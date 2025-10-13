800 milyon doları yakaladı, Avrupa’nın ‘Excellence’ı oldu, 100 milyon dolar daha yatırıyor

GAZİANTEP doğumlu Şölen Çikolata’nın CEO’su Erdoğan Çoban’dan davet geldi:

· 35 yıllık lezzet yolculuğumuzu küresel bir başarıyla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Sektörümüzün en prestijli ödüllerinden biri olan “Professional Excellence” ödülünü alacağımız törene bekliyoruz.

Erdoğan Çoban imzalı davet mektubundaki şu bölüm dikkatimi çekti:

· Bu ödül, yalnızca şirketimiz için değil, ülkemiz adına da büyük bir onur.

Daveti alınca 22 yıl önceyi, 2003 yılı Ekim ayını anımsadım. Dönemin Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Nejat Koçer, organize ettiği “Marka Şehir Gaziantep” toplantısı sonrası bizi organize sanayi bölgesine (OSB) götürdü.

O gün ilk gezdiğimiz tesis Şölen Çikolata fabrikası oldu. Fabrikaya girerken o dönem Ülker Grubu yönetiminde bulunan Orhan Özokur’a sordum:

– Şölen Çikolata’yı bilmiyordum. Üretim bantları da çok basit görünüyor. Ne dersiniz?

Orhan Özokur, Şölen Çikolata’yı övdü:

– Çok başarılı bir şirket. Ürünleri de öyle. İhracat ağırlıklı çalışırlar.

Bu bilginin ardından Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban’a kulak verdim:

– Kısa süre önce ABD’ye yönelik 25 milyon dolarlık ihracat bağlantısı yaptık.

Aradan 9 yıl geçti, İsmail Çoban ve Şölen’in o dönemki CEO’su Elif Çoban’la şirketin Silivri’deki yeni fabrikasını gezdim.

İsmail Çoban, o gün önce Gaziantep’teki fabrika ile ilgili bilgi tazelemeyi yeğledi:

– 9 yıl önce gezdiğiniz 150 bin metrekare kapalı alanı olan fabrikamızı bugün görseniz tanıyamazsınız. Teknolojiye çok yatırım yaptık.

Teşvikli bölge olmamasına rağmen Silivri’ye yatırımın nedenini o gün şöyle açıkladı:

– İç pazardaki tüketimin büyük bölümü Marmara Bölgesi’nde gerçekleşiyor. Gaziantep–İstanbul lojistik maliyeti yüzde 10–12 dezavantaj yaratıyordu.

İstanbul’da üretim yapmanın değeri bence teşvikle ölçülemez.

Silivri fabrikasındaki teknolojinin şirkete kattığı gücü hesapladı:

– Bu fabrikayla birlikte ciromuz 10’a katlandı. Bu yıl 600 milyon liralık ciroya ulaşırız.

Elif Çoban da o günlerdeki ihracat düzeyini paylaştı:

– 158 milyon dolarlık ihracatımızla Türkiye liginde 101’inciyiz.

Silivri’deki fabrika turumuzun üzerinden 5 yıl geçti, bu kez Elif Çoban’ın davetiyle bir grup meslektaşımla Gaziantep’e gittim.

Mayıs 2017’deki tura Şölen’in eski tesislerinin bulunduğu 2. OSB’den başladık, Elif Çoban anlattı:

– Bu OSB’de ikisi depo olmak üzere 6 binamız vardı. Hepsini tek çatı altında topladık.

600 milyon liralık yatırımla 4’üncü OSB’de 120 bin metrekare kapalı alan yaptık.

Elif Çoban, o tur sırasında sektöre ilk girdikleri 1989 yılını anımsadı:

– İflas etmiş küçük bir üreticinin makinelerini alıp 50 kişilik ekiple işe başlamıştık.

Daha sonra Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Çoban’ın rehberliğinde yeni fabrikaya geçtik.

Elif ve Ali Çoban, robotları işaret edip şu iddiayı ortaya koydu:

– Bu fabrika, “endüstri 4.0” vizyonunun gerekliliklerini tam olarak karşılıyor.

Elif Çoban, teknoloji ile ilgili iddialı konumlarını şu veriyle ortaya koydu:

– Eskiden bir banttan günde 5–6 ton ürün çıkardı. Şimdi 35 ton.

Elif Çoban, Mayıs 2017’de ihracatla ilgili şu bilgileri bizimle paylaştı:

– 100’e yakın ülkeye bu yılki ihracatımız 170 milyon doları bulacak. Ciromuz da 1 milyar liraya ulaşacak.

Sektörümüzde kilo başına ihracat ortalama 2.5 dolar iken biz 3.75 doları yakaladık.

Ödül töreninde aileden ilk karşılaştığım isim Şölen Yönetim Kurulu Üyesi Elif Çoban oldu. Türkiye’nin son birkaç yıllık sıkıntılı döneminde işlerinin durumunu sordum, yanıtladı:

– İşimize asılıyoruz. Yatırımla büyümeye devam ediyoruz. Gaziantep’te mevcut tesislerin yanına 100 milyon dolarlık ek yatırım yapıyoruz.

