48 arsayı 6 ayda sattık, 10 bin kişiye yeni iş kapısı göründü

KOORDİNATÖR Başkanlığını Jak Eskinazi’nin yürüttüğü Ege İhracatçı Birlikleri ile EKONOMİ Gazetesi’nin düzenlediği “Ege İhracat Buluşmaları” için Balıkesir’e gittiğimizde Hakan Güldağ, Şeref Oğuz, Handan Sema Ceylan, Yaşar Kuş’la birlikte Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) de uğradık.

Balıkesir Temsilcimiz Esra Sultan Azizoğlu’nun eşlik ettiği buluşmada BALOSB Bölge Müdürü Mesut Eray, kentin OSB’siyle ilgili şu 3 noktanın altını çizerek söze girdi:

· Marmara’nın Güneyi, Ege’nin Kuzeyi’ndeyiz.

· Osmangazi Köprüsü’nden Çanakkale Köprüsü’ne uzanan bir alanı kucaklıyoruz.

· Bu alanda 27 milyon nüfus yaşıyor.

2018 yılında “yatırım çekme rekoru” kırdıklarını bildirdi:

- Betek Boya, Şişecam, Kalekim, Balıkesir’e gelenler arasında yer alıyor.

2022’de 1 milyar dolara dayandıklarını kaydetti:

- Geçen yıl 976 milyon doları bulduk. Bu yıl 1 milyar doları bulur, Türkiye’de 19’uncu il oluruz.

Geçen yıl OSB olarak Gümrük Müdürlüğü binasının inşaatını başlattıklarını vurguladı:

- Biz binanın inşaatına başlayınca bakanlık gümrüğü 6 ay önce geçici yerinde devreye aldı.

BALOSB Başkan Vekili Hüseyin Bekki araya girdi:

- OSB’mizde 177 firma var. 155’i üretim yapıyor. 12’sinde inşaat sürüyor. OSB’deki firmalar arasında “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” listesine giren 11 şirket yer alıyor.

OSB’deki tesislerde 17 bin kişinin çalıştığına işaret etti:

- Kastamonu Entegre, OSB’mizdeki yeni yatırımı devreye girdi. İşbir Elektrik de OSB’mizde yer aldı. Nisan ayında temel atmaya hazırlanıyorlar. Endüstriyel tip alternatör üretecekler. Yılda 5 bin adet üretim yapmayı planlıyorlar.

1-2 yıl içinde OSB’de yeni açılacak tesislerle birlikte 10 bin kişiye yeni iş kapısının devreye gireceğini hesapladı:

- 1’inci genişleme etabında 48 arsayı 6 ayda sattık. Her toplantıda, “OSB’mizdeki şirketlerde 10 bin kişiye ihtiyaç olacak” diyorum. Eleman konusunu da çözmemiz gerekiyor.

Mevcut OSB’de yatırım yeri kalmadığına dikkat çekti:

- “1.5 kat daha büyüyelim” dedik. 1’inci etabın kamulaştırması bitti. 2’nci etabın 4’te 3’ü tamamlandı. 3’üncü etaba elektrikli araç üretecek bir firma gelecek. Elektrikli tren üretmesi söz konusu olacak bir firma da BALOSB ile ilgileniyor. Ayrıca bir batarya firması da arayışta.

İhracatla ilgili beklenti üzerinde durdu:

- Bölgemizde yıllık ihracatın 2 yıl içinde 2 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz.

OSB’deki yatırım arsası fiyatını merak ettik, yanıtladı:

- Metrekaresi 3 bin lira dolayında.

Anadolu’daki birçok kentte dinlemeye alışık olduğumuz konuyu da açtı:

- OSB’mizde üretim yapanlar arasında vergisini Balıkesir’de ödeyenlerin oranı yüzde 10’u geçmiyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçişlerin Hazine garantisi rakamlarını aşması belki uzun yıllar alacak ama sanayi yatırımlarının bölgeye yayılmasını tetiklemeye yarayacak gibi görünüyor.

Balıkesir OSB’nin sunumlarında ulaşım kolaylığı ile ilgili sınırlarını “Osmangazi Köprüsü’nden Çanakkale Köprüsü’ne kadar” şeklinde tanımlaması da bunu ortaya koyuyor.

Adıyaman’da kurduğumuz çadırlar Allah’a çok şükür şiddetli yağışa direndi

İSTANBUL Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) önceki Başkan Yardımcılarından Kemal Güneş, 11 ilimizi vuran 6 Şubat Pazarcık ve Elbistan depremlerinin hemen ardından fabrikasının bulunduğu Adıyaman için kolları sıvadı.

İlk günlerde yardımların Adıyaman’a ulaşması için çaba harcadı, zaman geçirmeden de barınma konusunda nispeten hızlı çözüm için “çadır kent”i gündeme getirdi.

Summa İnşaat’ın Afrika’daki şantiyeleri için Ankara’da ürettirdiği çadırları şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora’ya sordu, şu yanıtı aldı:

- Bu çadırlar izoleli üç cidarlı… Yani, içinde barınanları nispeten dış hava etkenlerinden daha iyi koruyor.

Bir çadırın fiyatının 13-14 bin lira olduğunu öğrendi, yazışma gruplarında paylaştı:

- Adıyaman’da fabrikamızın bulunduğu OSB’ye 100 çadır kuracağız. Desteklerinizi bekliyoruz.

Parasal destek birkaç günde toparlandı, çadır siparişini verip Adıyaman’ın yolunu tuttu. Çadırların kurulumunun her aşamasını destek veren yazışma gruplarında görüntüleriyle paylaştı.

Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketi sırasında kardeşi Kenan Güneş’in çektiği 100 aileye ev sahipliği yapan çadır kentin görüntülerini yazışma gruplarına gönderdi:

- Allah’a çok şükür bizim çadırlarımızda sıkıntı yaşanmadı…

Bunun üzerine sordum:

- Anlaşılan siz çadırları OSB içinde biraz daha yüksek sayılabilecek bir noktaya kurdunuz değil mi?

Yanıtladı:

- Evet, OSB içinde biraz yüksek bir alanı düzenledik. Alanın tabanına dere çakılı, üstüne de ince mıcır döşetip silindirle sıkıştırma yaptırdık.

Sele kapılıp sürüklenen, çevresi ve içi su dolan çadır görüntülerini gördük… Özellikle çadırlarda yaşayan vatandaşlarımız çok sıkıntılı saatler yaşadı.

Can kayıplarının yanında bunların belki lafı bile olmaz ama yine de çadır ve konteyner kentlerin kurulduğu alanlar belirlenirken şiddetli yağışın yaratacağı etki dikkate alınamaz mıydı?

Başkonsolosluklar seçmene adres beyanı süresini biraz uzatamaz mı?

KIZIM Sırma Munyar, New York Başkonsolosluğumuzun seçmen kayıtlarıyla ilgili duyurusunu “adres güncelleme” bölümünü işaretleyerek gönderdi:

- Adres bilgisi güncel olmayan vatandaşlarımız kimliklerini ispata elverişli bir belgeyle birlikte randevu almadan Başkonsolosluğumuza şahsen başvurarak adres beyanında bulunabilir. 19 Mart 2023 mesai bitimi sonrasında seçimler için posta ile adres beyanı yapılamayacaktır.

T.C. New York Başkonsolosluğu adres beyanı işlemleri için hafta sonu çalışılacağını da duyurdu:

- Bu sürece yardımcı olmak amacıyla Başkonsolosluğumuz bu hafta sonu (18-19 Mart 2023, 09.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında) hizmet verecektir.

Sırma, seçim için New York Başkonsolosluğu’nun koyduğu sürenin yeterli olmayacağını düşündüğünü belirtti:

- New York’ta yaşayan Türkler olarak bize 4 günlük süre yeterli olmaz. Zaman çok dar. “Randevusuz gelin” diyorlar ama yine de randevulara baktım, bu ay sonuna kadar randevu verilmiyor. Adres beyanı süresi uzatılamaz mı?

Eğer oy kullanma takvimi açısından bir sarkmaya yol açmayacaksa adres güncelleme süresini uzatmak mümkün değil midir acaba?