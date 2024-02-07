Alatlı, Demirel’den neden 400 lira istedi?

2007 YILI Ramazan ayında bir akşam iftardan hemen sonra 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in telefonu çaldı. Arayan dönemin Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti Başkanı, yazar Alev Alatlı’ydı:

- Sayın Cumhurbaşkanım, sizden 400 lira istiyorum.

Demirel takıldı:

- 500 lira versem olmaz mı?

Alatlı, çizdiği sınırda ısrarlıydı:

- Hayır sayın Cumhurbaşkanım, 400 lira istiyorum.

Demirel üsteledi:

- Neden 500 lira olmaz?

Alatlı, anlatmaya başladı:

- Nevşehir’in Ürgüp kasabası Mustafapaşa Beldesi’ndeki Kapadokya Meslek Yüksek Okulu’nun yurdunda kalan öğrencilerin odalarında masa lambası ve çöp kutusu ihtiyacı var. Hesapladım, 100’e yakın kişiden 400’er lira alırsak bu iş çözülecek.

Demirel, sürdürdü:

- Ben 500 lira vereyim, ne sakıncası var?

Alatlı, konuya oldukça düz mantıkla yaklaştı:

- Sayın Cumhurbaşkanım, kafamı karıştırmayın. Madem öyle Nazmiye Hanım adında da 400 lira verin.

Alev Alatlı’nın “masa lambası ve çöp kutusu parası” toplamak için telefon trafiği sahura kadar sürdü. 400’er lira istediği kişi sayısı da 100’e yaklaştı. Aradığı iş insanı, akademisyen, gazeteci dostları 400’er lirayı yatırdı, yurttaki masa lambası ve çöp kutusu eksiği giderildi.

2008 yılı Nisan ayında dönemin Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalı’nın davetiyle Kapadokya’ya gitmiş, yüksek okulu gezmiş, Alev Alatlı ile Kar Şirketler Topluluğu Başkanı, Kapadokya MYO Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Faruk Berksan’dan okulun öyküsünü dinlemiştik. Dönemin Elektrolux Türkiye Genel Müdürü Semih Ercan da okul turuna katılmıştı.

Okulun yönetim binasına girdiğimizde Alev Alatlı, isimlerin çakılı olduğu panoyu göstermişti. Panoda Süleyman Demirel ve eşi Nazmiye Demirel’in adı yan yanaydı. Demirel, Alatlı’nın kafasını karıştırmamak için 800 lira göndermişti.

Alev Alatlı

Okulun temelinde Alatlı’nın kısaca “HEK” dediği, “hurda, eski, kullanılmayan” formülü vardı. Mustafapaşa’daki tarihi binalar restore edilip, eğitimin hizmetine açılmış, başta mobilyalar olmak üzere birçok eşya, araç, gereç çeşitli şirketlerin kısa sürede“ikinci el”e çıkardığı varlıklarından sağlanmıştı.

Böylece Kapadokya MYO, 1-2 milyon dolarlık maliyetle kurulabilmişti. Denizbank, Garanti Emeklilik, Kar Şirketler Topluluğu ve Elektrolux Türkiye, destek veren kuruluşlar arasında yer almıştı.

Aradan 10 yıl geçti, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişinden bir hafta sonra aradı:

* Yeni kurulan üniversitemizden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne iki bakan verdik sayılır. Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, üniversitemizin kurucu öğretim üyesidir.

* Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un babası, önceki Kültür ve Turizm Bakanlarımızdan Atilla Koç, üniversitemizin mütevelli heyeti üyesidir.

Sonra üniversiteyi anlattı:

- 2008 yılında gelip çalışmalarımızı yerinde gördün. 13 yıl önce Kapadokya Meslek Yüksek Okulu olarak yola koyulduk. Temmuz 2017’de üniversiteye dönüştürdük. 2018-2019 akademik yılında üniversite olarak ilk öğrencilerimizi alacağız.

Vesileyle şu mesajı verdi:

* Mesele Türkiye’nin iki yüz bilmem kaçıncı üniversitesi olmak değil. Mesele yüzyılların ihmaliyle yüzleşmek, yanlışları düzeltmek, boşlukları doldurmak, ortaöğretimin eksiklerini telafi etmek.

* Hepsinden önemlisi, yanlışta ısrar etmemek. Bağnaz olmamak. Yeniden korkmamak.

* Öğrencisini güncel sorunlara uyandırmayan, hızla küreselleşen dünyayı, değişen koşulları anlamlandıracak bilgiyle donatmayan üniversite eğitimi nafiledir…

Alatlı’nın vefatı üzerine Kapadokya Üniversitesi üzerine yaptığımız sohbetleri anımsadım…

Alev Hanım’a Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…