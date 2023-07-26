AXA, KKTC’de etkinliğini artıracak

AXA Sigorta, Groupama satın alma sürecinde hisse devrini tamamladı. Birleşme sonrasında 4 bin acenteye ulaşan şirket, geniş bir dağıtım kanalına sahip oldu. Türkiye’de acente buluşmasını gerçekleştiren şirket, 10 Temmuz’da da KKTC’deki acenteleriyle bir araya geldi. Buluşmaya AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, AXA Sigorta Uluslararası İş Geliştirme Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Fatma Seda Bora Arkan ve KKTC ekibi de katıldı.

KKTC’de sigortacılık ve AXA’nın bu ülkedeki hedefl eriyle EKONOMİ’ye konuşan AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “AXA bugüne kadar KKTC’de daha çok ticari segmentte vardı, Groupama ise bireyselde. Birleşmeyle güçler birliği oluşmuş oldu. O nedenle ‘birlikte daha güçlüyüz’ mesajı ortaya çıktı diyoruz. Geniş acente ağı, güçlü bölge organizasyonu ve sağlam sermaye yapısı ile yoluna devam eden AXA Sigorta’nın KKTC’deki etkinliğini artıracağız” dedi.

KKTC’de nüfusun yaklaşık 390 bin olduğunu aktaran Ölken, kayıtlı araç sayısının 370 bin, bunun da yaklaşık 230 bininin sigortalı olduğunu kaydetti. Ölken, her yıl ortalama 13 bin civarında aracın trafiğe çıktığını iletti. İstatistiki verilerin çok sağlıklı olmamasıyla birlikte sigorta sektör büyüklüğünün ise gayri resmi 2022 sonuçlarına göre elementer tarafta yaklaşık 1.3 milyar TL, hayat tarafında ise 155 milyon TL civarında olduğu bilgisini paylaşan Ölken, birleşme sayesinde KKTC’de büyük bir oyuncu haline geldiklerinin altını çizdi. Ölken, “Pazar payımız yine gayri resmi sonuçlara göre yüzde 2,6 seviyesinde ve sıralamamız ise 15. Hedefimiz, yüzde 12 pazar payı ve sektörde ilk 3 şirketten biri olmak. Bu hedefi 2024- 2026 için belirledik” şeklinde konuştu.

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, şirketin KKTC’deki faaliyetlerinde şube anlayışının dışına çıkarak bir ülke anlayışı ile yaklaşacaklarının altını çizdi. Ölken, bölgedeki operasyonlarıyla ilgili şu açıklamada bulundu; “İş süreçlerimize; KKTC’nin tüm ülke özelliklerini, müşteri davranışlarını ve tüketici alışkanlıklarını gözeterek yaklaşacağız ve stratejimizi bu doğrultuda belirleyeceğiz. ‘İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak’ marka amacımız doğrultusunda müşterilerimizin yalnızca canlarını ve mal varlıklarını değil, aynı zamanda sevdiklerini, hayallerini ve geleceklerini de olası risklere karşı koruma altına almayı hedefliyoruz ve bu hedefimizi sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Bunu da birlikte başarabileceğimize olan inancımız tam.”

“GÜÇLÜ KIBRIS” HEDEFİYLE, BÜYÜK İŞLER YAPACAĞIZ

KKTC’nin kendine özgü dinamikleriyle ayrı bir ülke olduğunun bilincinde olduklarını belirten AXA Sigorta KKTC Uluslararası İş Geliştirme Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Fatma Seda Bora Arkan ise şöyle konuştu: “AXA Sigorta olarak sahip olduğumuz sektörel bilgi birikimimiz, geniş ürün yelpazemiz, köklü ve yenilikçi sistemlerimiz, güçlü kapasitemiz ve deneyimli uzman kadromuz gibi özelliklerimiz 1+1’i 3 yapma hedefimizde önemli rol oynayacak. KKTC’nin potansiyelinin farkındayız ve sürdürülebilir gelişim ve büyüme yolculuğumuzda güçlü AXA, güçlü satış kanalı ve güçlü Kıbrıs hedeflerimizle büyük işler başaracağımıza eminiz.” AXA Sigorta KKTC Ülke Müdürü Önder Cesur ise, “Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Tüm satış kanallarımızla, iş ortaklarımızla, sigorta yöneticilerimizin sektöre verdiği destekle pazarı birlikte büyütmek için hazırız” ifadelerini kullandı.