300’ü aşkın nokta 200 milyon liralık fonda buluştu, 2 bin şarj istasyonunu kapsayacak 

ADİL Anjel, 1983 yılında kurduğu Promaks adlı şirketiyle akaryakıt istasyonları otomasyonu üzerine yazılım geliştirmek için kolları sıvadı. 15 yıl boyunca işleri “patinaj” temposunda yürüdü. 15 yıl sonra yurt dışından müşteriler tarafından keşfedilince işleri gelişti, büyüdü:

- Şili’den Filipinler’e kadar dünyanın birçok noktasında akaryakıt istasyonlarına otomasyon yazılımı sağladık.

Derken 2007 yılında şirketinin yüzde 51’ini, 2019 yılında da kalan yüzde 49’unu sattı:

- Satış sonrası 3 yıl şirkette görevim sürdü. Sonrasında emekli oldum.

Akaryakıt istasyonu otomasyon yazılımı yapan şirketin elinde kalan yüzde 49’unu sattığı 2019 yılında ailesinin gençleri yeni bir alana yönelmeleri konusunda bastırdı:

- Dünyada elektrikli araçlar adım adım yayılacak. Biz de geleceğe ve temiz enerjiye yatırım yapalım, şarj istasyonu işine girelim.

Böylece EVS, Türkiye’nin ilk şarj istasyonu ağlarından biri olarak yola çıktı:

- EPDK lisanslı “Sharz” markamızla 300’ü aşkın halka açık istasyonda şarj hizmeti verir noktaya ulaştık. Geçen 5 yıllık sürede sektörü ve yeni girişimcileri desteklemek üzere yazılım teknolojilerimizi şarj ağı işletmecileriyle paylaştık.

Bu paylaşım “Şarj Club” adlı bir oluşuma kapı açtı:

- Bu oluşum, farklı marka şarj istasyonu işleticileriyle işbirliği (roaming) yapmamızı ve bu sayede kullanıcıların tek aplikasyonla 2 bini aşkın istasyondan şarj hizmeti alma fırsatını ortaya koydu.

Şarj istasyonu konusunda yer bulma sıkıntısı, EVS Elektrikli Şarj Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Anjel ile Opet’in kurucusu olan Öztürk Grubu’nun Enerji Grup Başkanı ve Ovolt Şarj Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk’ü bir araya getirdi. Akaryakıt istasyonu otomasyonu işi nedeniyle yakın dostlukları olan Adil Anjel ve Ufuk Öztürk, şarj istasyonu konusunda işbirliğini görüştü.

Ufuk Öztürk, görüşme sırasında Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan’ın sektöre dönük fon kurma önerisini anımsadı:

- Biz bu işbirliğini fon çatısı altında yapsak daha iyi olacak.

Anjel ve Öztürk, Tevfik Eraslan ile bir araya geldi. Eraslan, modeli anlattı:

- “Univolt” adlı bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuralım. Fonun ilk yatırımcıları sizler olun. Bu fon ile elektrikli araç şarj istasyonları alanında güçlü bir ekosistem oluşturabiliriz. Böylece sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmuş oluruz.

Fon üzerinden işbirliği Ufuk Öztürk ile Adil Anjel’in aklına yattı, “Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” 200 milyon lira ile faaliyetlerini başlattı.

Tevfik Eraslan, Ufuk Öztürk ve Adil Anjel, fonun kuruluşunu, hedeflerini paylaşmak üzere bir sohbet toplantısı düzenledi. Eraslan, fon konusunda şu mesajı verdi:

- Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, elektrikli araç şarj altyapısının yaygınlaşması, çevre dostu ulaşımın benimsenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu fon sayesinde yatırımcılarımıza yeni fırsatlar sunacağız.

Eraslan, fonun yakın gelecekte 300 milyon liraya çıkacağını bildirdi:

- Organik ve inorganik büyüme hedefimiz var. Fon çatısı altına yeni marka ve şirketlerin girmesi söz konusu olabilecek.

Adil Anjel, sürdürdü:

- Tarihi bir adım atarak akaryakıt ve enerji sektörünün duayeni, önde gelen yatırımcılarından Öztürk Ailesi ile ortak Univolt GSYF çatısı altında hayalimizi bir başka boyuta taşıyoruz.

Fon çatısı altında buluşmalarıyla ortaya koydukları hedefi aktardı:

- Hem temiz geleceğe yatırım yapmak hem de bu işi bir GSYF kanalıyla gerçekleştirerek, bu alana yatırım yapmak isteyecek kişi ve kurumlara, doğru, adil ve şeffaf bir ortam yaratmak, konuyu mümkün olduğunca tabana yaymak.

