Ankara hem gaza hem frene basıyor

Formula 1 yarışçıları virajlarda hız kesmemek için gazı ve fren birlikte kullanır. Amaç motorun devrini düşürmeden aracın mümkün olduğunca hızlı bir şekilde virajı dönmesidir.

Ekonomi yönetiminin son açıkladığı kararlar ister istemez aklımıza araba yarışçılarını getiriyor. BDDK gaza basarken, TCMB’nin frene basması çok sık rastlanan bir durum değil.

Uyum içinde çalışması beklenen iki kurumun birinin gaza biri frene basmasını Ankara’nın ekonomiyi durdurmadan, bankaları zayıflatmadan, enflasyon ile mücadele etme çabası olarak okuyoruz.

BDDK cuma günü aldığı kararla ihtiyaç kredisi, kredi kartları, taşıt kredileri ve konut kredilerinde sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılan risk ağırlıklarını yönetmelikle belirlenen sınırlara düşürdü.

Bu sayede bankalar sermaye yeterlik oranlarını daha az zorlayarak bireysel kredi ve konut kredisi verebilecekler. Bankalar için sınırlı pozitif bir adım olarak okuyoruz. Tam pozitif adım ilerleyen dönemde TCMB'nin kredi büyüme sınırlarını hafifletmesi veya ortadan kaldırması olur.

Merkez Bankası cumartesi günü açıkladığı karar ile bankaların TL mevduat için munzam karşılık oranını artırırken, yabancı para mevduat için TL tesis edilen munzam oranını düşürdü. TL mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz uygulamasında liraya geçiş oranı uygulaması kaldırıldı. TL’ye geçiş oranına göre uygulanan azami komisyon oranı artırıldı.

Atılan adımlar, piyasalardaki likidite fazlasına karşı munzam karşılık silahının kullanılmaya devam edileceğini, ama bu yapılırken banka bilançolarına zarar verilmemeye çalışılacağını gösteriyor. Bankalar için sınırlı negatif, Türk lirası için pozitif adım olarak okuyoruz.

Toparlayalım. Ankara hem gaza hem frene basarak fazla likiditeyi çekme, liralaşmayı zorlama, ekonomiyi büyütme, enflasyonu düşürme hedeflerini eş anlı olarak yerine getirmeye çalışıyor. Düz sıkılaşma, ya da gevşeme yerine ince ayar yapmaya çalışıyor.

Enflasyonun gerçek anlamda düştüğünü görene kadar Merkez'den net adımlar görmeyi beklemiyoruz.