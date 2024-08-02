Ataç: KDV alacaklarımızla SGK borçlarını mahsuplaşalım

Ahmet Ataç, 1999 yılından bu yana Eskişehir’in metropol ilçelerinden olan Tepebaşı Belediyesi’nin başkanı. Eskişehir’in çağdaş bir kent olmasında katkısı çok büyük oldu. Adeta şehrin isimsiz kahramanı…

Beldeveleri, Yaşlı Bakım Merkezi, Çocuk Senfoni Orkestrası, Diş Sağlığı Merkezi, Alzheimer Konukevi, Akıllı Şehir, Gençlik Merkezi gibi onlarca projeyi Türkiye’de ilk kez hayata geçirdi. Birçok belediyeye örnek oldu.

Belediyecilik konusunda uzman bir isim olan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a son günlerde gündemde olan SGK borçları konusunu değerlendirmesini istedim.

-Yapılmak istenenin, belediyeleri hizmet edemez hale getirmek olduğu anlaşılıyor. Belediyeler olarak biz de devletten KDV alacaklarımızı alamıyoruz. Devlet bize KDV alacaklarımızı verirse veya mahsuplaştırırsa SGK borçları da ödenir.

BELEDİYELERİN SGK BORCU OLMAYABİLİRDİ

Ahmet Ataç, pek de dikkat edilmeyen bir ayrıntıyı anlatıyor: -Bizim SGK borcumuz belediyenin değil, belediye şirketinin borcu! Belediye şirketinin birikmiş borçlarının nedeni belli! Son beş yılda en az 3 kez borçları yapılandırma yasası çıktı belediyelerin borçları için yapılandırma süresi 120 ay iken belediye şirketimiz için 36 ayla sınırlandırıldı. Eğer mevzuat özellikle ilçe belediyeleri için taksitlendirme süresini şirketimizde de uygulamaya izin verseydi şimdi birçok belediyenin SGK borcu olmayacaktı.

-Eskişehir’de bu borçlar nedeniyle hizmetler aksar mı? -İmkanlarımızı zorlayarak, maksimum fedakarlık ile çalışırız yine de Eskişehirlilere hizmeti aksatmayız. Yapılan kısıtlamalar, engellemeye yönelik girişimler bizleri hizmet konusunda durduramaz. Ayrıca bir merakım var; kurumlar vergisini ödemeyenlerden de borçları talep edilebilecek mi?

TEPEBAŞI’NDA HEDEF SIFIR ATIK!

Tepebaşı Belediyesi’nin Türkiye’de ilk kez yaptığı bir uygulama daha var. Başkan Ataç, Türkiye’de ilk olarak sokak toplayıcılarına yasal statü kazandıran bir uygulama gerçekleştirdi. Çöplerden atık toplayanların sayısı artınca hepsini bir araya getirdi ve Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifini’nin (GESİKOOP) kurulmasını sağladı. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 10 bin ton atık toplandı.

Her atık çöp değildir” sloganıyla Ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, tekstil atıkları ile elektrikli ve elektronik eşyalar evsel atıklardan ayrı ayrı toplanıyor. Ataç, atık konusunda iddialı: -Geri dönüşüm ve sıfır atık mücadelemizden asla vazgeçmedik. Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalarda öncü olmayı başardık.