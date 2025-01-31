Altı kriterde büyüyen getirisi yüksek şirketler

Borsada büyüyen şirketler dikkat çekiyor. Yüksek kâr artışı, özkaynak büyümesi, yatırım ve aktif büyümesi ile öne çıkan şirketler, yatırımcıların radarında. İşte 6 kriterle büyüyen ve yıllık getirisi yüksek şirketler.

2024 yıl sonu verileri henüz yeni yeni gelmeye başlıyor. Öte yandan tamamlanan dokuz aylık verilere göre en dikkat çeken hisseler arasında Gen İlaç yer alıyor. Şirket dokuz aylık kârını %9.608 artırırken büyüme oranıyla ilk sırada geliyor. Türk Telekom %602 kâr artışı ile listede güçlü bir konumda yer alırken, Banvit %267 artışla dikkat çeken bir diğer firma. Satış büyümesinde ise TAV Havalimanları ve Çelebi %80’in üzerinde artış ile öne çıkıyor.

Özkaynak ve aktif değişimi güçlü

Özkaynak değişiminde MLP Sağlık %720 ile önde yer alırken en yakın takipçisi ile arasında hayli bir fark olduğu gözleniyor. İkinci sırada yer alan Türk Telekom %316 ile öne çıkıyor. Şirket kâr artışında olduğu gibi özkaynak büyümesiyle de öne çıkmayı başarıyor. Özkaynak değişiminde ilk sırada yer alan MLP Sağlık, aktif değişimde de %266 ile ilk sırada gelmeyi başardı. En yakın takipçisi Aselsan ise %114 oranında.

Getiri sağlayan hisseler

Öne çıkan hisseler içerisinde son bir yılda en yüksek getiri sağlayan şirketler, güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor. Banvit %156, MLP Sağlık %128 ve Gen İlaç %123 getiri ile yatırımcısına en fazla kazandıran hisseler arasında yer aldı. Büyüme trendindeki şirketler Büyüme trendindeki şirketler, güçlü finansal göstergeleriyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kâr, özkaynak ve satış hacmindeki artış, bu hisselerin uzun vadede cazip kalmasını sağlıyor. Özellikle yüksek aktif değişimi ve yatırım artışı gösteren şirketler, sektördeki rekabet avantajlarını pekiştiriyor.

ZEYNEP’E SOR

ALIM TARİHİ Mİ, SATIM TARİHİ Mİ?

Alım tarihi; düşük fiyat, büyüme potansiyeli, fırsatlar, temettü. Yanlış zamanlama ve düşme riski, likidite sorunu, psikolojik baskı, fırsat maliyeti.

Satım tarihi; kâr realizasyonu, riskten korunma, likidite, psikolojik rahatlama. Erken satış riski, yanlış zamanlama, yeniden yatırım zorluğu.

Ocak ayında yurt dışından üç sipariş geldi. Aldığı siparişleri büyütmesi kâra dönmesi için şart

Karsan’ın bu aralar yurt dışına yönelik otobüs satışları dikkat çekiyor. Bu satışlar kâra döndürür mü? / Hakan Sevinç

Hakan, kamu kurumları ulaşımda karbon salınımını azaltmak için elektrikli otobüslerin kullanımını önemsiyor. Bu çerçevede Karsan’ın geliştirdiği elektrikli otobüsleri yurt dışı pazarlarda tanıtma ve satma opsiyonu artıyor. Şirketin ocak ayındaki açıklamaları takip edildiğinde İtalya ve Romanya belediyelerine e-ATA serisi otobüslerin satışını gerçekleştirdiği gözleniyor. Aldığı üç siparişin yıllık gelire oranı %13,7 seviyesinde. Bu noktada performansını artırarak devam ettirmesi gelirlerini desteklemesi açısından önemli. Son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise satışlarını %11 geriletirken zarar açıkladı.

Yatırımları ocaktan itibaren devreye girmeye başladı. Yılın ikinci yarısında tamamlanacak

Sasa neden yükselmiyor? Çıkış için yatırımlarının devreye girmesini mi bekliyor? / Caner Demir

Caner, yatırımların hisse fiyat üzerinde uzun vadede olumlu etkide bulunma potansiyeli vardır. Yatırımların, şirketlerin gelirini artırma, maliyet avantajı sağlama ve genel rekabet gücünü yükseltme gibi özelliği vardır. Ancak, kısa vadede etkisi ise her zaman olmayabilir. Çünkü ilk süreçlerde maliyetler daha fazla öndedir. Ayrıca yatırımın katkısı için belli bir süreye ihtiyaç vardır. Yaklaşık üç yıl önce başlayan Sasa’nın yatırımları, ocaktan başlayarak yılın ikinci yarısına kadar devreye giriyor. Etkisini göstermesi ise bir süreyi alması beklenmeli. Fiyatıysa iki yılı geçkin süredir düşerken şimdilerde taban arayışı öne çıkıyor.

