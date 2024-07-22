Ara Güler fotoğrafları Katar yolcusu

“Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış”

1928 yılında İstanbul’da doğan Ara Güler, foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının hem ulusal hem de uluslararası alandaki en önemli isimleri arasında yer alıyor. 2018 yılında kaybettiğimiz usta fotoğrafçı Cumhuriyetin ilk yıllarından 2000’lere bir dönemin neredeyse tamamına tanıklık etmiş. 70 yıla yayılan bir kariyere sahip olan Güler’in eserleri hem Türkiye hem de ötesinin görsel bir kaydı niteliğinde,

Museum of Islamic Art’taki (MIA) “Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış” sergisi Katar Müzeleri (QM), Ara Güler Müzesi iş birliği ile 9 Ağustos’ta ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Sergi, sanatçının işlerine dair kapsamlı bir seçki sunarken, araştırmacı bir göz ile çekilen fotoğraflar İstanbul’un tarihi anıtları ve gündelik yaşamını ölümsüzleştirme özelliğini taşıyor. Sergide 155 fotoğrafın yanı sıra Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi koleksiyonundan yazışmalar, fotoğraf makinaları ve ekipmanları ile efemera seçkisi de yer alıyor.

Coşkun Aral ile Türkiye'nin doğusuna belgesel bir yolculuk

Coşkun Aral’ın çektiği belgesel, Kemaliye’de başlıyor ve ardından izleyicileri 25 kilometre uzunluğunda bir doğa harikası olan dramatik Karanlık Kanyon'a götürüyor. Kanyonun Taşyol'u inşa etmesi ve eşsiz manzaraları sunuluyor. Belgesel kapsamında Van'ın Erciş İlçesi'nde Ulupamir Köyü de ziyaret ediliyor. Burada inci kefali balığının göçü belgeleniyor. Macera, Ağrı Dağı'na doğru devam ediyor. Yolculuk ayrıca Yozgat'taki Sarıkaya Roma Hamamı'nı ziyareti de içeriyor. UNESCO'nun kültürel miras geçici listesinde yer alan bu tarihi alan derinlemesine incelenerek kültürel ve tarihi önemi yansıtılıyor. Coşkun Aral’ın Huawei Pura 70 Ultra ile çektiği belgesel, Kapadokya'nın büyülü bölgelerinde ve dingin Tuz Gölü'nde sona eriyor.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın geleneksel turnesi başlıyor

Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok çalışma gerçekleştiren Sabancı Vakfı’nın desteğiyle, Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)’nın 2024 yılı turne programı açıklandı. İlk konserine 23 Temmuz’da Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Salonu’nda çıkacak olan TUGFO; 24 Temmuz’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde olacak. TUGFO yurt dışı turnesinde Amsterdam, Venedik, Berlin gibi dünyanın önemli sanat merkezlerinde izleyicileri ile buluşacak. Yurt dışı turnesinin ilk durağı 26 Temmuz’da Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yer alan dünyanın en prestijli konser salonlarından Concertgebouw olacak. 28 Temmuz’da İtalya’daki Salo Festivali’nde sahne alacak olan orkestra, 30 Temmuz’da İtalya’nın Venedik şehrindeki Scuola Grande di San Rocco’da müzikseverlere keyifli bir dinleti sunacak. TUGFO, sezonun son konserini 10 Ağustos’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de Konzerthaus konser salonunda verecek.

Anadolu Efes Pub-Up Mavi Sahne’den sezon finali

Anadolu Efes, sinemadan tiyatroya, görsel sanatlardan müzik ve tasarıma 37 yıldır aralıksız olarak kültür-sanata desteğini sürdürüyor. Anadolu Efes’in sanatı yeme-içme ve eğlence mekânlarına taşıdığı projesi “Pub-Up Mavi Sahne”, oyuncu Berkay Ateş’in sunumu ve sürpriz konuklarıyla seyirciyle buluşuyor. Bugüne kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinde toplam 19 etkinlikte binlerce izleyiciye özgün bir sanat deneyimi sunan Pub-Up Mavi Sahne, üçüncü sezonun son performansıyla Draft Mersin’deydi.

“Akra Jazz Band & Cenk Erdoğan” St. Petersburg Caz Festivali’nde

Rusya’nın önemli caz festivallerinden “St. Petersburg Caz Festivali ” 22-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türk cazının yurt dışında tanıtılması için desteklerini sürdüren Akra Hotels bünyesindeki The 251 Soul’un House Band’i olan ve alanında usta müzisyenlerden oluşan Akra Jazz Band ile Türkiye’de caz müziğinin önde gelen isimlerinden gitarist, aranjör ve besteci Cenk Erdoğan’ı “St. Petersburg Caz Festivali” kapsamında 24 Temmuz’da Igor Butman Club ve 25 Temmuz ise Yusupov Garden Park’ta St. Petersburglu cazseverlerle buluşturacak.

Sucuk & Bratwurst’un ‘Sand Carstle’ isimli eseri MOMO Bodrum’da

Mercedes-Benz ve Pilevneli Gallery işbirliğiyle sergilenen "Sand Carstle" isimli eser, hareketli ve sabit üç boyutlu ve dijital eserleriyle tanınan Sucuk & Bratwurst imzasını taşıyor.

Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, “Pilevneli Gallery iş birliğiyle hayata geçirilen bu eser, Mercedes-Benz’in sanata ve sanatçıya olan desteğini ve sanat dünyasına taşıdığı yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Sanatçılarımız, eserin eğlenceli ve çocuksu ruhunu markanın sofistike yönüyle başarılı bir şekilde dengeledi. Sürdürülebilirlik odaklı üretim süreci ise Mercedes-Benz’in doğaya olan saygısını ve sorumluluğunu yansıtıyor. Bu eserin, ziyaretçilerin içlerindeki çocuğu uyandırarak yüzlerine bir tebessüm yerleştireceğine inanıyorum” diyor.

Şehrin ortasında, ancak gürültüsü ve kaosundan uzakta

Happy Group’un yeni markalarından olan Manhattan Cafe, Fenerbahçe’de denize sıfır konumu ve tatil beldesindeymiş hissi yaratan atmosferiyle; şehrin ortasında ancak kargaşasından uzak sığınılacak bir mekân özelliği taşıyor.

500 metrekare kapalı, 370 metrekare bahçe alanıyla tasarımı Mimar Pınar Hacıarioğlu, uygulaması Mimar Beril Şengül imzası taşıyan mekân; sadece yazın değil, deniz ve yeşilliğin ortasında her mevsimin tadını çıkarması düşünülerek dizayn edilmiş.