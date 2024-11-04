ABD seçimleri öncesi piyasalar

Piyasalar ABD seçimlerine olası bir Trump zaferini fiyatlayarak giriyor. Beklentilerin çok altında gelen “tarım dışı istihdam” verisine rağmen, dolar endeksi ve tahvil faizleri haftayı sert yükselişle, gelişmekte olan ülke paraları ise ağır kayıplarla kapattı.

Geçmiş tecrübe bize zayıf veri sonrası tahvilin prim yapacağını, doların zayıfl ayacağını, hisse tarafının ise kendi iç dinamikleri ile hareket edeceğini söylüyordu. Güçlü ADP sonrası zayıf tarım dışı istihdam bekleyen oyuncu pek yoktu. ABD seçimlerinde olası bir Trump zaferinin öne çıkması bu klasik oyun planını bozdu. Dolar güçlenirken, tahvil piyasalarında ve gelişmekte olan ülke paralarında sert kayıplar gördük.

Hareket devam eder mi? Bu sorunun cevabı Salı günü yapılacak seçim sonuçlarına bağlı olarak belirlenecek. Trump’ın başkanlığı aldığı, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu ele geçirdiği bir senaryoda piyasalardaki hareket devam eder.

Bu senaryoda orta vadeli seyir Trump’ın seçim meydanlarında vaat ettiği genişleyici maliye politikası ve korumacı dış ticaret tedbirlerini ne kadar hayata geçireceğine bağlı olarak belirlenir. Maliye politikasının sert genişletildiği senaryoda panik satışlar ile orta uzun vadeli ABD tahvil faizleri yeniden yüzde 4,6- yüzde 5,0 bandına yükselebilir. Böyle bir hareket gerçekleşirse muhtemelen alış yönünde fırsat olarak görürüz.

Gümrük vergilerinin artırılması ABD ile Avrupa, Çin ve hatta Japonya arasında dış ticaret savaşının sertleşmesine neden olur. Bunun bedelini yavaşlayan küresel büyüme ve yükselen enflasyon olarak hep birlikte öderiz. Dış ticaret savaşının ne kadar sertleşeceğine, küresel büyümenin ne kadar yavaşlayacağına bağlı olarak bu senaryoda hisse senedinden, emtiaya, tahvilden, gelişmekte olan ülke varlıklarına kadar uzanan geniş bir varlık grubu satış baskısı altında kalır.

Salı günkü seçimleri Trump’ın kazanması, ama Temsilciler Meclisi ve Senatonun partiler arası dengeli bir şekilde paylaşılması durumunda yukarıdaki korku senaryosundan uzaklaşırız. Bu durumda Trump daha az sıra dışı politikalar izleyeceği için piyasalar rahatlar. Muhtemelen, dolar ve tahvil faizlerindeki yükselişin bir kısmı geri verilir. Ekim ayında sert değer kaybeden gelişmekte olan ülke paraları bu senaryoda değer kazanır.

Türkiye varlıkları mutlak Trump zaferi senaryosunda ilk başta olumsuz etkilenir. Güçlü dolar, zayıf Euro hem mal hizmet hareketlerinde, hem dış borç servisinde bizi olumsuz etkiler. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş borçlanma maliyetlerimizi yukarı çeker. Bu senaryoda pozitif sürpriz, Trump’ın Rusya ile yaşanan uydu savaşını sona erdirmesi olur. Bu senaryo Türkiye’yi hem dış ticaret hem de Ukrayna’nın yeniden inşası faaliyetlerine katılma anlamında çok rahatlatır. Ancak elimizde henüz bu senaryoyu destekleyen hiçbir şey olmadığını belirtelim.