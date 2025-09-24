ABD’den 43 milyar dolarlık LNG alımı için imza atılacak

DÖNEMİN Türkiye-Amerika İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, 2021 yılı yazında bir mesaj gönderdi:

- Türkiye, ABD’den LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) alımını artırabilir. Ayrıca ülkemiz ABD LNG’si için bölgede bir ticaret merkezine dönüşebilir.

Yalçındağ, söz konusu mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ortaya koyduğu ticaret hedefini anımsattı:

- ABD ile ticaretimizin 100 milyar dolara çıkarılması hedefimiz var. Biz de TAİK olarak bu konuda yol haritası çizmek üzere Boston Consulting Group’a (BCG) bir rapor hazırlattık.

Şu noktanın altını çizdi:

- Ülkemizin enerji ithalatında ABD’nin payı adım adım artıyor. Ülkemizin farklı ülkelerle yapılmış “al ya da öde” modeline dayalı petrol ve petrol ürünleri anlaşmaları var. Onların sona erme tarihleri yaklaşıyor.

TAİK bünyesinde Türkiye’nin lider enerji firmalarının yer aldığı bir çalışma grubu oluşturduklarını kaydetti:

- Türk ve Amerikalı enerji oyuncuları birbirleriyle yakın temas içinde. Bu konuyu bir süre önce ABD Enerji Bakanı Yardımcısı David Turk’a da anlattık.

Murat Özyeğin’in Ocak 2024’ten itibaren Başkanlığını yürüttüğü TAİK’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) seyahatine denk getirerek New York’ta düzenlediği “17. Yatırım Konferansı” kapsamında New York Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen resepsiyonda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a enerji konusundaki görüşmelerin seyrini sordum, yanıta şöyle girdi:

- Diyarbakır’da 4 sahada ABD ile ortak arama yapıyoruz. Ayrıca üçüncü ülkelerde ortak petrol arama planlarımız da gündemde. Türkiye’nin enerjide küresel bir aktör olması için adımlarımızı büyütüyoruz.

Türkiye’nin ABD’den LNG ithalatı konusunu açtım, şu bilgiyi verdi:

- ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı konusunda hem kısa hem de uzun vadeli anlaşmalar yapıyoruz. Bu anlaşmalar ülkemizin enerji arz güvenliğine ciddi katkı sağlayacak.

Alparslan Bayraktar, New York Halk Kütüphanesi’ndeki kısa sohbetimize noktayı şöyle koydu:

- ABD’den LNG ithalatı konusunda 25 Eylül Perşembe günü Washington’da önemli adım atılabilir. O gün anlaşmanın detayları açıklanabilir.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin ev sahipliğindeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York seyahatine eşlik eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu katıldı.

DEİK ve TAİK Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı’nın da katıldığı resepsiyonda ABD ile LNG anlaşmasının detaylarını öğrenmek üzere sohbetlerde nabız yokladım.

Sonunda şu bilgiye ulaştım:

Türkiye, ABD’den 43 milyar dolarlık LNG alımına imza atacak…

Rakamı öğrenince 100 milyar dolarlık ticaret hedefine gönderme yaptım:

- ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacminin yakalanması konusunda LNG’nin önemli bir payı olacak.

Bilgi kaynağım anlaşmanın vadesine işaret etti:

- Anlaşma 2045 yılına kadarki alımı kapsayacak. Yani, 20 yıllık alım dönemi söz konusu. 100 milyar dolarlık hedef, yıllık ticaret için konulmuştu.

Bu durumda 2045’e kadar ABD’den yılda 2 milyar 150 milyon dolarlık LNG ithalatı söz konusu olacak.

LNG, bu haliyle de ABD-Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin önemli kalemleri arasına girecek.

Murat, sık boğaz etme, bırak herkes rahatça konuşsun

TÜRKİYE-Amerika İş Konseyi’nin (TAİK) New York’taki “17. Türkiye Yatırım Konferansı” kapsamında düzenlediği Yuvarlak Masa toplantısı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkevi’nde gerçekleşen Yuvarlak Masada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Prof. Kemal Memişoğlu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, DEİK Başkanı Nail Olpak yerini aldı.