Ciroda ulaştıkları düzeyi merak ettim, aktardı:

– Ciromuz 800 milyon doları buluyor…

Erdoğan Çoban da törendeki konuşmasında yatırımla ilgili şu verinin altını çizdi:

– Son 10 yılda yaptığımız yatırımlar 300 milyon dolar düzeyinde bulunuyor…

Erdoğan Çoban, ödülü European Candy Kettle Club Başkanı Heiko Kühn’den aldıktan sonra Şölen’in iddia çıtasını yükseltti:

– Şölen olarak global başarılarımızda yeni bir zirveye daha ulaştık. Ürünlerimizle 5 kıtada 120 ülkeye ulaşıyoruz.

Gaziantep köklerimiz, İstanbul kanatlarımız olacak. Ülkemizden bir dünya markası yaratacağız.

Çoban Ailesi, 1989 yılında Gaziantep’te 50 kişilik kadrosuyla devraldıkları küçük atölyede kurdukları Şölen Çikolata’yı 36 yılda 5 kıtada 120 ülkeye yaydı, 800 milyon dolarlık ciroyu yakaladı…

36 yıllık tempo, Şölen Çikolata’da çıtanın daha da yükseklere çıkabileceğini gösteriyor…

Çikolata kalıpları benim oyuncağımdı

Şölen Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Erdoğan Çoban, The European Candy Kettle Club’tan ödülü alırken çocukluk yıllarına uzandı:

– Ben Şölen’de büyüdüm. Çikolata kalıpları benim oyuncağım oldu.

The European Candy Kettle Club Award Başkanı Heiko Kühn, ödülü verirken şu noktanın altını çizdi:

– Şölen, European Candy Kettle Club Ödülü’nün temel kriterleri olan Ar-Ge alanındaki ileri performansı, yüksek ürün kalitesi ve inovasyon yeteneği ile sektörün ilerlemesine katkılarını en üst seviyeye taşıyarak bu yılki ödülün sahibi oldu.

Heiko Kühn, ödülde sektöre değer katmanın ve toplumun refahına katkıda bulunmanın da rol oynadığını vurguladı:

– Gördük ki Şölen, küresel atıştırmalık pazarının en önemli oyuncuları arasında ve 120’den fazla ülkeye ulaşarak milyonlarca hayata dokunuyor.

Şölen’in fabrikalarına dikkat çekti:

– Fabrikalarındaki yapay zeka destekli üretimi, endüstri 4.0 standartları ve 450’den fazla robotuyla dünyanın en gelişmiş çikolata tesisleri arasında yer alıyor.

Şu noktaya işaret etti:

– Patent ve ihracatta liderliklerinin yanı sıra bize bu hikayeyi olağanüstü kılan sadece ölçek değil ruhudur.

Şölen’in fikirleri inovasyona, inovasyonları da insanların sevdiği markalara dönüştürme yeteneğini takdir ediyoruz.

Daha fazla kâr payı bizi şımartır

Şölen Çikolata’nın The European Candy Kettle Club’tan ödül aldığı törende şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban’ın Mayıs 2012’de Silivri’deki fabrikayı gezerken söylediği şu sözü anımsadım:

– Kârımızın yüzde 5’i şirketin ortağı aile fertleri arasında eşit şekilde dağıtılır.

Kalanı şirketin büyümesine ve yatırımlara gider…

Ardından ekledi:

– Daha fazla kâr payı almak bizi şımartır…

Bu ödül, Türk gıda ve şekerleme sektörünün gücünü ortaya koyuyor

TÜRKİYE Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Başkan Vekili Necdet Buzbaş, Şölen Çikolata’nın ödül aldığı törende cep telefonundan eski bir fotoğrafı bulup bana ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tütüncü’ye gösterdi:

– The European Candy Kettle Club Ödülü’nü 2004 yılında Ülker almıştı.

Şirketimiz adına ödülü Mehmet Tütüncü ile birlikte almıştık.

Mehmet Tütüncü, Necdet Buzbaş’tan o fotoğrafı istedi, Şölen’in ödül töreninden karelerle birlikte sosyal medyada şu mesajla paylaştı:

· European Candy Kettle Club ödül törenine katıldım. Bu yıl ödülün ülkemizden bir markaya verilmesi, Türk gıda ve şekerleme sektörünün uluslararası düzeydeki rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini göstermesi açısından çok kıymetli.

· 2004 yılında Ülker ile bu ödülü aldığımız günkü heyecanımızı, gururumuzu hatırlıyorum. Şölen ödül alırken de çok gurur duydum. Böyle önemli ödüller, markaların başarı yolculuklarına küresel ölçekte önemli bir ivme getiriyor ve motivasyon sağlıyor.

· Şölen’i ve bugünlere ulaşma yolculuğuna emek verenleri, Çoban ailesini ve çalışanlarını kutluyorum. Yolları açık olsun.