AVM’leri güncellemek için yeni yaklaşımlar gerekiyor

Yüksek trafik elde edenler dışında kalan pek çok Alışveriş Merkezi artan maliyetler ve azalan karlılık yüzünden zorlanıyor. Türkiye’nin her yanında son 20-30 yıldır inşa edilmiş olan dev alanların büyük bir bölümü atıl kalmış durumda. Verimliliğin artması için binaların değişen tüketici ihtiyaç ve beklentilerine göre yeniden planlanması gerekiyor.

Hayatın her alanında öne çıkan “Yıkıcı Değişim” olarak çevirebileceğimiz “Disruption” kavramı AVM’ler için de geçerli. Yeni bakış açıları ve taze yaklaşımlara mekanların yeniden ele alınmasına ihtiyaç var.

Bu bağlamda, Ankara’de One Tower AVM’deki Assembly Buildings projesi ilham veren bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Assembly One Tower, AVM fonksiyonundaki yapılara yeni bir anlayış kazandırıyor.

Urbanjobs ve Assembly iş birliğinde tasarlanmış Assembly One Tower, her ihtiyaca cevap verecek ofis seçeneklerine sahip. Çeşitli boyutlardaki çalışma alanları, farklı konseptlerdeki restoranları, “podcast” ve “videocast” odaları, davet ve lounge alanlarıyla yeni nesil bir çalışma dünyası yaratılmış.

Doğal malzemeler, açık renkteki mobilyalar, terasa açılan odalarıyla ferah ve dingin bir atmosfer oluşmasına özen gösterilmiş. Teknolojik altyapısının yanısıra yeşil bitkilerin yer aldığı dinlenme alanlarıyla, projede pandemi döneminde ihtiyaç duyulan “wellbeing” (Kendini iyi hissetmek) kavramına uygun bir çalışma ortamı sunuyor.

Sanatçılar, tasarımcılar ve girişimciler için de ideal bir çalışma mekanı olan

Assembly One Tower’ın açılış davetinde Assembly Buildings Kurucu Ortağı İsmet Öztanık ve Yiğit Şatıroğlu’ndan projeyle ilgili bilgi aldım.

Tam donanımlı bir iş ve yaşam merkezi

Assembly Buildings, One Tower AVM’nin en üst katlarında yer alan 8 bin metrekarelik alanı dönüştürerek, değişen iş yaşamı ihtiyaçlarının tümünü karşılayan tam donanımlı bir iş ve yaşam merkezi kurmuş.

Assembly Buildings Kurucu Ortağı İsmet Öztanık projeyi şu cümlelerle özetliyor:

“Sosyal, iş, diplomasi ve kreatif endüstrilerden üyeleri ve etkinlik katılımcılarını bir araya getiriyoruz. Günümüz hibrit çalışma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlanan ortak çalışma alanları, lounge'lar, hazır ofisler, 500 m2'ye kadar dubleks loft tipi özel teraslı ofisler, restoranlar gibi seçeneklere ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız; verimlilik, paylaşım ve kaynakların sürdürülebilirliğini devam ettirmek ve iş hayatının en önemli ihtiyacı networklerle ve sosyal dayanışma ile üreten bir ekosistemi devam ettirmek.”

Üyelerin sürdürülebilir bir değer yaratmasının öneminin altını çizen Öztanık “Bu ekosistemde, ticari geleneğimizin çatısını oluşturan hancılık kültürünün sosyo-kültürel pratiklerini de modern bir pencereden entegre ediyoruz.” diyor.

Yeniden işlevlendirme projesi

İş ve yaşam ayrımının kalktığı yeni dünya düzeninde Assembly’nın yarattığı mekan, içerik ve servis olanaklarıyla çok başarılı bir örnek sunuyor.

Assembly Buildings kurucu ortağı Yiğit Şatıroğlu, “gayrimenkul sektörü için, Assembly One Tower’ın global ölçekte çok değerli bir “yeniden işlevlendirme“ projesi örneği olmasından mutluluk duyuyorum.” yorumunu yapıyor.

Sanat üretimine ilham veren bir ekosistem

Assembly yöneticileri vizyonlarını “iş ortamını fiziksel bir mekân olmaktan çıkarmak, üretmeyi ve kendini geliştirmeyi seven her kişi ve kurum için zengin ve ilham verici bir ekosistem yaratmak” olarak tanımlıyorlar.

Duygusal ve sosyal deneyimler elde edip yaratıcılığı besleyen workshoplar, gösterimler ve paneller ile üyelerine zengin bir program sunan Assembly, verimliliği ve motivasyonu bir arada sunmayı hedefliyor.

Assembly One Tower, içerisinde yer alan 'Ka x Assembly Buildings: Space for Arts and Culture görsel kültür ve sanatsal düşünce alanında 11 yıldır faaliyet gösteren Ka’nın yolunun kesiştiği sanatçıların eserleri bir araya getiriyor. Ka x Assembly’nin sanatçıları arasında Arda Asena, Berna Okan, Coşkun Demirok, Ece Akay, Erdem Varol, Gökhun Baltacı, Halil Ünay, Hayati Misman, Irmak Canevi, Kayahan Kaya, Mert Diner, Oğuz Karakütük, Oğuz Yalım, Orhan Cem Çetin, Yalım Ardıç gibi başarılı isimler yer alıyor.