Asıl para kazanmayı 2021’de gördü, Viyana’ya otel için gidip AVM alarak yerleşti

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı Haziran 2022’deki genel kurulda noktalanan İsmail Gülle, başta Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Gülle Tekstil olmak üzere işlerine odaklandığında iş hayatına ilk girdiği günlere döndü:



- 1972’den beri İstanbul’da iş hayatının içindeyim. 1984 yılından beri de ihracatçıyım. Tekstil sektöründe büyüdük. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve TİM başkanlığı yaptım.

İTHİB ve TİM Başkanlığı dönemlerinde tüm mesaisini bu kurumlara harcadığını irdeledi:

- Allah’a şükür İTHİB ve TİM Başkanlığım dönemlerinde ihracatta rekorlara imza attık. Yönetim Kurulu Üyesi olarak İTHİB’de görevim sürüyor ama şimdi işlere odaklanma zamanı. Tekstil, inşaat ve yenilenebilir enerjideki işlere odaklanmam gerekiyor.

COVID-19 pandemisinin hüküm sürdüğü 2021 yılını işleri açısından değerlendirdi:

- Tüm iş hayatım boyunca para kazanmanın ne demek olduğunu 2021 yılında gördüm. Neredeyse ilk defa alıcı parayı önce yatırdı, biz malı sonra gördük. İhracatta da işler böyle yürüdü. 2022’de de işler iyi gitti.

Gülle Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 2024 başında durum değerlendirmesi yaptı:

- Bulunduğumuz iki önemli sektör tekstil ve inşaatta piyasa sıkıntılı. Kriz dönemini fırsata çevirebilecek başka işlere baksak iyi olacak.

İstanbul Sultanahmet’te “Four G” adlı iki butik otelinden yola çıkarak o alanda nabız yoklamaya başladı. Karşılarına Avusturya’nın başkenti Viyana’da fırsatlar çıkabileceği sinyalini aldı. Bunun üzerine Ocak ayında Viyana’nın yolunu tuttu:

- Viyana’ye otel alma hedefiyle gittik, karşımıza her markanın kendi ödeme noktalarının yer alacağı departman store tarzı hayata geçirilebilecek bir AVM’yi satın alma fırsatı çıktı.

İsmail Gülle, Viyana’daki yeni girişimini anlatmak üzere bir sohbet toplantısı düzenledi. Gülle, aldıkları AVM’nin Viyana’nın merkezine 15 dakika mesafede olduğunu belirtti:

- 26 bin metrekare olan AVM’nin satış için kullanılacak bölümü 20 bin metrekareden oluşuyor.

Söz konusu AVM ile ilgili planlarını şöyle paylaştı:

- “Homeland” adıyla hizmete açacağımız AVM, departman store ile lojistik merkez karışımı bir yer olacak. “Homeland”de Türk ev tekstili markaları ile mobilyacılarının yer almasını hedefliyoruz. Bu yönde görüşmelere de başladık. İki sektörden de ilgilenenler var.

Viyana’nın Avrupa’daki konumu üzerinde durdu:

- Macaristan, Slovenya, Romanya, Çek Cumhuriyet ve Slovakya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden alıcılar için bir merkez yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Amacımız, ihracat hedefleyen Türk firmalarımız için lojistik merkezi oluşturmak.

Türk markalarının Avrupa’ya ve dünyaya yayılma yolunda olduğunu vurguladı:

- “Homeland”, Avrupa pazarına girmek, pazar payını artırmak isteyen tüm üretici ihracatçılarımız için önemli fırsat yaratacak.

Ardından ekledi:

- İlk “Homeland”imiz Viyana’da başarılı olursa, hem biz, hem de başka iş insanı arkadaşlarımız Avrupa’nın farklı kentlerinde benzeri merkezleri kurarız. Biz yurt dışında bu tür bir adım atmak için epey zamandır arayıştaydık.

Gülle, şu noktanın altını çizdi:

- Biliyoruz ki Avrupa da ekonomik sıkıntı yaşıyor. Eğer elde imkan varsa, kriz dönemlerinde bu tür atılımlar yapmak zaman içinde önemli avantaj sağlıyor. Çünkü, eninde sonunda kriz günlerinin de sonu gelecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), Dubai, Tahran, Londra, New York gibi dünyanın farklı kentlerinde kurduğu “ticaret merkezi modeli” hedeflenen başarıya ulaşamadı. Bir bölümü kapısına kilit vurdu.

TİM’in önceki başkanı İsmail Gülle’nin Viyana’da hayata geçireceği “Homeland”, TİM’in “ticaret merkezleri”ni akla getiriyor.

Gülle, TİM’de belki de “yarı resmi” yaklaşım nedeniyle yakalanamayan başarıyı tümüyle özel sektör bakışıyla yakalamak üzere hedefe kilitlenmiş görünüyor…

Gülle-İncesu-Mermertaş

GÜLLE Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’ye Viyana’da hizmete açacakları “Homeland”i işletecek şirketin adını sordum, paylaştı:

XGİM…

Bu adı nasıl belirlediklerini merak ettim, anlattı:

- Gülle, İncesu, Mermertaş…

Ardından ekledi:

- Yani bu işte 3 ortağız. Büyük hisse bende bulunuyor…

Ekonominin düşmanı belirsizliktir, şu anda ekip ruhu söz konusu

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) düzenlediği buluşmada kürsüye çıktığında söze şöyle girdi:



- Ekonominin düşmanı belirsizliktir…



14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde sandıktan çıkan sonucu kastederek sürdürdü:



- Güven ve istikrarın pekişmesi ekonomi için güçlü zemin oluşturdu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kurulan yeni hükümetin ekonomiyle ilgili benimsediği yol haritası üzerinde durdu:



- Uyguladığımız ekonomi politikasının olumlu yansımalarını görmeye başladık. Risk primini gösteren CDS’lerde önemli düşüşler oldu. KKM’deki çözülmelerle birlikte son dönemlerde biraz duraksama olsa da Merkez Bankası’nın rezervleri güçleniyor.



Enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü savundu:



- Ocak ayı biraz yüksek çıktı. Ocak ayları genelde böyle olur. Yeni fiyat ayarlamaları devreye girer, etkisini enflasyonda gösterir.



Enflasyonda bu yılın ortasından itibaren düşüş olacağına dikkat çekti:



- Enflasyon, baz etkisiyle yıl ortasından itibaren düşüşe geçecek. Orta Vadeli Plan’da da yer aldığı gibi enflasyonun tek haneye inmesi 2026’da gerçekleşecek.



Ekonomi yönetimindeki uyumun altını çizdi:



- Ekip ruhu ile çalışmalar sürüyor…



Siyasi iradenin çok önemli olduğuna işaret etti:



- Eğer siyasi irade yoksa uygulanan ekonomi politikasının bir anlamı kalmaz. Uygulanan ekonomi politikasının arkasında Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği var. Bunu her fırsatta dile getiriyor.



Bu noktada Türkiye’nin ekonomik büyüklük açısından dünyadaki yerine vurgu yaptı:



- 2023 yılı gayri safi milli hasılası büyük ihtimalle 1.1 trilyon doların üzerine çıkacak. Böylece dünyada ekonomik büyüklük açısından 17’inci sırada yerimizi alacağız. Satın alma gücü paritesine göre dünyada 11’inci büyük ekonomi olacağız.



MİAD’ın Cevdet Yılmaz’ı konuk ettiği buluşmada MİAD Başkanı Yunus Akdaş, Hazreti Akdemir ve Turan Tuna ev sahipliği yaptı.



Toplantıya katılan MİAD üyeleri arasında Ahmet Çalık, Mustafa Küçük, Hüseyin Bozkurt, Şahin Nalbant, Mehmet Yılmaz, Mehmet Çetinkaya, Hasan Hüseyin Yavuz, Nuri Tuna, Mehmet Çeker, Adnan Başdemir, Nurettin Yaşar, Hikmet Tanrıverdi, Fikret Işık, Mustafa Tecdelioğlu, Hasan Yıldırım, Murat Güler, Ahmet Güler, Özkan Başdemir, Kadir Eriş, Şahin Özer, Ömer Gümüştekin, Onur Karadağ, Serap Yaşar, Mustafa İlbak, Zeki Baykal gibi isimler de yer aldı.



Toplantının sonunda MİAD üyelerinin, Cevdet Yılmaz’ın verdiği mesajları ikna edici buldukları izlenimi edindim.



Ekonomi yönetimindeki “uyum”, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında da sürer mi?