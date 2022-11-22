Altınını getir, kâğıt vereyim

Ekonomide kaynak arayışı yeni enstrümanlara yönelimi getiriyor. Amaç; yastıkaltındaki parayı sisteme dâhil edebilmek... Bunlardan biri de Darphane Sertifikası… Rahmetli Turgut Özal’dan beri iddihar (yastıkaltı, gömüleme) edilen altını, atıl halden kurtarıp ekonomiye kazandırma gayretinde olduk.

Darphane tarafından 0,995 saflıkta 5 bin kilo altın karşılığında Darphane Sertifikası halka arz edildi. Sertifikaların her biri 0,995 saflıkta 0,01 gram altına dayalı. Sertifikalar 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren "ALTIN.S1" işlem kodu ile Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda satışa sunulup işlem görmeye başladı.

KÂĞIT ALTIN NEDEN İŞE YARAMAZ?

Peki, nedir bu Darphane Sertifikası. Bir nevi kâğıt altın da diyebiliriz. Kâğıttan altın mı olur diyeceksiniz; ama olur. Her bir Darphane Sertifikası 0,995 saflıkta 0,01 gram altını temsil ediyor. Sertifikayı alan dilediğinde piyasada satabileceği gibi dilerse fiziki altına da dönüştürebiliyor.

Ancak ilk dönüşüm tarihi ilk işlem tarihinden itibaren 4 ay sonra… ALTIN.S1 Baz Fiyat: 10,44 TL. Üst Limit: 10,96 TL ve Alt Limit: 9,92 TL. Kâğıt altın kısaca bu demek… Her şeyi tam gibi görünüyor da eksik olan bir şey var; güven… Eğer sisteme güvenmezsen kâğıt altın işe yaramayacaktır

İKİ SORU İKİ CEVAP

Kâğıt altın işe yarar mı?

Piyasaya ne çıkarırsanız çıkarın, yatırımcı; elde edeceği gelire ve kendisine sunulan enstrümanın güvenine bakar. Bu enstrüman daha çıkarken 4 ay sonra dönüştürülebiliyor. Hem altını kâğıt haline getireceksiniz hem de dört ay sonra dönüşü yapılacak. Sizce işler mi?

Daha önce böyle bir uygulama gerçekleşmiş miydi?

Hem de defalarca… Hatta bir ara “altınını getir, kuyumcuya teslim et, sana vereceği kâğıdı al ve sat” dendi. Hiç kimse kolundaki bileziği götürüp teslim etmedi. Zira kendini güvende hissetmedi. Zira hükümete güvenmedi. Haksız da sayılmazlar hani… Yıllarca ZorTas (Zorunlu Tasarruflar) ve KEY (konut edindirme yardımı) gibi uygulamalarla vatandaş sürekli dolandırıldı, enflasyona kurban edildi.

NOT

PİYASAYA YENİ ENSTRÜMANLAR NASIL SUNULMALI?

Yeni bir enstrüman oluşturulduğunda, daha çıkarırken güven üzerinden iletişimini yapmak zorundasınız. Siz her an likite dönebilecek bir enstrümanı kâğıda, döndürüp; bunun da ilk dönüşümü 4 ay sonra yaptığınızda, alan kişi sormayacak mı “4 ay paramı neden bağlıyorum?” diye…

Denenmiş ve çıkmaz sokak olduğu anlaşılmış yollardan tekrar geçiyoruz. Aynı adımlara farklı bastığımızı sanıyoruz. Karşımızda deneyimleri ile var olan halkın hafızasını hafife alıyoruz ve onları kandırdığımızı unuttuklarını sanıyoruz.

Faizdeki tek haneye iniş ve uzun süre sabit kalacak olması, böylesi arayışları gündemde tutmaya devam edecektir. KKM’den dönecek parayı kâğıt altına yönlendirme gayreti olabilir mi bu?