Ufuk Öztürk de, elektrik şarj ağı alanına 2023’te “Ovolt” kurarak girdiklerini vurguladı:

- Ovolt olarak başta Opet istasyonlarında şarj noktaları açarak başladığımız yolculuğumuza Univolt Girişim Sermayesi çatısı altında ve sektörün öncü şirketi EVS ile birlikte en güçlü oyunculardan biri olma hedefiyle yola çıkmış bulunuyoruz.

TOGG’un devreye girmesi Türkiye’de elektrikli araçlara ilgiyi artırdı, piyasa oldukça hareketlendi… Beraberinde şarj istasyonlarına ihtiyaç hızla arttı…

Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, şarj istasyonlarına olan talebi daha hızlı ve güçlü karşılayabilme hedefiyle yola çıktı…

Türkiye’de yaygınlaşıp dünyaya da açılacağız

ÖZTÜRK Grubu Enerji Grup Başkanı ve Ovolt Şarj Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk, kurucusu oldukları Opet’te Koç Grubu ile yüzde 50 ortaklıkla faaliyetlerini sürdürdüklerini vurguladı:

- Son yıllarda grubumuz başta güneş enerjisi olmak üzere farklı yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapıyor.

Son yıllarda devlet destekleriyle birlikte elektrikli araç sahipliğine talebin arttığına işaret etti:

- Türkiye’deki şarj ağının talebi karşılamadaki yetersizliği ve gelecekte akaryakıt kullanımının azalma eğilimine girmesiyle birlikte enerji sektöründeki güçlü konumumuzu koruyarak başta Türkiye olmak üzere dünyaya e-mobilite markasını yerleştirmeyi hedefliyoruz.

Ardından ekledi:

- Öztürk Grubu olarak e-mobilite sektöründe öncü şirketlerin oluşumuna destek vereceğiz. Univolt GSYF portföyünde yer alacak şirketlerin alanlarında öne çıkacaklarına inanıyorum.

Grubun deneyimini ve gücünü Opet ile ortaya koydu:

- Opet’in temelleri 1982 yılında Fikret Bey (Öztürk) tarafından atıldı. 1992 yılında Opet Petrolcülük A.Ş.’ye dönüştü. 2002 yılında Koç Holding, Opet’e ortak oldu. Şirketimiz katlanarak büyüdü. Ciroda Türkiye’nin 6’ncı büyük, sektörünün 2’nci büyük şirketi oldu.

2022’de kuruldu ilk 20’ye yerleşti

ROTA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, Rota Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 2022 yılında faaliyete geçtiğini belirtti:

- Sektörün en genç şirketlerinden biri olmamıza rağmen yönetilen varlık açısından 27 milyar liraya ulaştık. Sektörde ilk 20 arasına girdik.

Ardından ekledi:

- Müşterilerimize 50’ye yakın aile fonu, tematik fon, gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu sunuyoruz.

Yabancıya, ‘Bize ne katacaksın’ diye sorduk Öztürk ile hemen anlaştık

EVS Yönetim Kurulu Başkanvekil Adil Anjel, Türkiye’de şarj istasyonu kurmak üzere lisans alanların sayısının 180’i bulduğunu belirtti:

- Piyasada bu konuda bir konsolidasyon olacak. Kaçı kalır bilemem. Biz şarj ağı kurmak isteyenlere de iş yapıyoruz. Bu konuda destek verdiğimiz firma sayısı 30’u buldu. Söz konusu firmalara yazılım hizmeti veriyoruz.

Roaming altyapısının 2 bin noktaya ulaştığını kaydetti:

- Yurtdışından ortaklık teklifleri aldık. Hepsine, “Bize ne katacaksınız?” diye sorduk. Öztürk Ailesi ile işbirliği gündeme gelince hemen kabul ettik.

Ufuk Öztürk araya girdi:

- EVS, roaming, call center, cihaz getirme gibi hizmetleri veriyor. Bizim eksiklerimizi onların tamamlayacağını düşündük ve ortak olduk.

Adil Anjel, şarj istasyonu işine girmek isteyenlerin en büyük sorununun lokasyon olduğunu vurguladı:

- Öztürk Ailesi ile işbirliği ve ortaklık bizim için pırlantaya erişmek gibi.

1000 noktanın altında Türkiye’yi kapsamak mümkün değil

ÖZTÜRK Grubu Enerji Grup Başkanı ve Ovolt Şarj Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk, şarj istasyonu konusunda tüm Türkiye’yi kapsamak için en az 1000 noktaya ulaşmak gerektiğini savundu:

- 1000 noktanın altındaysanız Türkiye’yi kapsamaktan söz edemezsiniz.

Türkiye’de trafo altyapısı eksikliği olduğunu belirtti:

- O nedenle şarj istasyonu için önce güç olan noktalara gidiyoruz. Daha sonraki aşamada kendi altyapımızı kurmamız gerekecek.

1000 noktaya ulaşmanın yatırım maliyetini sordum, hesap yaptılar:

- 50 milyon dolarlık bir yatırım gerekiyor.