Türk iş dünyasını temsilen “17. Türkiye Yatırım Konferansı”nın sponsorlarından Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in de bulunduğu masada temsil edilen uluslararası şirketler şöyle sıralandı:

Mastercard, JP Morgan, Uber, Ford, Boeing, Amazon, Lockheed Martin, Citi Group, GE, Aerospace, Carrier, IBM, Netflix, P & G, Coca-Cola, PepsiCo.

20 civarındaki uluslararası kuruluşun temsilcilerinden bazılarının isimlerini katılımcılardan şöyle not aldım:

Citi Group Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan, Mastercard Başkan Yardımcısı Tim Murphy, Uber CBO’su Madhu Kannan, Boeing Global Başkanı Brendan Nelson.

Yuvarlak Masa’da moderatörlüğü yürüten TAİK Başkanı Murat Özyeğin, uluslararası şirketlerin temsilcilerinin konuşmalarını uzatması üzerine şu uyarıyı yaptı:

- Konuşmalarınızı 1.5 dakika ile sınırlı tutun lütfen. Bu şekilde bütün konuklarımıza konuşma zamanı kalır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Özyeğin’in bu uyarısı üzerine devreye girdi:

- Murat, sıkboğaz etme, bırak herkes rahatça konuşsun. Bu toplantı konuşmak için düzenlenmedi mi?

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine toplantı 2 saate yakın sürdü…

New York Halk Kütüphanesi’ndeki resepsiyonda edindiğim izlenime göre, Yuvarlak Masa toplantısından katılımcılar memnun ayrıldı…

Chobani: Sosyal medyada doğru olmayan bilgi yayanlara dava açıyoruz

SOSYAL medyada Fenerbahçe’nin yeni Başkanı Sadettin Saran’a ait olduğu izlenimi veren şu sözler dikkatimi çekti:

- Chobani ile yapılan sponsorluk anlaşmasını inceleyeceğiz. Fesih gündeme gelebilir.

Türkiye-Amerika İş Konseyi’nin (TAİK) davetiyle geldiğim New York’ta Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın yeğeni ve Kurumsal İlişkiler Danışmanı Hatime Şevin Ulukaya’ya, Saran’a atfedilen bu sözleri sordum, şu yanıtı verdi:

- Fenerbahçe’den tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmış değil.

Hatime Şevin Ulukaya, ertesi sabah ek mesaj gönderdi:

- Sosyal medyada çok fazla asılsız haber dolaşıyor. Chobani’nin Fenerbahçe sponsorluğunun feshi ile ilgili söylentiler doğru değil.

Hatime Şevin Ulukaya, sosyal medyadaki söylentilerin seviyesini ortaya koymak üzere bir link iletti. O paylaşımda da Hamdi Ulukaya’nın Sadettin Saran’la ilgili ağır sözleri yer alıyordu.

Hatime Şevin Ulukaya’ya bu sözlerin doğru olup olmadığını sordum, yanıtladı:

- Kesinlikle doğru değil. Sosyal medyada çok fazla asılsız ve çirkin haberler yer alıyor. Bu haberleri yayanlarla ilgili hukuki süreç başlatıyoruz.

TAİK’in New York Halk Kütüphanesi’ndeki resepsiyonuna Hamdi Ulukaya ve Hatime Şevin Ulukaya da katıldı. Hamdi Ulukaya’ya söz konusu tartışmalar soruldu. Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe konusunda konuşmamayı yeğledi.

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, tavsiyesini paylaştı:

- Hamdi Bey, Ali Koç sizi Fenerbahçe’nin yeni Başkanı Sadettin Saran ile buluştursun.

Fenerbahçe’nin Sadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetimi, Chobani’nin 10 yılda vereceği 120 milyon Euro’dan vazgeçer mi?