‘3 okulla göbeğimiz çatlıyor’ derken üniversiteye 1.5 milyar dolar yatırdı

KOÇ Üniversitesi “Rahmi M. Koç Bilim Madalyası”nın 7’ncisinin Massachusetts Institute of Technology öğretim üyesi Prof. Bilge Yıldız’a verildiği törendeyiz.

Tören başlarken 29 yılı geride bırakan Koç Üniversitesi’nin kuruluş öyküsünü, kurucu Vehbi Koç’un koyduğu hedeflerin anlatıldığı filmi izliyoruz.

Koç Holding Şeref Başkanı, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Şeref Başkanı Rahmi Koç, filmde kendisiyle yapılan röportaja şöyle girdi:

- Biliyor musunuz? Bir çok yatırım yapıyoruz, birçok netice alıyoruz, birçok takdir görüyoruz ama üniversitenin mezuniyet töreninde şu havaya kep atmak yok mu, onun yaşattığı zevk, tatmin, mezunlarımızın bize olan sevgisi, saygısı başka türlü…

Bunun parayla, pulla ölçülecek bir şey olmadığını vurguladı:

- Vehbi Bey’in başından da inandığı gibi bu memleketin iyi eğitilmiş insan gücüne şiddetle ihtiyacı var. Kaliteli insan yetiştirmek, memlekete verilecek en büyük katkılardan biridir.

“Herkes üniversite yapabilir” deyip sürdürdü:

- Herkes laboratuvar kurar, makine teçhizat yatırımı yapabilir ama içine koyacağınız software (yazılım) diye tanımlanabilen eğitimciler, muvaffak olmuş hocalar, profesörler… Bunları bulmak, getirmek kolay değil…

Ardından şu benzetmeyi yaptı:

- Bu aynen şarap yapar gibi… Yani, eğitimin havası, suyu, etkisinin üniversitenin bütün duvarlarına sinmesi lazım.

Rahmi Koç’u dinlerken 2005 yılı Aralık ayını anımsadım. Koç Grubu’nun Enka ile ortaklaşa başarıyla Rusya’ya yaydığı Ramstore zincirine St. Petersburg ve Moskova’da yeni halkaların eklendiği törendeydik.

Rahmi Koç’un açılışta ağırladığı özel konuklarından biri de dönemin AK Parti Milletvekili Prof. Nevzat Yalçıntaş’tı.

Rahmi Koç ve Prof. Yalçıntaş’a St. Petersburg’daki market turu sırasında eşlik ettim, sohbetlerini dinledim. Tur sırasında konu o dönemde henüz masum gibi görünen FETÖ lideri Fethullah Gülen’e geldi. Prof. Yalçıntaş, çeşitli ülkelerde açılan okullara değindi:

- Dünyanın çeşitli ülkelerinde 200 okul açtılar.

Rahmi Koç, sordu:

- Nevzat Hocam, nasıl oluyor dünyada 200 tane okul açmak? Biz 3 okul açana kadar göbeğimiz çatlıyor. O kadar kolay iş değil.

Rahmetli Prof. Yalçıntaş, o dönemde FETÖ’cülere her sorulduğunda verilen yanıtlardan bilinen masum gibi görünen modeli anlatmaya çalıştı:

- Rahmi Bey, bir yerde sizin adınız geçince ona göre fiyatlar yükseliyor, maliyet artıyor. Fethullah Gülen’in yol göstericiliğiyle açılan okullar için iş insanı, esnaf, tüccar bir araya gelip fon oluşturuyor. Böylece o okullar finanse ediliyor.

Rahmi Koç, anlatılan modelden tatmin olmadı ama Prof. Yalçıntaş’la yaptıkları Ramstore turu bittiği için sohbet de noktalandı.

Önceki akşam filmde Rahmi Koç’un sözlerini dinlerken Aralık 2005’te St. Petersburg’da kulak misafiri olduğum sohbeti anımsayınca tören bitiminde şu sorunun yanıtını almayı planladım:

- Vehbi Koç Vakfı, Koç Üniversitesi’ne 29 yılda toplam ne kadar yatırım yaptı?

Sorunun yanıtını Koç Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Zeynep Gürhan Canlı, konuşması sırasında kürsüden verdi:

- Koç Üniversitesi’ne yapılan yatırım toplam 1.5 milyar doları aştı.

Prof. Zeynep Gürhan Canlı, şu bilgiyi de paylaştı:

- Vehbi Koç Vakfı, her yıl üniversitenin cari açığını kapatmak üzere fon desteğini sürdürüyor. 2022 yılında Vakıf’tan üniversitemize bu amaçla 20 milyon dolar aktarıldı.

Prof. Bilge Yıldız, “2022 yılı Rahmi Koç Bilim Madalyası”nı “yeni nesil yüzey kimyası, verimli ve dayanıklı elektrokimyasal enerji dönüşüm malzemeleri ve enerji tasarruflu iyonik bilgisayar sistemlerinin anlaşılmasına ve tasarımına yaptığı ufuk açıcı katkılarından dolayı” alırken Rahmi Koç’un filmdeki sözlerine döndüm:

- Üniversitenin mezuniyet töreninde öğrencilerin havaya kep atma tablosunun yaşattığı tatmin, mezunlarımızın bize olan sevgisi parayla, pulla ölçülecek bir şey değil…

“Vakıf” üzerinden kurulan üniversitelerin çoğu işi ticarete dökerken Koç Üniversitesi’nin Vehbi Koç Vakfı’ndan 2022’de “20 milyon dolar açık kapatma fonu” kullanması, farkını ortaya koyan önemli bir işaret değil mi?

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Erciyes’i 1.2 milyar kişiye izletecek

KAYSERİ Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, İstanbul’da düzenledikleri sohbet buluşmasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde 10-12 Mart 2023’te Erciyes’te gerçekleşecek “Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası”nı (World Snowcross Championship) anlattı.

Vali Gökmen Çiçek, yıllık 4 milyar dolarlık ihracata imza atan Kayseri’nin aynı zamanda bir turizm şehri olduğunu belirtti:

- Erciyes, Türkiye’nin en uzun kayak pistlerine, en fazla farklı alanlarda kayak yapılabilecek alanlarına sahip. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Erciyes’in tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Erciyes için yeni bir milat olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Kılıç, Erciyes’i şöyle tanımladı:

- Türkiye’nin en yakışıklı dağı…

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, şu noktanın altını çizdi:

- Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterdiği “Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası”, 1.2 milyar sosyal medya kullanıcısı ve 300 milyonu aşan televizyon izleyicisine ulaşıyor.

Ardından ekledi:

- Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, hem Erciyes’in, Kayseri’nin ve Türkiye’nin tanıtımına, hem de spor turizmine katkı sağlayacak.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Türkiye’de birçok ilke imza attıklarını belirtip ekledi:

- Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, tamamı yurt dışından gelecek yarışçılarla dünyada ses getirecek bir organizasyon olacak.