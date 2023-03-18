Bankacılık krizlerini metaverse ile yönetmek

Artık piyasalar arası etkileşim öylesine iç içe geçmiş durumda ki, zincirin bir halkasında meydana gelen kopma bütün halkayı sarsabilmekte. 2023 bankacılık krizi de arkasında büyük sorunları barındırıyor. Peki, akıllı çözümlerle banka sektöründeki sıkıntıların önüne geçilebilir mi?

Silicon Valley Bank (SVB) iflası ile başlayan süreç devam ediyor. ABD'nin TMSF fonu diyebileceğimiz Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tarafından kapatılan Silicon Valley Bank, ülkenin en büyük 16. bankası konumundaydı. Bankanın iflası, ABD tarihine 2008 krizinde batan Lehman Brothers'tan sonraki en büyük ikinci iflas.

Ardından kurum, mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank’e de kayyum atadı. Öte yandan Credit Suisse Group’un yaşadığı problemlerin yarattığı endişeler sürüyor. Bankacılık sektörü, teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli olarak yeniliklere ve değişimlere uğruyor. Ancak sektörde yeni ürünlere hızlı adaptasyon, çözülemeyen riskler balon oluşumlarına ve krizlere de neden olabiliyor.

Akıllı çözümler ve metaverse gibi yeni teknolojilerin bankacılık sektörüne entegre edilmesiyle, gelecekte nasıl bir bankacılık sistemiyle karşılaşacağımız merak konusu. Fakat son dönemde görülen banka iflasları akıllı çözümlere odaklanılması gerektiğini gösteriyor.

BANKACILIĞIN ÖNLENEMEZ GELİŞİMİ

Bankacılık sektörü, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip. Paranın para ile döndüğüne dair bir söylemin vücut bulmuş hali. Bugün bankacılık endüstrisi, hiç olmadığı kadar karmaşık bir hal almış durumda. Finansal işletmeler içerisinde yer alan bankacılık, M.Ö 3500 yıllarından günümüze dek devamlılığını sürdüren, kelime kökeni olarak banko kavramından türetilmiş, İtalyanca bir sözcük.

İlk banka “maket” adında Sümerlilerde M.Ö. 3500 yılında kuruldu. Modern anlamda ilk banka 1587 yılında Venedik’te Banco di Rialto adı altında kurulan bankadır. Bu dönemde ticaretin artması, finansal araçların gelişmesi ve buna bağlı olarak bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla modern bankacılık sistemi şekillendirdi. Paranın gücü her zaman var olmuş ve bankacılık sektörü bu gücü yönetmek için varlık göstermiştir.

AKILLI ÇÖZÜMLER ÇAĞI

Akıllı çözümler, bankacılık sektörü için oldukça önemli bir gelişme. Bu teknolojiler, yapay zekâ, makine öğrenmesi ve robotik süreç otomasyonu gibi alanları kapsamaktadır. Akıllı çözümler, müşteri deneyimini iyileştirirken aynı zamanda işlem verimliliğini de artırmaktadır. Örneğin, birçok banka artık müşterilerine chatbotlar ile hizmet vererek, müşteri memnuniyetini artırmaktadır. Karmaşık işlemler yapay zekâ kolaylığına teslim ediliyor.

MODA KELİME METAVERSE

Metaverse bankacılığı müşterilerin finansal işlemleri yapmalarını daha kolay ve hızlı hale getiriyor. Sanal banka şubeleri, 7/24 hizmet, ortadan kalkan coğrafi sınırlamalar bunlardan bir kaçı… Metaverse bankacılığı aynı zamanda müşterilerin finansal işlemlerini daha güvenli hale getiriyor.

Sanal dünyada, kimlik doğrulama ve güvenlik önlemleri daha güçlü hale gelirken ve dolandırıcılık riskleri azalıyor. Elbette riskli tarafları da yok değil. Yeni oyuncuların bankacılık sektörüne girmesi, verilerin kötüye kullanılması veya çalınması durumu, yeni ürün ve hizmetlerin tam anlaşılmadan kullanılması, istenmeyen sonuçları da doğurabiliyor.

GELECEK PERSPEKTİFİ

Bankacılık sektörü, teknolojik gelişmelerle birlikte büyük bir değişim ve dönüşüm içinde. İş modelleri değişiyor. Geleneksel bankacılık iş modelleri müşteriye odaklılık yerine ürün ve hizmet odaklı iken dijital dönüşümle birlikte müşteriye odaklanan, yenilikçi, dijital bankacılık iş modelleri öne çıktı.

Akıllı çözümler ve metaverse teknolojileri, bankacılık sektörünü geleceğe taşıyacak teknolojiler arasında yer alıyor. Ancak, bu teknolojilerin kullanımı beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Bankacılık sektöründe teknolojik dönüşüm, sadece müşterilerin hayatını kolaylaştırmakla kalmayıp, sanal dünyanın risklerini de beraberinde getiriyor.

TEKNOLOJİK FİNANSAL KRİZLERDE KAYBEDİLEN ÖNEMLİ PARA MİKTARLARI

Teknolojik finansal krizlerde kaybedilen önemli para miktarları genellikle büyük ölçekli ve milyarlarca dolarlık kayıplar olabilmekte. İşte son yıllarda yaşanan bazı önemli teknolojik finansal krizler ve bu krizlerde kaybedilen para miktarları:

2000 Dotcom Balonu: 2000 yılında, internet şirketleri hisse senetlerinin aşırı şişirilmesiyle başlayan dotcom balonu, 2002 yılında patladı. Bu krizde yatırımcılar, internet şirketleri hisse senetlerinde 5 trilyon dolarlık kayıp yaşadı.

2008 Mortgage Krizi: 2008 yılında patlak veren mortgage krizi, ABD'deki mortgage piyasasındaki aşırı kredi verme uygulamaları nedeniyle başladı. Bu krizde, dünya genelindeki finansal kuruluşlar toplamda 15 trilyon dolar kaybetti.

2011 MF Global Krizi: ABD merkezli bir brokerage şirketi olan MF Global, müşteri fonlarını yanlışlıkla şirket fonlarıyla karıştırdı ve iflas etti. Bu krizde, müşterilerin toplam 1,6 milyar dolarlık fonu kayboldu.

2013 Bitcoin Çöküşü: 2013 yılında, Bitcoin fiyatlarındaki aşırı yükseliş, bir balonun patlamasına neden oldu. Bu krizde, Bitcoin yatırımcıları toplamda 3,5 milyar dolar kaybetti.

2020 COVID-19 Krizi: COVID-19 pandemisi, dünya ekonomisinde önemli bir krize neden oldu. Bu krizde, birçok sektörün çöküşü nedeniyle milyarlarca dolar kaybedildi. Teknoloji şirketleri arasında ise, özellikle seyahat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların hisse senetleri büyük ölçüde değer kaybetti.

BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ KRİZLERE METAVERSE NASIL ÇÖZÜM SUNAR?

Bankacılık sistemleri, tarihte birçok kez krizlere maruz kalmıştır ve bu krizler, finansal istikrarı tehdit edebilir. Metaverse, bu tür krizlerin üstesinden gelmek için potansiyel çözümler sunabilir. Metaverse'nin bankacılık sistemleri için potansiyel faydalarını şöyle sıralayabiliriz: