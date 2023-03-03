Araba sevdasının yatırım koşusu

Otomotiv sektörü şubat verilerine bakıyoruz; Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) geçen ay hafif ticari ve otomobil satışlarının 81 bin 140 olduğunu söylüyor. Oto satışında %56,5’lik artışla 58 bin 907 olurken, hafif araçlarda %85,2’lık artışla 22 bin 241 olmuş. Pazarın 10 yıllık ortalama satışlarına baktığımızda %74,3 artış görünüyor.

Veriler gösteriyor ki; insanlar yatırım yapar gibi arabaları kapışıyorlar. Oysaki elektrikli araçlar yolda... Çevre kirliliği her geçen gün artıyor. Doğanın afetleriyle boğuşuyoruz. Bu kadar mı? Değil elbette. Devam edelim: Enflasyonda %57,7 düzeyindeyken politika faizi de %8,5’te sabitlenmiş durumda… Ancak bunu sorun eden yok. Zira araba artık bir yatırım aracı…

ESKİ ALIŞKANLIKLARA BAĞLILIK

Otomotiv sektöründeki satış rekorları, insanoğlunun var olan tüketim çılgınlığına bir övgü niteliğinde… Elektrikli araçların yavaş yavaş yolda görünmesine rağmen, insanlar hala eski alışkanlıklarına bağlı kalarak benzinli ve dizel araçlara koşuyor. Eskinin araba sevdası şimdi yatırım hevesine dönüşmüş.

Son Tofaş hamlesi de önemli. Tofaş, Stellantis Otomotiv Pazarlama'nın paylarının tamamını satın almak üzere Stellantis Grubu ile bir çerçeve sözleşme imzaladı. Öte yandan TOGG hamlemiz var. Bu girişimler. Otomotiv konusunda ülkemizin ilerlemesi ve yerli markalarının sayısını artırması açısından büyük önem taşıyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Sadece enflasyon yüzünden mi?

Elektrikli araçlara geçişin zaman alacağı yönündeki inanç, bu seyir üzerinde etkili. Bunun yanı sıra mevcut alışkanlıkların da etkisi var.

Alım furyası devam eder mi?

Çip krizi ve ekonomilerdeki daralma, satışları elbette etkiledi. Ancak Çin’in de açılması ve genel olarak dünyada normale dönüş, talebi de etkiliyor.

NOT

MALA SIĞINMA DÖNEMİNDEYİZ

Her şey absürt görünse de, biraz daha düşününce görünüm netleşiyor. Belki de arabalar, sadece insanların günlük hayatını kolaylaştıran birer araç olmaktan öteye birer yatırım aracı ve bu nedenle de ilgi odağında…

Paradan para kazanma döneminde değiliz. Paradan kaçış ve mala sığınma dönemi. Arabalar yatırım aracı değildir. İhtiyaç karşılamaya yöneliktir. Ancak enflasyon varsa; ev de araba da arsa da birer yatırım aracına dönüşüveriyor.

Elektrikli araçlar mı? Onlar; sessiz, ölü araçlar sıfatlarıyla tabir ediliyor. Yatırım yaparken doğa düşünülür mü? Çevre kirliliği afetler… Bunlar günlük yaşam kaygıları değil elbette. Sizce günlük yaşayarak sürdürülebilir olabilir miyiz?

Düşünmek, planlamak, doğayı korumak… Bunların hepsi boş (!) işler. Arabalarımızı alıp arkamıza bakmayız. Böylece arabaların yatırım koşusu devam eder. Ta ki yeni bir kriz duvarına çarpana dek.