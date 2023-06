Anadolu mutfağı Neolokal ve Turk Fatih Tutak ile listede

Birleşik Krallık merkezli medya şirketi William Reed, 2002 yılından bu yana dünyanın en restoranlarının listesini açıklıyor. The World's 50 Best Restaurants markasıyla açıklanan liste gastronomi dünyasında otorite olarak kabul ediliyor. Liste; dünyanın dört bir yanından restoranların, barların, şef ve barmenlerin tanınmasını sağlarken bir yandan da tüketicilerin yeni trendleri keşfetmesine vesile oluyor. 2002’de dünya ile başlayan liste, 2013’ten itibaren bölgesel olarak açıklanmaya da başladı. Bu çerçevede Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın en iyi 50 restoranı ile dünyanın yanı sıra Kuzey Amerika’nın ve Asya’nın en iyi 50 barı açıklanıyor. 2023'te ise dünyanın En İyi 50 Oteli ile farklı bir kategoriye daha giriş yapıldı. Markanın kendi web sitesinde otel kategorisine giriş amacı, “seyahat ve otellerden yeme-içmeye kadar tüm tüketici deneyiminin nihai küratörü haline gelmesindeki bir sonraki adım” olarak nitelendiriliyor.

Bu arada dünyanın en iyi restoranları listesini şekillendiren değerlendirmeler şef ve restoran sahipleri, gezgin gurmeler, yemek yazarları ve gazetecilerin yer aldığı 1000’i aşkın uzman tarafından yapılıyor.

Bu yılki dünyanın en iyi 50 restoranı listesi, 20 Haziran’da İspanya’nın Valencia kentinde dört günlük festival gibi bir etkinlikte açıklanacak. Listenin açıklandığı 50 Best web sitesinde bu organizasyonla ilgili tanıtımda gezegendeki en iyi 100 mekanın temsilcilerinin Akdeniz kentinde buluşacağı vurgulanıyor.

Gastronomi dünyası bu önemli etkinliği beklerken 51 ile 100 arasındaki restoranlar geçen hafta açıklandı. Listede Hong Kong’dan New York’a, Londra’dan Seul’e, Dubai’den Tokyo’ya, Barcelona’dan Rio De Janerio’ya 22 farklı destinasyondan restoran yer alıyor.

Geçen yıl bu listedeki tek Türk restoranı şef Mehmet Gürs’ün restoranı Mikla’ydı. Gürs’ün İstanbul’da 2005 yılında kurduğu, Türk-İskandinav mutfağının harmanlayan Mikla, bu yılki 51-100 listesinde yok ama İstanbul’dan iki restoran var. Listede 2023 yılında Michelin yıldızı alan Neolokal 63’üncü, yine 2023 yılında iki Michelin yıldızı alan Turk Fatih Tutak 66’ncı sırada yer aldı.

‘Türk mirası ürünleri küresel yemeklere dönüştürüyor’

Her iki restoran da yerel ürünler ve lezzetlerde oluşan menüleriyle dikkat çekiyor. Başarılı bir kariyeri olan Maksut Aşkar’ın 2014 yılında kurduğu Neolokal için 50 Best’te şu ifadeler kullanıldı: “Şef Maksut Aşkar'ın yönetimindeki Neolokal, Türk mirası ürünleri bulgurlu köfte, mandalina soslu ve cevizli zeytinyağlı balkabağı gibi küresel ve yerel yemeklere dönüştürüyor. Her şey doğadan ilham alıyor ve bu ilham sofra takımlarına ve çanak çömleklere de yansıyor. Ortam, İstanbul'un dudak uçuklatan manzarasına sahip göz alıcı bir mekandır.”

Listenin ikinci Türk restoranı olan Turk Fatih Tutak, Şişli’de 2019 yılında açıldı. Kopenhag’da dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma’da şef Rene Redzepi ile çalışan Fatih Tutak’ın restoranıyla ilgili 50 Best’in yorumu şöyle:

“Şef Fatih Tutak, Bangkok'taki The House on Sathorn'da bulunan The Dining Room'da büyük bir üne kavuştuktan sonra, 2019'da açıldığından bu yana hızla övgü toplayan kendi imzasını taşıyan restoranını açmak için memleketi İstanbul'a döndü. Türk mutfağına ve ürünlerine bir aşk mektubu niteliğindeki Turk Fatih Tutak, turşu, misos ve garumlarla korunmuş malzemeler kullanarak mikro mevsimlik yemeklerden oluşan bir tadım menüsü sunuyor. Öne çıkan lezzetler arasında kuzugöbeği mantarlı ve Trakya peynirli yumurta ile patates ve manda yoğurduyla hazırlanan kuzu köri yer alıyor. Yemekler kadar ortam da iyi düşünülmüş; renkli turşu ve konservelerle dolu arkadan aydınlatmalı cam dolaplara sahip sıcak, ahşap yemek salonunda güçlü bir Türk ethosu var.”

Doğuş’un Dubai’deki ‘Rüya’sı Michelin Guide’a dahil oldu

Doğuş Grubu, yurt dışında restoran markalarıyla önemli işlere imza atıyor. Grubun restoranları D.ream çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Borsa, Günaydın, Nusr-Et, Da Mario, El Paragus, Fenix, Frankie, Gina, Parle, Liman İstanbul, Vogue ve Zuma grubun yeme içme sektöründeki markalarından sadece birkaçı…Geçtiğimiz ay Doğuş Grubu’nun bu alandaki yeni yatırımlarını yazmıştım. Dubai, Doha, Cannes ve Londra’da hizmet veren, Anadolu'nun zengin mutfak geleneğini modern bir tasarımla müşterilerine sunan Rüya’nın Suudi Arabistan’a da taşındığını ve Riyad’da kapılarını açtığını anlatmıştım. Bu kez haberim Dubai’den… Lokumdan pideye, içli köfteden kaburgaya, ince belli bardakta çaydan Türk tatlılarına geniş bir menü sunan Rüya’nın Dubai şubesi önemli bir başarıya imza attı. Dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olarak nitelendirilen Michelin Guide, 2023 Dubai Tavsiyesi Seçkisi’ne Rüya Dubai'yi dahil etti.