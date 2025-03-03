  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Bahar Çin’le gelebilir

Bahar Çin’le gelebilir

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Beyaz Saray’da yaşanan münakaşa gibi daha çok olay göreceğiz. Trump’tan bunların beklenmesi gerekir. Kampanya döneminde ne söylediyse onu gündeme getiriyor. Başta yardımcısı Vance olmak üzere, kabine üyelerini bu şovlar için seçti.

Trump için her şey pazarlık konusudur. Ukrayna’nın nadir bulunan metalleri, Nvidia’nın Çin’e çip satışı, Avrupa’nın enerji ihtiyacının karşılanması, gümrük tarifeleri, Gazze’nin bir turizm merkezine dönüştürülmesi gibi mevzular, onun açısından iş görüşmeleridir. Öte yandan bu kaotik gündem piyasaların dengesini bozuyor. Trump-Zelensky tartışması yaşanırken, Amerikan endekslerinde satışlar vardı. Kapanışa doğru müthiş bir yükseliş oldu. Avrupa ile ilişkiler daha fazla kötüleşemez, sakinleşen zihinler sağlıklı kararlar verir, beklentisi olabilir. Tabii en önemli endeks olan S&P 500’ün, başkanlık seçiminden sonraki kazançlarını geri verdiğini belirteyim. Kabinenin en çok konuşulan ismi Elon Musk’ın şirketi Tesla’nın hisse fiyatı seçim sonrasındaki seviyelerine döndü. Yedi büyük teknoloji şirketinin performansını yatırımcılara yansıtan fonlar, zirve seviyelerinden yüzde 10 aşağıda bulunuyorlar.

Trump ajandasından yorulan küresel piyasalara yeni bir hikâye gerekiyor. Çin Ulusal Halk Kongresi çarşamba günü başlayacak. Kapsamlı bir teşvik paketinin mesajının verilmesi ‘‘oyun değiştirici’’ olabilir. Çin hisselerinin, dolar cinsinden iki aylık getirisinin yüzde 20’ye yaklaşmasının nedenlerinden birisidir. 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Dünya piyasalarından kopuyoruz 28 Şubat 2025
Altın fiyatı tahmininde kime güvenilir? 26 Şubat 2025
Naci Ağbal korkusu 24 Şubat 2025
Yatırımcılar yükselişe hazır 21 Şubat 2025
Yabancı yatırımcılar beklemede 19 Şubat 2025
Stagflasyon tartışması 17 Şubat 2025
Avrupa güzel günleri fiyatlıyor 14 Şubat 2025
Bir piyasa doğruyu söylüyor 12 Şubat 2025
Milliyetçi kapitalizm 10 Şubat 2025
Altının en iyi dönemi bitiyor 07 Şubat 2025