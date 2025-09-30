Afrika’daki müteahhitlik rekorlarını BM’de bakan ve devlet başkanlarına anlattı

SUMMA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, 2010 yılı Aralık ayında Tabanlıoğlu Mimarlık’ın ortağı Melkan Gürsel’i aradı, aralarında şu diyalog geçti:

Gürsel: Evet, var…

Gürsel: Uygun…

Gürsel: Yok, ofiste projeler üzerinde çalışacağım.

Yok, ofiste projeler üzerinde çalışacağım. Bora: Sabah 06.00’da havalimanında hazır olun, birlikte benim için önemli bir seyahate çıkacağız.

Melkan Gürsel, Selim Bora’ya nereye gideceklerini bile sormadı. O sabah birlikte Ekvator Ginesi’nin yolunu tuttular. Summa İnşaat, Sahra Altı Afrika’daki ilk projesini Ekvator Ginesi’nde üstlenmiş oldu.

Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, şirketin yönetim kurulu üyesi kardeşleri Sinan ve Fatih Bora’nın davetiyle 2022 yılı Şubat ayında Dakar’da inşasını gerçekleştirdikleri Senegal Stadyumu’nun açılışına gitmiştim.

Summa İnşaat, Tabanlıoğlu Mimarlık’ın tasarladığı, 238 milyon Euro’ya mal olan Senegal Stadyumu’nu 17 ay gibi rekor sürede tamamlamıştı. Selim Bora, açılış sonrası kendilerine ait Radisson Hotel’de sohbet ederken, Aralık 2010’daki Ekvator Ginesi seyahatini anlatıp, Melkan Gürsel’e teşekkür etmişti.

ABD merkezli ENR “250 Uluslararası Müteahhit” 18 yıldır üst üste yer aldıklarını vurgulayıp, Afrika’da iş yaptıkları ülkeler ve projelerden örnekler sıralamıştı:

- 2010’dan beri Ekvator Ginesi, Senegal, Kongo Cumhhuriyeti, Ruanda, Nijer ve Benin gibi ülkelerde kongre merkezleri, oteller, spor kompleksleri, kamu binaları, üniversiteler, havalimanı ve tren istasyonları gibi projeler üstlendik.

Şu veriye işaret etmişti:

- Senegal Stadyumu, Sahra Altı Afrika Bölgesi’nde yapımını tamamladığımız 22’nci proje oldu. Halen Sahra Altı Afrika Bölgesi’ndeki 6 ülkede şantiyelerimiz bulunuyor.

Türkiye-Amerika İş Konseyi (TAİK) davetiyle “17. Türkiye Yatırım Konferansı” için New York’a gittiğimde Yönetim Kurulu Üyesi Selim Bora, kendisinin konuşmacı olduğu bir programı gönderdi:

- Birleşmiş Milletler’in (BM) alt kurumu olan “Global Africa Business Initiative” (Küresel Afrika İş Girişimi-GABI) tarafından düzenlenen iki günlük konferansın konuşmacıları arasındayım.

Bora’dan bu programı öğrenince, Summa İnşaat’ın Afrika öyküsünü anımsadım. Bora, BM’deki GABI buluşmasında Afrika’nın farklı ülkelerinden bakanlar ve devlet başkanlarından oluşan bir gruba söz konusu ülkelerdeki iş yapış biçimlerini anlattı:

- Spor, ulaşım, kongre merkezi, otel gibi projeleri hızlı ve etkin bir biçimde hayata geçiriyoruz. Projelerin hemen hepsinde “erken bitirme rekoru” kırıyoruz.

Ülke isimleriyle konuyu biraz daha detaylandırdı:

- Ruanda, Uganda, Senegal, Sierra Leone, Nijer ve Kongo gibi ülkelerde hızlı teslim projeler gerçekleştirdik. Bu projelerden bazılarında kamu-özel sektör işbirliği modeliyle yol aldık. Yenilikçi finansman mekanizmaları devreye girdi. Yerel ortaklıklar da işimizi kolaylaştırdı.

Uganda’daki son projeyi örnek gösterdi:

- Uganda’daki Hoima Stadyumu’nu 12 ay gibi rekor bir sürede tamamladık. Projeyi tasarımdan itibaren anahtar teslimi üstlenmiştik. Açılışı Aralık ayında yapılacak bu stadyumla karmaşık spor altyapı projelerindeki başarımızı bir kez daha ortaya koyduk.

Sinan Bora, BM’deki toplantı sonrasındaki sohbetimizde TAİK’in 3’üncü Ülkelerde İşbirliği İcra Komitesi Başkanı olduğunu kaydedip, New York’taki diğer görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi:

- Amerikan Eximbank Başkanı, US DFC (Amerikan Kalkınma Finans Kurumu) ve IFC (Uluslararası Finans Kurumu) başkanlarıyla görüştüm. Özellikle Afrika kıtasında Türk ve Amerikan şirketlerinin ortaklıklarıyla yapılabilecek projelerle ilgili fırsatları değerlendirdik.

Summa İnşaat, Türk müteahhitleri arasında Sahra Altı Afrika’nın en ücra köşelerinde, birçok şirketin iş görüşmesi yapmak için bile gitmeye cesaret edemediği yerlerde projeler üstlenip rekor sürede bitirmesiyle öne çıkıyor…

2 milyar lirayı aşma yoluna girdi, ilk dış ofisi New York’ta açtı

VERA Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Necati Işık, New York’ta iken mesaj gönderdi:

- Vera Lojistik olarak global marka yolculuğunda çok önemli bir adım atarak ABD şubemizin açılışını gerçekleştirdik.

Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) seyahatine eşlik eden Binali Yıldırım başta olmak üzere, Vera Lojistik’in açılışına katılan isimleri de paylaştı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Prof. Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, TABA Am-Cham Başkanı Süleyman Sanlı.

Bunun üzerine Işık’a Vera Lojistik’in ulaştığı büyüklüğü sordum, anlattı:

- Konteyner, hava kargo ve 80 araçlık filomuzla kara taşımacılığında hizmet veriyoruz ama iki alanda uzmanlaştık: Birincisi savunma sanayi lojistiği, diğeri ise fuar lojistiği. Bu iki alanda Türkiye’nin ilk 3 firması arasında yer alıyoruz.

Yurt içinde 6 ilde ofislerinin faaliyette olduğunu kaydedip sıraladı:

- İstanbul, İzmir, Mersin, Bursa, Gaziantep, Denizli.

Savunma sanayi ve fuar lojistiği hizmetleriyle ilgili ayrıntıya girdi:

Savunma sanayiinde dev firmaların yedek parça ithalat lojistiklerini ve bitmiş araç ihracat lojistiklerini yapıyoruz.

Fuar lojistiğinde Türk firmalarının tek tek katıldıkları fuarlar için sergilenecek ürünü ofisten alarak dünyanın neresinde olursa olsun kurulan standa teslim ediyoruz.

Ayrıca milli katılım fuarlarda da toplu olarak firmalarımızın ürünlerini ülkemizden alarak fuarın açıldığı ülkedeki stantlarda tek tek teslimini gerçekleştiriyoruz.

Yurt dışı ofis açılışlarına New York’ta “Bismillah” dediklerini vurgulayıp sürdürdü:

- 2025 bitmeden inşallah Dubai ofisimizi de açacağız.

New York’ta ofis açmaları nedeniyle Amerika’ya dönük işlerinin boyutunu merak ettim, paylaştı:

- Türkiye-Amerika taşımasının yüzde 20’sini elleçliyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 50’ye yükseltmek.

ABD’ye dönük bir başka hedefine işaret etti:

- Asıl hedefimiz Amerika ile Çin, Hindistan, Vietnam ve Güney Amerika arasındaki trafikte lojistik hizmetlerimizle yerimizi almak.

5 yıl içinde ABD’deki lojistik hizmetleriyle 250 milyon dolarlık ciroya ulaşmak istediklerini bildirdi:

- 2026 yılında ABD’de 20 bin metrekarelik depo yatırımımız devreye girecek. 2026 sonunda Miami ve Houston şubelerini, 2027’de ise Los Angeles şubemizi açacağız inşallah.

Amerika’da elektrikli TIR’larla hizmet vereceklerini belirtti:

- Full şarj olduğunda 800 kilometrelik menzile ulaşan Tesla TIR’larımız ile Amerika içi seferlere başlayacağız.

Mustafa Necati Işık, bu yılki ciro beklentisini de aktardı:

- Bu yılı 2 milyar lirayı aşan ciro ile kapatmayı bekliyoruz…

Vera Lojstik’in sadece ABD’de 5 yılda 250 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı hedeflemesi, iddialı şekilde yol aldığını gösteriyor…