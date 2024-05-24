Attila İlhan’ın şiirindeki gibi; “Ben sana mecburum bilemezsin / Adını mıh gibi aklımda tutuyorum / Büyüdükçe büyüyor gözlerin / Ben sana mecburum bilemezsin / İçimi seninle ısıtıyorum.” Ancak bu şiiri ben bugün tekstil sektörü için aldım sütunlarıma. Zira tekstil ve hazır giyime mecbur ülkemiz…

Peki, bu mecburiyet neden? Şundan; öncelikle istihdam dostu bir sektör… İtibarsızlaştırılmasına rağmen katma değerinin ucu açık bir sektör. İhracat kilogram fiyatı; tekstil ve hammaddede 4,10$’dan hazır giyimde 15,1 $, marka ve modada 40-70 $’a varan, lokomotif kıvamında bir sektör.

ZOR GÜNLER GEÇİRSE DE EKONOMİNİN DAYANAĞI

İlginçtir; şu sıra nedense “çaput işi” diye itibarsızlaştırılıyor, “biran önce tekstilden çıkıp, uzay işine girmeliyiz” gibi hikmetli(!) söylemlere muhatap oluyor. Kimileri de “tekstil sektörü batıyor” algısı yaratarak bankaların kafasını bulandırıyor. Oysa zor günler geçiriyor olsa da biz tekstile mecburuz.

Ciro nicelik, kilogram ihraç fiyatı nitelik... Türkiye, katma değerli ihracat ile kazanabilir ancak. TİM Başkanı Mustafa Gültepe; “nitelik de ancak ileri teknoloji, tasarım, marka, moda ile mümkün” diyor. Tam da bu yüzden inovasyondan vazgeçmemeli, tekstile teknoloji katmalı, geliştirmeli, yüceltilmeli.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Tekstile dair…

Sektörün temel sıkıntısı nedir?

Öncelikle maliyetler çok arttı. EYT’nin de etkisiyle işçi maliyetleri 1,200 $’a fırladı. Mısır’da 250 $’lık işçilik sebebiyle tekstilci Afrika yolcusu haline getirildi. Avrupa’nın “dili yeşil, eli karbon karası” tutumu, Uzak Doğu’nun ağırlaşan rekabeti ve enflasyonun sektöre getirdiği ilave külfetler…

Fırsat penceresi nerede peki?

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı Vehbi Canpolat; “Tekstilde olmalıyız, olanı korumalıyız. İtalya tekstilde gerileyince makine de üretmez oldu, bu durum bizim için fırsat” diyor. Kaldı ki tekstil, pamuktan ipliğe, kumaşa, konfeksiyona, markaya, modaya uzanan bir sektör…

not / SEKTÖRLERİMİZİN İHRACAT KATMA DEĞER RÖNTGENİ...

İhracatın kilogram değeri, sektörlerin ekonomiye katkısını göstermesi açısından önemlidir. Birini tercih edeceğim diye diğer sektörü feda etmek yerine, üretim çeşitliliği de hesaba katılarak her sektörde, teknoloji yardımıyla derinleşmek, daha uygun bir strateji olacaktır.