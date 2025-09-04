Alüminyumda ihtiyacın 3-4 katı kapasite oluştu, ciro 10 milyar doları buldu

TÜRKİYE Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin (TALSAD) İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleşecek “ALUEXPO 2025” fuarı ve eş zamanlı sempozyumuna danışmanlık yapan Yasemin Akar, bilgi notu gönderdi.

TALSAD Genel Sekreteri Duygu Saymen, bilgi notunda fuar ve “12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu”nun sektör için önemini ortaya koydu:

- 18-20 Eylül 2025’te İstanbul Fuar Merkezi’ndeki “ALUEXPO 2025” ve eş zamanlı sempozyum sektörün en önemli buluşmalarından biri olacak. “ALUEXPO” günlerinde sürdürülebilirlikten teknolojik yeniliklere kadar birçok başlık uluslararası düzeyde konuşulacak.

Duygu Saymen, TALSAD’ın kuruluşunun 1971 yılına uzandığını anımsattı:

- TALSAD, 1971 yılından beri, ihracatı bugün 5-5.5 milyar dolar dolayında olan alüminyum sektörünü temsil ediyor. TALSAD, sürdürülebilirlik ve sektörün küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Alüminyumun yüzde 100 geri dönüşüm özelliğine dikkat çekti:

- Alüminyum, hafifliği, dayanıklılığı ve yüzde 100 geri dönüşebilir özelliği ile geleceğin en stratejik malzemeleri arasında öne çıkıyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) “Yeşil Mutabakat” süreci üzerinde durdu:

- Türkiye’nin küresel rekabette güçlü kalabilmesi için AB’nin “Yeşil Mutabakat” ve SKDM düzenlemelerine uyumu kritik önem taşıyor.

Yasemin Akar’ın gönderdiği fuar bilgisi üzerine Temmuz ayı sonlarında TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Yönetim Kurulu Üyeleri Derya Hatiboğlu, Sedef Bolgün, Pelin Arslan, Hüseyin Şeherli, Yönetim Kurulu Danışmanı Erol Metin ve Genel Sekreter Duygu Saymen’le gazetemizde yaptığımız toplantı notlarına baktım.

Ali İhsan Yeşilova, söz konusu toplantıda sektörün son 25 yılda yaptığı yatırımlara değindi:

- Türkiye, Avrupa, Avrasya ve Ortadoğu’nun en büyük alüminyum üretim merkezlerinden biri haline geldi. Sektörün cirosu 10 milyar doları buldu. İhracatı 5 milyar doları aştı. Aslında Türkiye’nin ihtiyacının üç katı kapasite oluştu. Sektör, ihracatla ayakta duruyor.

TALSAD’ın 88 üye ile sektörün yüzde 80’ini temsil ettiğini vurguladı:

- Şartlar ne olursa olsun sektörümüz ihracat pazarlarını korumak zorunda. Çünkü, kapasitenin ülkemizin ihtiyacının üç katına çıkarılması sırasında ihracat hedeflendi.

Türkiye’deki tesislerin Avrasya bölgesinde modernlikte ilk sırada olduğunu kaydetti:

- Alüminyumun her türlü çıktısını üretebiliyoruz. Taleplere cevap verebiliyoruz.

Sektörün ithalat-ihracat dengesini merak ettim, şu yanıtı verdi:

- Hammadde tarafında ithalata dayalıyız. Ülkemizdeki üretim oldukça yetersiz. Ancak, ithal hammaddeyi kullanarak ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Ayrıca tedarikçisi olduğumuz sektörler üzerinden de dolaylı ihracat yapıyoruz.

Üretim maliyetlerinde hammadde payının yüzde 70 olduğunu irdeledi:

- İhracatta fiyat rekabetinde sınırdayız. Ayrıca birçok sektörde olduğu gibi bizim de finansmana erişim sıkıntımız var.

TALSAD Yönetim Kurulu Üyesi Derya Hatiboğlu, Çin’den gelen ürünlerin sektör açısından sıkıntı yarattığına dikkat çekti, Ali İhsan Yeşilova sürdürdü:

- Çin’den gelen panele gümrük vergisi var, cama vergi var, güneş enerjisi hücresine vergi var. Ancak, alüminyuma yok. Biz de sektör temsilcileri olarak anti damping soruşturması açılması konusunda başvurumuzu yaptık

Çin’den gelen alüminyum çerçevenin parasal değerinin 200 milyon dolara yaklaştığının altını çizdi:

- Çin’in dampingli fiyatla yarattığı rekabet yüzünden sıkıntı çeken firmaların sayısı artıyor.

TALSAD Yönetim Kurulu Üyesi Sedef Bolgün de dünyada alüminyum kullanımının yılda yüzde 3.5, Türkiye’de ise yüzde 5 arttığına vurgu yaptı:

- Dünyada kişi başına alüminyum kullanımı ortalama 16 kilogram düzeyinde. Ülkemizde de 15-16 kilogram civarında seyrediyor.

Derya Hatiboğlu, otomotiv sektöründe alüminyum kullanımının hesabını ortaya koydu:

- Bir otomobilde kullanılan alüminyum miktarı 180 kilogram düzeyinde bulunuyor. Önümüzdeki 5 yılda 250 kilograma çıkması bekleniyor.

18-20 Eylül 2025’te İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek “ALUEXPO 2025” ve “12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu”, sektörün sesini güçlü şekilde duyuracak ortam yaratacak gibi görünüyor…

Basiretli tüccar enflasyonu ve faizi indirebilir mi?

RSM Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz’ün davetiyle Hakan Güldağ’la birlikte “kablo rakoru” üretimiyle öne çıkan Bimed’in Hadımköy Deliklikaya bölgesindeki fabrikasını gezerken konu reel sektörün yaşadığı sıkıntıya geldi.

Bimed Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eğin, şu noktanın altını çizdi:

- Bugün artık “basiretli tüccar” olarak nitelenen iş insanlarının, şirketlerin de sıkıntıya düştüğünü görüyoruz. Yani, sıkıntıya giren şirketlerin yaşadığı durum tümüyle kendi hatalarından kaynaklanmıyor.

Art arda şu soruları sıraladı:

Basiretli tüccar bu ortamda ne yapabilir?

Basiretli tüccar enflasyonu düşürebilir mi?

Basiretli tüccar faizi indirebilir mi?

Basiretli tüccar döviz kurlarını değiştirebilir mi?

Hasan Eğin, bu yorumunu reel sektörün geneli için yaptığını belirtti:

- Birçok sektörde şirketlerin önemli bölümü sipariş ararken biz çok şükür mal yetiştiremez durumdayız.

Hasan Eğin haksız mı?

“Basiretli tüccar”, enflasyon, faiz ve döviz kurlarının düzeyine çözüm bulabilir mi?

Greenpark Arapgir’e gidecek mi?

MALATYALI İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) Vahap Tanrıverdi ev sahipliğindeki “İstanbul Anadolu Yakası Buluşması”nda Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu konuşurken hemşerilerine şu çağrıyı yaptı:

- Doyduğunuz yer kadar doğduğunuz yer için de bir şeyler yapın. Aranızdan bunu yapanlar var ama hepinizden bekliyoruz.

Greenpark Otel Grubu’nun kurucusu, Arapgirli iş insanı Adil Üstündağ’a seslendi:

- Arapgir’e de bir Greenpark yapmanızı bekliyorum.

Adil Üstündağ, Haluk Cömertoğlu kürsüdeyken yanına gitti, mikrofonu kaptı:

- Söz veriyorum, memleketim Arapgir’e mutlaka otel yapacağım.

Toplantının bitiminde Adil Üstündağ’a sordum:

- Kürsüden verdiğiniz sözü tutacak mısınız?

Üstündağ, yanıtladı:

- Arapgir’de daha önce bir grubun kullandığı bina var. Orayı alıp otele dönüştürme konusunda planlar yapıyoruz.

Israrla sorumu yineledim:

- Sözünüz kayıtlara girsin diye yazacağım. Sonra takibini de yaparım.

Tuna Mobilya’nın Kurucusu, Taksim’deki Sofitel Otel’in sahibi, Arapgirli Turan Tuna da Adil Üstündağ’a takıldı:

- Adil Bey, bak gazeteye yazılırsa artık vazgeçemezsin…

Üstündağ yemin etti:

- Vallahi de billahi de Arapgir’e oteli yapacağım.

Toplantıya katılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Ayşegül Ovalıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’e kahve ikram etmeye giderken döndü:

- Bir otel de Arguvan’a yapacağım…

Malatya’nın merkezinde Greenpark zincirine ait otel yok ama Adil Üstündağ hem kendi ilçesi Arapgir, hem de Arguvan için söz verdi…