Bankada takibe giren şirketlere de kapıyı açtı, 48 milyar lirayı yakaladı

Mısır’ın ilk “unicorn”u olan MNT-Halan’ın Kurucusu ve CEO’su Mounir Nakhla, 2023 yılı ortalarında Londra’ya (İngiltere) gittiğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) uğradı. EBRD yönetimiyle sohbet sırasında aklından geçeni paylaştı:

- Türkiye’de iş yapmak istiyorum. Kimlerle görüşmemi önerirsiniz?

EBRD yöneticileri Nakhla’ya 6-7 kurum ismi verirken aralarından birini detaylı anlattı:

- Actera Group’un 2012’de “Tam Faktoring” adıyla kurduğu, bizim de yüzde 10 hisseyle yatırım yaptığımız kuruluş var. Onu da ayrıca bir inceleyin, yönetimiyle görüşün.

Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, o gün Mounir Nakhla ile görüşürken, Tam Finans’ın kuruluş öyküsüne döndü:

- Actera Group, EBRD’nin yüzde 10 ortak olduğu Tam Faktoring’i sektörde“mikro işler” yapmak üzere 2012 yılında kurmuştu. İşler düşündükleri şekilde gitmeyince 2014’te yeniden yapılanmaya girildi. O tarihte de ben şirkete katıldım.

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar mezunu olan Hakan Karamanlı, İş Bankası’nda 2 yıl çalıştıktan sonra Anadolu Grubu’na geçmiş, sonra da 18 yıl Garanti Bankası’nın IT bölümünde görev yapmıştı:

- Ben Tam Finans’a geçtiğimde bir kredi riskini iyi ölçebilen algoritmayla oluşturduğumuz bir “skor kart” geliştirip devreye aldık. Aslında 1998 yılında Garanti Bankası’nda da bir yazılım yapmış, onun sorasında Genel Müdür Yardımcısı olmuştum.

“Skor Kart”ın iyi çalışması, Karamanlı’ya 2018 yılında Tam Finans CEO’luğu yolunu açmış, arada işletme konusunda yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştı:

- “Skor kart” uygulamamız sayesinde finansman için başvuran şirkete cevabını 30 saniyede verebilir olduk. Eğer kaynak kullanabilecek durumda olduğuna kanaat getirilmişse para hesabına 10 dakikada geçebilir noktaya gelindi.

Nakhla ile şu veriyi paylaştı:

- Türkiye’de son bir yılda 131 bin şirket kuruldu. Bunların 14 bini ilk finansmanını bizden sağladı. Bizim ortalama finansman işlem büyüklüğümüz şirket başına 400 bin lira civarındadır. Yani, ilk hedeflendiği gibi mikro işlerde güçlendik.

MNT-Halan’ın Kurucusu Mounir Nakhlan’la Tam Finans’ın kurucuları ve yönetimiyle frekansları tuttu, satın alma süreci için düğmeye basıldı. MNT-Halan, Tam Finans’ın yüzde 100’ünü 200 milyon dolar dolayında bir bedelle Temmuz 2024’te devraldı.

Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı ile 2024’ün son haftasında, şirketin merkezinde sohbet ettik. Teknolojinin büyümelerindeki etkisinden söze girdi:

- Faktoring sektöründe 5 yıl önce ilk 5’e giremezdik. Şimdi 51 bin şirkete 180 bin kredi işlemi yapmış noktaya ulaştık. Sektörde müşteri sayısında oldukça öne çıktık. Bu büyümenin altında teknolojiye verdiğimiz önem yatıyor.

Türkiye’de kurulan her 10 şirketten birine finansman sağladıklarının altını çizdi:

- Yeni kurulan küçük ölçekli şirketler banka kredisine ulaşmakta zorlanıyor. Çünkü teminat veremiyorlar. Faktoringde kaynak kullanan açısından en büyük avantaj teminat aranmaması. Biz işlemlerimizin yüzde 25’inde çek de istemiyoruz.

Başvuru aldıkları anda arka planda “skor kart”ın çalıştığını kaydetti:

- “Skor kart” sayesinde kredi onay oranımız çok yüksek. 51 bin müşterimizin 4 bini bankalar tarafından yasal takibe alınmıştı. Yani, bankaların kapısından içeri girme şansları yoktu. İnceledik, ayakta durma çabalarını gördük, önlerini açtık.

Söz konusu 4 bin firmanın ticaret yapmış, alacağı doğmuş kuruluşlar olduğuna dikkat çekti:

- Onlar da borçlarını ödeyip, takibi kapatıp ticaretlerine devam ettiler. Kısacası biz ticarete finansman sağlıyoruz. O ticaret doğru ticaret midir, ona bakıyoruz. Bunun teyidini alınca da parayı veriyoruz.

