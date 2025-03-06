Asgari ücretliye konut mu?

Konut sadece zenginin erişebileceği bir ayrıcalık değil. Asgari ücretli dahi, doğru model ile konut edinebilir. Yeter ki niyet bu olsun. İzmir Menemen Projesi, böylesi bir hayati öneme sahip…

Başlıktaki sorunun cevabına “hayır, mümkün değil” demeden önce düşünelim; eğer buna niyet ederseniz neden olmasın? Nitekim İzmir Büyükşehir Belediyesi, kiradan bile düşük bedelle ev sahibi olunabileceğini gösteriyor. İlk etapta 3,100 aileye konut teslimi, 2 yıl içinde tamamlanmış olacak.

Menemen Konutları projesiyle asgari ücretlinin dahi konut alabileceğini hayalden gerçeğe taşıyacak bu girişimin lansmanındayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Cemil Tugay, kamunun konut arzının ancak %6,3’üne yetişebildiğini, %93’ü de özel sektör elinde lükse yöneldiğini belirtiyor.

Barınma, anayasal haktır

Dr. Tugay; konut krizinin derinleştiği süreçte yerel yönetimlerin, özellikle arsa üretme kabiliyetlerinin de yardımıyla konut sektörüne daha aktif katılımının zaruretinden söz ediyor; “şu anda milyonlarca insan, bırakın konut sahibi olmayı, kira bile ödeyemez durumda.” Çözüm? Erişilebilir sosyal konut…

Neyi beslersen, onu büyütürsün. Kur zıplamasın diye para sahiplerine destek için KKM icat ettik. Oysa KKM’ye aktardığımız 48 milyar $’ı konutlara harcasaydık, 972 bin adet üretebilirdik. Gelişmiş ülkelerde yerel yönetimler sosyal konut için fonlar tahsis edebiliyor. Bu proje bu açıdan da önemli…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Sosyal konuta dair…

Maliyeti ve teslim süresi?

5 yıl içinde 25 bin konut sözünün ilk etabında Menemen’de 3,100 konut, 2 yıl içinde teslim edilecek. 10 milyar lira maliyetli projede 15 bin liradan başlayan taksitler ve 120 ay hesaplanmış. Konutları belediye iştiraki olan Ege Şehir Planlama A.Ş. yapacak. Taksitler ise asgari ücrete endeksli olacak.

Yarım projelerin akıbeti?

Başkan Dr. Tugay’a; “önceki yönetimin henüz teslim edilmemiş projelerinin” akıbetini sordum. Söylediği şu; “hukuki süreç yüzünden tıkanmalar yaşandı. Hak sahipleri rahat olsun, konutları teslim edilecek.” Bu arada hükümetin projeye olası freni? “Biz başladık, artık model olur, durdurulamaz.”

not/TOKİ, modeline sosyal konut güncellemesi

Sosyal konut için TOKİ’nin 250 binlik projesine 7 milyon başvuru olmuştu. Ancak bu proje yürümedi. Öncelikle TOKİ’nin odağı kaydı. Emlak Konut’un son projesi de zaten KKM’den çözülen paralara ve zenginlere konut satmaya yönelikti. Nitekim yatırım amaçlı konutlara, dar gelirliler erişemeyecekti.

Akdeniz’in bitki örtüsü MAKİ, Türkiye’nin bitki örtüsü TOKİ desek yeridir. Ama milyonlarca üretmesine rağmen yetmiyor. Özel sektörün çözümü lüks konutlar halini alıyor. Bu durumda TOKİ müteahhit odaklı modeli, sosyal konut üretemiyor. Zaten sosyal konut müteahhidi ortalıkta yok.

TOKİ modelinde merkezde müteahhit vardır. Banka, belediye, kamu, ev sahibi olmak isteyen, müteahhidin kârı üzerine şekillenir. Oysa merkeze ev sahibi olmak isteyeni koyup, müteahhit, banka, kamu, belediye, bankayı ona hizmet edecek şekilde konuşlandırmalı. İzmir bunu yapıyor.

İzmir Menemen Konutlarının önemi, gerçekleşmesi halinde sadece İzmir için değil tüm belediyeler ve ülke için öncü model olacağıdır. Asgari ücretli dahi konut sahipliğine cüret edecek, enflasyona rağmen konut edinebilecek. Kısacası zengine yabancıya değil, dar gelirliye konut mümkün olacak.