Bahar Çin’le gelebilir

Beyaz Saray’da yaşanan münakaşa gibi daha çok olay göreceğiz. Trump’tan bunların beklenmesi gerekir. Kampanya döneminde ne söylediyse onu gündeme getiriyor. Başta yardımcısı Vance olmak üzere, kabine üyelerini bu şovlar için seçti.

Trump için her şey pazarlık konusudur. Ukrayna’nın nadir bulunan metalleri, Nvidia’nın Çin’e çip satışı, Avrupa’nın enerji ihtiyacının karşılanması, gümrük tarifeleri, Gazze’nin bir turizm merkezine dönüştürülmesi gibi mevzular, onun açısından iş görüşmeleridir. Öte yandan bu kaotik gündem piyasaların dengesini bozuyor. Trump-Zelensky tartışması yaşanırken, Amerikan endekslerinde satışlar vardı. Kapanışa doğru müthiş bir yükseliş oldu. Avrupa ile ilişkiler daha fazla kötüleşemez, sakinleşen zihinler sağlıklı kararlar verir, beklentisi olabilir. Tabii en önemli endeks olan S&P 500’ün, başkanlık seçiminden sonraki kazançlarını geri verdiğini belirteyim. Kabinenin en çok konuşulan ismi Elon Musk’ın şirketi Tesla’nın hisse fiyatı seçim sonrasındaki seviyelerine döndü. Yedi büyük teknoloji şirketinin performansını yatırımcılara yansıtan fonlar, zirve seviyelerinden yüzde 10 aşağıda bulunuyorlar.

Trump ajandasından yorulan küresel piyasalara yeni bir hikâye gerekiyor. Çin Ulusal Halk Kongresi çarşamba günü başlayacak. Kapsamlı bir teşvik paketinin mesajının verilmesi ‘‘oyun değiştirici’’ olabilir. Çin hisselerinin, dolar cinsinden iki aylık getirisinin yüzde 20’ye yaklaşmasının nedenlerinden birisidir.