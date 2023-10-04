60 ülkeye uzanan ‘Global Türkler’i inceledi, müthiş potansiyeli ortaya koydu

ADA Global Partners Kurucusu ve Yönetici Ortağı Ayşegül Dicle Aydın, uzun süredir aklında olan projeyi Danışma Kurulu Üyeleri arasında yer aldığı AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’na açtı:

■ Global Turks par Excellence…

Projenin başlığını verdikten sonra ne yapmak istediğini özetledi:

- Dünyanın çeşitli ülkelerinde, kurumlarında global görevlerde olan Türkler var. Onlarla bağlantı kurup, bu konuda ülkemizin potansiyelini ortaya koymayı düşünüyorum.

Şu düşüncesini paylaştı:

- Aslında “Global Türkler” olarak adlandırdığımız Türk yöneticiler, hak ettikleri konuma tam anlamıyla gelemiyor. Global şirketlerin, kurumların en tepe noktasına çıkabilen az sayıda Türk yönetici var. Çoğunun önü belki de önyargılı yaklaşımdan bir noktada kesiliyor.

Ardından ekledi:

- Dünya devi şirketlerin global konumlarında görev yapan Türk yöneticiler çok iyi yetişmişler. ABD’li, Avrupalı rakiplerinden hiç de geri değiller. Hatta, Türk yöneticiler üst görevlere daha da uygun. “Global Türkler” çalışmasıyla bunu ortaya koyabiliriz. Elimizde güçlü bir data olur.

Türkiye’de Heidrick & Struggles’ı kurmuş olan Ayşegül Dicle Aydın, AmCham Türkiye’nin işbirliğinin ardından P & G, Meta, Citibank, Microsoft, Coca-Cola, YASED, MasterCard, Socar, Unilever, Cargill, GE, Gilead, Visa, TBWA, LinkedIn, Medtronic’in aralarında yer aldığı uluslararası şirket ve kurumdan destek alınca kurduğu ekiple birlikte 2021 yılında kolları sıvadı:

- Dünyada çeşitli şirketlerin global birimlerinde görev yapan 3 bin Türk yönetici belirledik. CV’lerini tek tek inceledik. Araştırma kapsamındaki anketin sorularını 5 kıtada 60 ülkeye yayılmış 1500 Türk yöneticiye gönderdik.

Söz konusu yöneticilerden 1000’i anketi tam anlamıyla yanıtladı:

- Ülkelerarası rollerde başarısını kanıtlamış 1000 kişinin her birinden 400 veri toplandı. Veriler, Londra’da uzman bir kuruluş tarafından analiz edildi. Böylece “Global Türkler” araştırması, çok kapsamlı bir bulgu setine ulaşmamızı sağladı.

“Global Turks par Excellence” projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu için New York’ta olduğu günlerde “AmCham New York Forumu”nda tanıtıldı.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Citibank işbirliğinde Citi’nin New York’taki merkezinde düzenlenen Foruma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Citi Kamu Sektörü Global Başkanı Julie Monaco, AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay katıldı.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın davetiyle Goldman Sachs’la birlikte düzenledikleri “Türkiye Yatırım Konferansı”na katılmak üzere New York’a gittiğimde Ayşegül Dicle Aydın’la buluşup, “Global Türkler” araştırmasını konuştuk. Araştırmaya dâhil olan 1000 kişiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

■ Araştırmaya dâhil olanların uzmanlık alanları arasında tüketim, perakende, oyun, konaklama, teknoloji, üretim, finansal hizmetler, sağlık, yaşam bilimleri, genetik, biyoteknoloji, endüstriyel alanlar, sosyal etki, girişimcilik, yapay zekâ yer alıyor.

■ “Global Türkler”in yüzde 46’sı 45-54 yaş aralığında yer alıyor. 35-44 yaş aralığında olanların etkileyici şekilde ilerleme kaydettiği görülüyor.

■ Ankete katılan 1000 kişinin yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. Erkeklere oranla iki kat daha yüksek eğitim derecesine sahip genç Türk kadın profesyonellerin başarısı, çalışmada öne çıkan bulgular arasında dikkati çekiyor.

“Global Türkler”in dünya vatandaşı olmaktan keyif aldıklarını vurgulayıp sürdürdü:

■ “Global Türkler”, yüksek enerjiyi, güçlü öz motivasyonu, uyum yeteneğini ve gurur duygusunu temsil ediyor.

