Açık seçik bir yazı

Açık; ihtiyacı karşılamama hali... Ayağa yetmeyen yorgan... Ya derin kuyu veyahut kısa ip...

Kamusundur; kazandığından fazlasını harcarsın, bu bir bütçe açığıdır!

Küçük hacimli oto üretirsin büyük motorluya binersin, bu bir silindir açığıdır!

Ürettiğinden fazlasını tüketirsin; bu bir üretim açığıdır!

Eğer ülken ürettiğinden fazlasını tüketirse, bu bir cari açıktır!

Diktiğin ağaçtan fazlasını biçersin, bu bir orman açığıdır!

Dış ticaret yapıyorsundur. Kilosu 1.54'ten satıp kilosu 3.54'ten alıyorsan, bu bir katma değer açığıdır.

100 birim mal ihraç için 150 birim ithalat yapıyorsan bu bir dış ticaret açığıdır.

Nimeti alır, külfeti ötelersin, bu bir etik açığıdır!

Efkâr bastı deyû, efkârdan (fikirlerden) kurtulmak için çalıp oynarsan bu bir entelektüel açıktır!

Sorunu, kendi sorumluluk alanının dışına öteleyip "zamanında yapılsaydı..." geyiğine sararsan bu bir sorumluluk açığıdır!

İcat çıkarma der, biati şart koşar, buluş üretmezsin. Bu bir patent açığıdır!

Kendi ateşini başkasının cehenneminde test edip aynayı başkasının yüzüne tutarsan bu bir vicdan açığıdır!

Eski köye yeni adet getirmezsin. Getireni töre yaparsın. Bu bir inovasyon açığıdır!

Senden ne köy olur ne kasaba ama yine de il olmak istersin; bu bir itibar açığıdır.

Yönettiğin şirketin kasasını kendi cebin gibi kullanıyorsan bu bir ahlak açığıdır!

Eğer senin ülkende şirketlerin fakir ama patronları zengin ise bu bir kurumsallaşma açığıdır!

Her gün ilave 1000 araba trafiğe çıkarıp 1000 metre ilave yol yapamıyorsan bu bir trafik açığıdır!

Ekonomin kayıt dışında, sen de buna kayıtsız isen, bu bir kayda değer başarı açığıdır!

Kuralları başka kültürlere göre konulmuş oyun ile uygarlık yarışına girmiş isen bu bir zihin açığıdır!

Demokratlık, ötekinin haklarını da kapsamıyorsa, talebin imtiyazdır ve bu bir demokrasi açığıdır!

Sana gelen turist günde 600 dolar harcarken sen yurtdışında iken günde 750 dolar harcıyorsan bu bir turizm açığıdır!

Elin oğlu 1 saatlik çalışma ile kendi milli gelirine 40 dolar katarken sen 4 dolarda kalmış isen bu bir verimlilik açığıdır!

Severken sevilmek iyi fikirdir de, sevilmeden seviyorsan bu bir sevgi açığıdır!

Bilen adam yerine bizden adamı tercih ediyorsan, bu bir akıl açığıdır!

Netice: Bizim bu kritik coğrafyada ve bu kritik zamanda ne güç açığına ne de akıl açığına tahammülümüz olamaz.

Açık seçik önerim budur...

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun.