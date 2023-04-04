56 start-up’la 424 milyon lira kâra uzandı, 20 milyar Euro’luk Finlandiyalı’yı çekti

ESCORT markasıyla Türkiye’de ilk yerli PC’yi üreten, 2000 yılında da şirketini halka açan İbrahim Özer, 2010 yılında donanım işinden çıktı:

- Şirketi “Escort Bilgisayar”dan “Escort Teknoloji Yatırım”a dönüştürdük. Ardından Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş.’yi de kurup start-up’lara yatırıma odaklandık.

Yatırım yaptığı start-up’ları bizzat inceleyerek yol aldı:

- Start-up’lara erken aşamada yatırım yapıyoruz. Start-up’lardan aldığımız paylar da yüzde 1-11 arasında değişiyor. Hep azınlıkta kalmayı tercih ediyoruz.

İbrahim Özer’le geçen yıl kasım ayı başlarında ortağı olduğu Barnathan’da buluştuğumuzda yatırımcısı olduğu start-up sayısı 52’ye ulaşmıştı.

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer’le geçen hafta 3 meslektaşımla birlikte sohbet ettik:

- Escort Teknoloji’nin 8, Alesta Teknoloji Yatırım’ın da 48 iştiraki var. Yani yatırımcısı olduğumuz start-up sayısı 56’ya ulaşmış bulunuyor. Escort Teknoloji, Alesta’nın da yüzde 100 sahibi konumunda.

Yaptığı yatırımlardan memnuniyetini Escort Teknoloji’nin yakaladığı kârlılık düzeyi ile ortaya koydu:

Escort Teknoloji 2020 yılında 33.2 milyon lira kâr etti.

2021 yılı kârı 101.3 milyon liraya çıktı. (2020’nin 3 katı)

2022 yılı kârımız da 424.5 milyon liraya ulaştı. (2021’in 4 katı)

Şu verinin altını çizdi:

- Escort Teknoloji, halen Türkiye’nin en geniş teknoloji şirketler grubu. BİST’te Teknoloji Endeksini oluşturan 31 şirket arasında kârlılıkta 4’üncü sıradayız.

Yatırım yaptıkları start-up’ların hepsinin kurucularının Türk olduğunu belirtti:

- Yatırımcısı olduğumuz start-up’ların 50’si Türkiye’de, 4’ü ABD merkezli, biri BAR ve biri de Estonya’da faaliyet gösteriyor.

Start-up’ları nerden izlediğini, nasıl buluştuklarını merak ettik, paylaştı:

- Yarısıyla “LinkedIn”de buluştuk. Biz de izlemedeyiz, start-up’lar da bizi biliyoruz. Karşılıklı bağlantıya geçiyoruz. Titiz incelemenin ardından karar veriyoruz.

Borsa İstanbul’da Escort Teknoloji’ye olan yabancı ilgisini örnekle aktardı:

- 20 milyar Euro’luk portföy yöneten Finlandiyalı Evli Group, geçen yıl Escort Teknoloji’nin yüzde 6’sına denk gelen hisseyi Borsa İstanbul’da aldı.

Bugüne kadar yöneldikleri start-up’lar arasından 3’ünün hüsranla sonuçlandığını bildirip, yatırımcısı oldukları şirketlerden örneklere geçti:

GlaucoT: Biri göz doktoru, diğeri elektronik mühendisi olan iki ortak kurdu. Halen bilinen bir tedavisi olmayan ve yüzde 20 oranında körlükle sonuçlanan “Glokom” hastalığına ameliyatsız, ilaçsız tedavi etmeye dönük çalışmalar yapıyorlar. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde “GlaucoT”un geliştirdiği patentli sağlık cihazının klinik çalışmaları sürüyor. Biz yatırım yaptığımızda değeri 2 milyon dolardı. Şimdi 50 milyon dolar değerleme ile yatırım turundalar. “GlaucoT” geliştirdiği tedavi ile başarılı olursa, Türkiye’den dünyaya sağlıkta önemli bir atılım gerçekleşecek. Şirket de unicorn’a dönüşecek.

Bugamed: Gamze Kara Mağden’in kurduğu start-up, organik atıklardan medikal kolojen üretiyor. Mezbahalardan hayvan atıklarını alıyor, kıkırdaklarını kolojene dönüştürüyor. Biz 2020’de “Bugamed”e yatırım yaptığımızda toplam değerlemesi 10 milyon liraydı. Kısa sürede Avrupa’da alanında 9’uncu sıraya yükseldi. 2022’de 100 milyon TL değerlemeyle yeni yatırım aldı.

BiSu: 2020 yılında bu şirkete 10 milyon dolarlık değerleme ile yatırım yaptık, yüzde 1.4 hisse ile ortak olduk. 2022 yılında aldığı yeni yatırımlar sırasında toplam değeri 100 milyon dolara çıktı. Bu yıl da 250 milyon dolarlık değerleme üzerinden yatırım aldı.

1991 yılında Escort Bilgisayar’ı kurup, ilk yerli PC’yi üreten İbrahim Özer, 2010 yılında çıktığı “Escort Teknoloji” yolculuğunda da yükselen başarı grafiği yakalamış görünüyor…

56 start-up’a yaptığı yatırımların 3’te birinin değerlemesiyle 424.5 milyon liralık kâra uzanması, Özer’in başarısını kanıtlıyor…

300 psikolog ayda 10 bini aşkın online seans gerçekleştiriyor

ESCORT Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer, yatırım yaptığı 56 start-up arasından örnekleri sıralarken “Evimdeki Psikolog”a değindi:

- Bir kadın girişimci tarafından kurulan “Evimdeki Psikolog”, online psikolojik danışmanlık hizmeti yürütüyor. 300 dolayındaki psikolog, ayda 10 bini aşkın seans gerçekleştiriyor.

2020 yılında 4 milyon lira düzeyinde toplam değerleme üzerinden yatırım yaptıklarını belirtti:

- Geçen yılın sonunda 50 milyon lire değerleme ile yeni yatırım aldı.

Bakiyem.com, 8 milyar lira işlem hacmi hedefliyor

ESCORT Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer, yatırımcısı oldukları “bakiyem.com” üzerinde durdu:

- Ödeme teknolojileri ve çözümleri alanında faaliyet gösteriyor. Kendi geliştirdiği yazılımlar ile “sms, whatsApp, sanal pos” ve benzeri ortamlardan kredi kartı ile tahsilat yapabiliyor.

Bakiyem.com’a 2020 yılında 7 milyon lira değerleme üzerinden yatırım yaptıklarını kaydetti:

- 2020 yılında “bakiyem”in işlem hacmi 70 milyon lira idi. Bu yıl 8 milyar liralık işlem hacmine ulaşmayı hedefliyorlar.

Değeri 1.5 yılda 46 kat yükseldi

ESCORT Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer, yatırım yaptığı start-up’lardan “Kidolog”a dikkat çekti:

- Kidolog, ebeveynlere çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri desteği uzmanlar tarafından online sağlıyor.

Kidolog’a 2021 yılında 3 milyon liralık değerleme üzerinden yatırım yaptığını belirtti:

- 2022’de 140 milyon liralık değerleme üzerinden yeni yatırım aldılar. Yani değeri 1.5 yılda 46-47 kat dolayında artmış oldu.

Yatırım yaptığı ABD’deki Türk start-up’ları

ESCORT Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer, yatırım yaptığı ABD’de kurulmuş Türk start-up’larından örnekleri de paylaştı:

Datanchor: 2019 yılında, ‘’Columbus Inventor of The Year’’ (Yılın Mucidi) ödülüne layık görülen Türk Prof. Emre Köksal tarafından ABD’de kuruldu. Kendi geliştirdiği patentli teknolojiyle organizasyonlara ait dosyaların izinsiz dolaşımını ve erişimini engelleyip tüm aktivitelerin izlenmesine imkan tanıyor. 2022 yılında 8 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yaptık. Bu yıl 15 milyon dolar değerlemeden yeni yatırım aldı.

Digiform: Türk girişimci tarafından ABD’de kurulan şirket, fiziksel haldeki kağıt belgeleri sayısallaştırıp, belge üzerindeki bilgilerin sistemlere doğru ve hızlı yazdırılmasını sağlıyor. 2022 yılında 1.5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yaptık.

Ciro yok, değer artışıyla ortaya çıkan kâr var

ESCORT Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer’e şirketin 2022 yılı cirosunu sorduk, şu yanıtı verdi:

- Bu sistemde ciro söz konusu değil. Yatırım yapılan start-up’ların değerlemesiyle hesaplanan kâr söz konusu olabiliyor.

Start-up’lara yatırımın vergi açısından desteklendiğini vurguladı:

- Yatırım yaptığımız start-up’lardan çıkış yaptığımızda ortaya çıkan değer artışının yüzde 75’i vergiden muaf tutuluyor. Değer artışının yüzde 25’inin yüzde 20’si düzeyinde vergi ödenmesi söz konusu oluyor.