2024 yılı verilerini paylaştı:

- Toplam sermayemiz 1.7 milyar lira. Aktif büyüklüğümüz 14.5 milyar lirayı buldu. İşlem hacmimiz de 48 milyar liraya ulaştı.

Başkanlığını Ali Emre Ballı’nın yürüttüğü, finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim, tasarruf finansman sektörlerini çatısı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile bir süredir yaptığımız toplantılar vesilesiyle sektörü yakından izleme fırsatı buluyorum.

Faktoring sektörünün özellikle bankaların radarına girmekte zorlanan küçük şirketler için önemli finansman kapısı olduğunu söz konusu toplantılardan anlıyorum.

Tam Finans’ın kısa sürede ulaştığı büyüklük de bu durumu ortaya koyuyor…

Ar-Ge merkezinde 60 kişi görev yapıyor

Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, şirketin merkez ofisini gezerken Ar-Ge merkezini anlattı:

- Bizim 60 kişinin çalıştığı Ar-Ge merkezimiz var. Yazılımları, yeni uygulamaları Ar-Ge merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge merkezimizin geliştirdiği teknolojilerden oluşan patentli ürünlerimiz var.

Şirketin 42 şubeyle faaliyet gösterdiğini bildirdi:

- 600’a yakın personelimiz de sahada çalışıyor. Ayda 55 bin dolayında müşteri ziyareti gerçekleştiriyoruz. Sektörde hiç olmadığı kadar kalabalık bir ekibe sahibiz. 2025 yılında 10 şube daha açmayı planlıyoruz.

Müşteri ziyaretlerinin önemini şöyle açtı:

- KOBİ’leri görmek, anlamak ve hissetmek çok önemli. Evet, biz farkı teknoloji ile yaratmaya çalışıyoruz ama her şey teknoloji ile bitmiyor. İhtiyaçları bizzat anlamak gerekiyor.

Müşteri ziyaretlerini fotoğrafla desteklediklerini kaydetti:

- Bizim “skor kart”ımızın “hayır” dediği bir müşteriyi satış ekibimiz ziyaret edip yerinde görerek olumluya çevirebiliyor.

‘Tarım’a girdi fintek için de kolları sıvadı

Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, bu yıl müşteri sayısını 51 binden 70 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtip ekledi:

- 2 yıldır tarımın finansmanında aktifiz. Onu “Tam Tarım” adıyla ayrı şirkete dönüştürdük. Çiftçiler arasında tarım ürünleri, araçları bayileri arasındaki ticareti kolaylaştırmak üzere yola koyulduk.

800 tarım bayisi ile anlaşma sağladıklarını kaydetti:

- Yine müşteri başına ortalama 400-500 bin liralık finansmanla yol alacağız. Yem, ilaç, gübre, tohum, zirai alet alımlarında devrede olacağız.

Yeni girecekleri bir başka alana işaret etti:

- Tarımdan sonra 2025’te bir de fintek şirketi kuracağız. Hazırlıklarımız sürüyor.

‘Pırlanta dedektörü’nü küçülttü, kilosunu 7 bin dolara Çin’e bile satıyor

Bu yılki “Jewellery Antalya” alım heyeti programında Mücevher İhracatçıları Birliği’nin danışmanı Tanyel Yılmaz’la birlikte Mehmet Can Özdemir ve Emre Özdemir’in “pırlanta dedektörü” ile öne çıkan JTR (Jewellery Technology Research) adlı şirketinin standına uğradım.

Mehmet Can Özdemir, standında sergiledikleri “pırlanta dedektörü”ne (Reveal Diamond Dedector) dikkatimi çekti:

- Pırlanta dedektörünü epey küçüldük. Şu anda yarım kilo ağırlığı var. Taşınması daha kolaylaştı. İhracat pazarlarımız arasına Çin’i de ekledik.

“Pırlanta dedektörü”nün işlevini anımsattı:

- Sentetik pırlanta ile doğalını gözle ayırt etmek imkansız. Tek tek incelemek de zaman alıyor. Daha önce ithal edilen dedektörlerle pırlanta incelemesi yapılıyordu. Biz TÜBİTAK’ın da desteğiyle kendi dedektörümüzü geliştirmiştik. İlk ürünümüz büyüktü.

Çin’de ofis de açtıklarını anlatınca, “pırlanta dedektörü”nün kilo başına ihracat gelirini merak ettim, hesapladı:

- “Pırlanta dedektörü”nün tanesini 3 bin 500 dolara ihraç ediyoruz. Yarım kilo olan dedektörün kilosu 7 bin doları buluyor.