YATIRIM FONLARI

AK Portföy’ün SAS Fonu, Sabancı topluluğu şirketlerinde 1 ayda %5,48 kazandırdı

SAS Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu, portföyünün en az %80’ini Sabancı Holding bünyesindeki şirketlerde değerlendirerek yatırımcılara getiri sağlamayı amaçlıyor. Toplam 2,48 milyar TL büyüklükte olan fon, %36,08 doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Portföy dağılımında %89,73 oranında hisse senedi, %8,52 oranında Takasbank para piyasası araçları ve %1 oranında yatırım fonları bulunuyor. Fon, Akbank, Sabancı Holding, Çimsa, Enerjisa ve Akçansa gibi güçlü şirketlere ağırlık veriyor. Son bir haftada %2,32 ve son bir aylıkta da %5,48 yükseldi. Toplam yatırımcısı 87.490 ve %1,41 pazar payıyla, yıllık %2 yönetim ücreti ile idare ediliyor. Sabancı Topluluğu şirketlerine yatırımda bulunmak isteyenler için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor

TAHVİL

Yapı Kredi Faktoring, %45,19 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Yapı Kredi Faktoring, 28 Ocak 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %41, bileşik faizi ise %45,19’a denk geliyor. 183 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %20,56 olacak.

% 41 YILLIK BASİT FAİZ

29 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,38 seviyesinde bulunuyor. Yapı Kredi Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %41 basit faiz oranı, TLREF oranının yaklaşık 3,38 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında şirket için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 29 Ocak 2025 olurken vade tarihi 31 Temmuz 2025 olacak. Piyasada TRFYAKF72516 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GİRİŞİM ELEKTRİK

Yılın ilk ayında 525 milyon liralık iş açıkladı. Kârda büyüme sürüyor. Fiyat zirvenin gerisinde

Girişim Elektrik, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen 154 kV Karataş TM Yapımı İşi ihalesinde en avantajlı fiyatı sunarak birinci oldu. İhalenin bedeli 219.091.918 TL olarak açıklandı. Ocak ayında açıkladığı bir diğer işte ise 154 kV Hat Fideri Tesisi ve yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, enerji iletim hattı yapımı işi. Bu sözleşmenin toplam bedeli ise 6.490.000 dolar. Tutar güncel kurla yaklaşık 231.368.500 TL’ye denk geliyor. Şirket ocak ayında üç iş karşılığı toplam 525,2 milyon TL tutarlı iş bağlantısı gerçekleştirdiğini açıklarken bu işlerin yıllık gelirine oranı %3,7’ye denk geliyor. Gelir ve kârını düzenli olarak artıran şirket, 2024 dokuz aylık mali tablolarında da gelir ve kârdaki büyümesi sürüyor. Fiyatı ise Eylül 2023’teki zirvesi 116,50 TL’nin gerisinde bulunuyor.

TURKCELL

Bağlı ortaklıklarla ilgili yeni düzenlemeye gidiyor. Ukrayna’daki iştirakini ise tasfiye edecek

Turkcell, bağlı ortaklıklarıyla ilgili yeniden yapılanma sürecine gidiyor. Bu kapsamda, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı iştiraklerinden Lifecell Dijital Servis, Lifecell Bulut Çözümleri›ni tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün halinde devralarak birleşecek. Öte yandan, Ukrayna’da kurulu olan ve yine sermayesinin tamamına sahip olduğu Paycell LLC’yi ise tasfiye etmeye karar verdi. Turkcell, söz konusu adımlarla birlikte operasyonel süreçleri daha etkin şekilde yönetmeyi ve stratejik hedeflerine daha uygun bir yapı oluşturmak istiyor. Tüm bunların dışında, son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelirini %5 artırırken dönem sonunda 20,6 milyar TL kâr açıkladı. Şirket istikrarlı şekilde hem gelirini hem de kârını artıran yapısı ile dikkat çekiyor.

DARDANEL

Bağlı ortaklığı üzerinden Milli Savunma Bakanlığı’nın ihalesini kazandı. Zarar ise sürüyor

Dardanel’in %100 bağlı ortaklığı Dardanel Dağıtım, Milli Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği ihaleyi kazandığını ve 494.302.660 TL tutarlı sözleşmeyi imzaladığını duyurdu. Söz konusu ihale çerçevesinde, Bakanlığın talebi doğrultusunda %20’ye kadar iş artışı gündeme gelebilecek. Teslimatlar ise iki aşamada gerçekleşecek. İhale bedelinin %50’si şubatta, kalan %50’si de temmuz ayında teslim edilecek. Söz konusu gelişme, Dardanel’in kamu projelerindeki varlığını güçlendirirken finansal performansına olumlu katkı sağlaması beklenmeli. Geçtiğimiz yıl gelirini artırmasına rağmen zarar eden Dardanel, son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise aynı durumu sürdürdü. Şirket dokuz aylık dönemde gelirini %17 artırırken dönem sonunda 358,4 milyon TL zarar yazdı.