havalimanından doğrudan buluşma mekanına gelen Mehmet Ali Yalçındağ, Bülent Eczacıbaşı ve Murat Özyeğin, THY’nin başarısından söz ederken, salona THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat girdi. Bolat, THY’nin New York seferleriyle ilgili yeni bilgiyi verdi:

● New York’a günde 5 seferimiz var. Yakında 6’ncı seferimiz de başlıyor.

ABD’deki yeni destinasyonlarından birini de paylaştı:

● Detroit’e de seferlerimiz başlayacak.

Cumhurbaşkanı ile buluşmaya katılmak isteyen 500 kişi var

DEİK Başkanı Nail Olpak’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu akşam Türkiye’ye dönüşü öncesi başta Amerikalılar olmak üzere yabancı CEO’larla yapacağı toplantıyı sorduk, anlattı:

- Sayın Cumhurbaşkanımız CEO’larla dar katılımlı bir toplantı istedi. TAİK de ona göre organizasyon yaptı. Cumhurbaşkanımız katılımcıları birebir dinleyip, sorularına cevap vermeyi daha faydalı görüyor.

Son birkaç yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha geniş toplantıda katılımcılara hitap ettiğini anımsattık, DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Merih Kepez araya girdi:

- Başkanım, toplantıyı geniş katılımlıya çevirmek istediğimiz anda hemen organize edebiliriz. Çünkü, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşacağı toplantıya katılmak isteyen 500 kişi var.

Elon Musk, Tesla’yı Türkiye’de üretmeye elbette gelebilir

MESLEKTAŞIM Hakan Çelik, otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’a sordu:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk’ı Tesla’nın 7’nci fabrikasını Türkiye’de kurmaya davet etti. Musk, sizce Tesla’yı Türkiye’de üretir mi?

Ali Kibar yanıtladı:

- Tesla elbette Türkiye’de üretilir.

Çelik, sürdürdü:

- Türkiye pazarı Tesla için cazip olur mu?

Kibar şu yanıtı verdi:

- Tek başına Türkiye pazarı diye bakmamak lazım. Elektrikli araçta önemli olan batarya tedariki. Türkiye’de batarya yatırımları söz konusu. Ayrıca, elektrikli araç pazarı çok gelişecek.

İlk ‘uçan galeri’ de bizim uçaklar olacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ile İstanbul Modern Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Bülent Eczacıbaşı’nı buluşmada görünce planlarını paylaştı:

● Dünyada ilk uçan aşçı THY tarafından hayata geçirilmişti. Şimdi de “ilk uçan galeri” için hazırlıklarımız var. Uçaklarımızda sanat eserlerini sergileme projesi üzerinde çalışıyoruz. THY’nin bazı uçakları “uçan galeri”ye dönüşecek.