■ Araştırma bulguları, Türk profesyonellerin çalışkan, özverili ve sonuç odaklı olduğunu gösteriyor. Anavatanlarını seven Türkler, artık çok daha mobiller.

■ Düşünce hızı, belirsizlikle başa çıkma ve esneklik, Türk’leri diğer ülkelerdeki rakiplerine göre öne çıkaran en önemli özellikler arasında görülüyor. Öğrenmeye açıklık bir diğer ana başarı kriteri olarak öne çıkıyor.

■ “Global Türkler”, global çapta liderlikte iddialı, ilham verme ve etkilemede etkin, karmaşıklığı yönetmede tecrübeli, sonuç odaklı ve çevik bir kafa yapısına sahip.

Ayşegül Dicle Aydın, şu noktanın altını çizdi:

- Araştırma kapsamındaki 45 yaş altı katılımcıların yüzde 70’i halen bölgesel veya küresel kurumsal rollerde çalışıyor. Yüzde 26’sı dünya çapında 20 yılı aşkın süredir iş deneyimine sahip. Bu durum, Türkiye’nin yararlanabileceği önemli bir potansiyele işaret ediyor.

“Global Türkler” araştırması, “uzanan kol bizden olsun” yaklaşımını destekliyor…

Türkiye, 5 kıtada 60 ülkeye yayılmış bu potansiyeli değerlendirmek için en doğru formülü bulmalı değil mi?

Üst düzey küresel roller için yol haritası olacak

ADA Global Partners Kurucusu ve Yönetici Ortağı, AmCham Danışma Kurulu Üyesi Ayşegül Dicle Aydın, “Global Turks par Excellence” araştırmasını değerlendirirken şu mesajı verdi:

- “Global Türkler”in güçlü yönlerinin yanısıra gelişim alanlarının da masaya yatırıldığı proje kapsamında 21’inci yüzyılın liderlerini yaratmak üzere bir Eğitim Platformu hedefliyoruz.

İlk kez bu ölçekte bir araştırma yapıldığını kaydetti:

- Projeyle dünya çapında seçkin Türk liderlerden oluşan aktif ve güçlü bir ağ oluşturulması, Türk yetenekler için üst düzey global rollerin önünün açılması amaçlanıyor.

Araştırmayla dünya çapında tanınan Türklerin sayısının çokluğunu kanıtlamaya çalıştıklarını vurguladı:

- Projeyle Türk profesyonellerin başarılarının çeşitli uluslararası ve yerel kanalla paylaşılması ve global iş dünyasında Türk yeteneklere dair daha yüksek farkındalık ve prestij düzeyi yaratılması hedefleniyor.

Ardından ekledi:

- Bu proje, “Genç Nesil Türk Liderler” için bir başarı şablonu oluşturacak ve üst düzey küresel roller için bir yol haritası niteliği taşıyacak.

■ Yeni Muhtar Kent’ler neden çıkmıyor, sayı neden artmıyor?

ADA Global Partners Kurucusu ve Yönetici Ortağı, AmCham Danışma Kurulu Üyesi Ayşegül Dicle Aydın’a “Global Türkler” araştırmasından elde ettikleri veriler ışığında sordum:

- Muhtar Kent’in The Coca-Cola Company gibi bir dünya devinde CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda önemli bir dönem görev yapması hepimizi gururlandırdı. Muhtar Kent gibi yeni örnekleri neden göremiyoruz? Sayıları neden artmıyor?

Yanıtı şöyle sıraladı:

■ Zirveye çıkmaya ramak kala Türk yöneticilerin emekli edilmesi veya bulundukları global şirketlerden ayrılması, ister istemez Türklere karşı ön yargı olduğunu düşündürüyor.

■ Dünyanın hemen her noktasında başarılı işler yapan Türk iş insanları, profesyonel yöneticiler olmasına rağmen örgütlü bir diaspora şeklinde yapı göremiyoruz.

■ Türk yöneticiler kısa vadede çok başarılı oluyor. Yakın vadeye dönük fırsatlara odaklanıyor. Uzun vadeye stratejik bakılamıyor.

■ Kimi Türk yöneticiler bulunduğu pozisyonu kendisi için yeterli görüyor. Daha üstünü hedeflemiyor.