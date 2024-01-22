5. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri sahipleri ile buluştu

- Mutfak Dostları Derneği’nin ödülleri 13 kategoride verildi

Mutfak Dostları Derneği’nin (MDD) 2018 yılında onur ödülü vererek başlattığı Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri, küresel pandemi sebebiyle gastronomi sektörünün olağanüstü bir dönemden geçtiği 2020 ve 2021 yıllarında Altın Kaşık Pandemi Dönemi Özel Ödülleri ile yoluna devam etmiş, geçtiğimiz yıldan bu yana ise 11 ana kategori ve iki özel ödül ile sürmüştü. 5. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri gecesinde 13 kategorideki ödüllerin kazananları açıklandı. Ödül gecesi; Türk gastronomi dünyasının önde gelen isimleri, basın mensupları ve kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu davetlilerin katılımı ile gerçekleşti. Four Seasons Sultanahmet ev sahipliğinde, Jumbo’nun katkılarıyla yapılan 5. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri gecesinde açıklanan ödüllerin kategorileri ve kazananları şöyle:

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- Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganı ve “Su krizi” temasıyla bu sene sekizincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Ödül töreni; Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Yarışma kapsamında 12 eser finale kalırken birincilik ödülünün sahibi “Düşlerdeki Hayat” filmiyle yönetmen Can Yeşiloğlu’nun oldu. Yeşiloğlu’na ödülünü Güler Sabancı takdim etti.

- 4. İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi için bir araya geldiler

Türk mutfak kültürünü koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonu doğrultusunda ülkemizin yerel ürünlerine yönelik çalışmalarını faaliyete başladığı 1990 yılından bu yana aralıksız olarak sürdüren Metro Türkiye, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile gerçekleştirdiği 4. İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi’nde kamu, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini, üreticileri ve konunun uzmanlarını bir araya getirdi.

- Millî Reasürans Oda Orkestrası’ndan “100. Yılda Türk Tangosu” konseri

İş Sanat ve Millî Reasürans Oda Orkestrası iş birliğinde gerçekleştirilecek konserin orkestra şefliğini Hakan Şensoy üstleniyor. Konserin solistleri Ezgi Köker (solist), Tevfik Rodos (solist), Tolga Salman (bandoneon), Toros Can (piyano), Rüstem Mustafa (keman). Dansçıların da yer alacağı konserin repertuvarında Türk tango müziğinin usta isimlerinin unutulmaz besteleri bulunuyor.

31 Ocak Çarşamba akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda “100. Yılda Türk Tangosu” adıyla gerçekleştirilecek konser, Hasan Niyazi Tura'nın "100. Yıl Tangosu" ile başlayacak.

- Grammy Ödüllü müzisyen Chris Botti 17 Mayıs’ta İstanbul’da

Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri olarak gösterilen Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, 17 Mayıs Cuma akşamı, saat 21.00’de, İBB Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek. Amerika’nın en çok satan çağdaş caz trompetçileri arasında yer alan Botti, İstanbul konserinde müzikseverlere caz, pop ve klasik müzik arasında bir yolculuk vadediyor.

- 18. İstanbul Bienali 2025 yılına ertelendi

Bu yıl Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan Bienal’in tarihindeki değişiklik nedeniyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndan (İKSV) açıklama yapıldı.

- Türkiye’nin ilk Japon Mutfak Sanatları Programı

Türkiye’nin ilk Japon Mutfak Sanatları Programı, Türkiye Japonya dostluğunun 100. yıl dönümünü kapsayan 2024 kış eğitim döneminde Topkapı Üniversitesi USLA’da başlıyor. Programın tanıtımı Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin’in katılımıyla yapıldı.

- BTA çalışanları Arzu Kaprol tasarımları giyecek

TAV Havalimanları'nın yiyecek-içecek hizmetleri alanındaki iştiraki BTA’nın 3 bin 500 çalışanının yeni üniformalarını inovasyon tasarımcısı Arzu Kaprol, BTA çalışanları için 19 yazlık, 19 kışlık olmak üzere toplam 38 parçadan oluşan bir koleksiyon hazırladı.

- Asmalımescit’teki Simone İstanbul

Asmalımescit’te Ruz Hotels’in 6. katında yer alan panoramik şehir manzaralı Simone İstanbul, her mevsim değişen menüsündeki imza tabakları; 5. kattaki teras bar kokteylleri ve giriş katında yer alan İtalyan restoranı pizzaları ile öne çıkıyor.