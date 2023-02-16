24 yıl öncesinin acılarını tekrar yaşıyoruz

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7; Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis’te büyük yıkıma yol açtı. 17 Ağustos 1999 yılında tüm Marmara Bölgesi’nde etkisini hissettiren 45 saniyelik 7,4 şiddetindeki depremde; resmi kayıtlara göre

17 bin 480 kişi hayatını kaybederken 500 binin üzerinde kişi de evsiz kalmıştı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Marmara depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti. Yaşanan acıları unutmaya çalışırken yüzyılın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar yüzyılın felaketinde Marmara depreminin iki katı can ve mal kaybıyla karşı karşıyayız. 24 yılda yapamadığımızı ümit ediyorum ki bundan sonra yaparak dayanıklı bina (teflon zeminde sarsıntı gücünü çekebilen binalar) inşa ederiz. Afet bütçesi fonu oluştururuz, okullarda deprem eğitimi dersleri veririz.

Kahramanmaraş ve çevresini sarsan depremi haber alan Kocaeli Büyükşehir, hemen teyakkuza geçti ve daha gün ışımadan ilk arama kurtarma ekipleri yola çıktı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Marmara depremini yaşayan Kocaeli, iki büyük depremin arka arkaya yaşandığı Kahramanmaraş ve çevre illerde hem arama kurtarma çalışmalarında hem de barınma ve gıda yardımlarında depremzedelere adeta umut ışığı oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve ilçe belediyeleri, depremin ardından bölgeye hızla intikal etti. İçişleri Bakanlığı tarafından Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları görevlendirilerek deprem bölgelerine gönderildi. Büyükşehir ile AFAD, depremde önemli kayıplar yaşayan Hatay’ın Defne ilçesinde uygun bir araziye bin adet çadırın olacağı yeni bir yaşam alanı kuracak. Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Başkan Büyükakın ile Kocaeli Büyükşehir ekibi de ilçenin ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. İlçeye ulaşır ulaşmaz bir okulun bahçesine hemen afet çadırı kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de AFAD ile beraber depremzedelerin barınma ihtiyacına çözüm üretmek üzere bin adetlik çadır kent kurmak için 179 araç ve 550 personelle çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Aldığım bilgiye göre yaklaşık 30 dönümlük alanda iki etap halinde tamamlanacak çadır kentin alt yapısıyla içme suyu ve kanalizasyon hatları için Kocaeli Büyükşehir ile Başiskele Belediyesi’nin iş makineleri çalışmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir, depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren harekete geçerek ekipman ve personelle afet bölgesine yola çıkmıştı.

İtfaiye, A Takımı, İSU ve destek hizmetlerin yanı sıra Büyükşehir’in ilgili tüm daire başkanlıklarından ekipler, deprem bölgesinde gece gündüz görev yapıyor. Büyükşehir ekipleri, hala enkazın altından canları kurtarmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Defne ilçesine adım attığı andan itibaren depremzedelerle yakından ilgilenerek şefkatli, babacan yönüyle yine gönüllere taht kurduğunu televizyon kanalarından görüyoruz. Hangi kanalı izlersek izleyelim Kocaeli’yi ve Kocaeli’den gelen ekipleri görüyoruz. Hayat kurtarmaya devam ediyorlar.