Binalarda 6 milyar dolar tasarruf mümkün

İklim krizi ve etkileri tüm sektörlerde iş yapış biçimlerini yeniden şekillendiriyor. Enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması gibi unsurlar öncelik kazanıyor. İklimlendirme sektörü de, gösterdiği gelişime paralel olarak karbon salınımında ve enerji tüketimindeki payını artırıyor.

Sektörün dönüşümüne liderlik etmeyi hedefl eyen Baymak, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 135 büyüme kaydetti. Baymak CEO’su Ender Çolak, “Biz şirket olarak her zaman sürdürülebilir bir büyümeye odaklandık” derken, bu büyümenin iki temel unsuru olduğuna dikkat çekiyor. Bunlardan birincisi Baymak’ın, Türkiye’de enerji tasarrufunu ön plana çıkaran, enerji dönüşümüne katkı sunan ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan cihazların üretimine öncelik veriyor olması. Bir diğeri ise “müşteri deneyimi”. Şöyle diyor Çolak: “Başarımızın arkasında dijital dönüşümü işimizin merkezine alan, enerji dönüşümüne yatırım yapan ve müşteri memnuniyetini önceliklendiren üç temel stratejik yaklaşım yer alıyor.”

Sürdürülebilirliği iş stratejisi olarak benimseyen Baymak, Türkiye’de enerji tasarrufunu ön plana çıkaran, enerji dönüşümüne katkı sunan ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan cihazların üretimine öncelik veriyor.

Baymak CEO’su Ender Çolak’la, sektörde yaşanan dönüşümü ve Baymak’ın yol haritasını konuştuk.

İŞİMİZİN MERKEZİNDE İNSAN VE DÜNYA VAR

“Bizim işimizin merkezinde insan ve dünya yer alıyor. En temel ihtiyaçlardan biri olarak da tanımlayabileceğimiz ısınma ve serinleme ihtiyacını sürdürülebilir bir gelecek bilinciyle, akıllı iklimlendirme çözümleri sunarak karşılamaya gayret ediyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik; tüketicilerimizin bu ihtiyaçlarını karşılarken, üretimde sürekliliği sağladığımız, kapsayıcılığı gözettiğimiz, paylaşıma açık ve birbiriyle konuşan yapılar geliştirdiğimiz, kaynakların verimli kullanımı için hepimizin üzerine düşeni yaptığı bir ekosistem yaratmak anlamına geliyor. Tüketicilerimizin hem bugünkü hem de gelecekteki beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik inovatif ürünler sunarak, sürdürülebilir bir geleceği yakınlaştırmayı amaç edindik.”

TÜKETİLEN TOPLAM ENERJİ İÇİNDE ISITMA VE SOĞUTMANIN PAYI %40

“İklimlendirme sektöründe sürdürülebilirlik alanında yürütülen çalışmalar daha öncelikli bir konumda, çünkü iklimlendirme sektörü, enerji tüketimi ve karbon ayak izinin yüksek olduğu bir sektör. Dünyada küresel karbon emisyonlarının yüzde 30’u binaların ısıtma ve soğutmasından kaynaklanıyor. Ayrıca tüketilen toplam enerji içinde ısıtma ve soğutmanın payı yüzde 40. Sektörümüz hem dünyada hem de Türkiye’de hızlı bir büyüme içinde. Bu gelişime paralel olarak karbon salımında ve enerji tüketimindeki payı da artıyor.

Ayrıca konutlarda tüketilen enerji miktarı da toplam tüketimin üçte birinin üzerinde. Bu nedenle eski ısıtma sistemlerinin kullanıldığı yapıların elden geçirilmesi ve enerji verimliliği sağlayacak ürünlerin kullanılması hem çevre hem de ekonomi açısından katkı sağlayacak. Ülkemizde kentsel dönüşüm kapsamında 20 yılda, 14 milyon konutun elden geçirilmesi planlanıyor ki bu tarihin son yaşadığımız depremden sonra öne alınabileceğini öngörebiliriz. Dönüştürülecek binalarda daha az elektrik harcayan ürünlerin kullanılması halinde Türkiye’nin yaklaşık 6 milyar dolarlık tasarruf sağlayabileceği biliniyor.”

Baymak Sürdürülebilirlik Sözlüğü daha iyi bir dünya için farkındalık yaratacak

“İşimiz Sizi Anlamak” mottosuyla özetlediğimiz gibi, en temel motivasyonumuz tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik inovatif ürünler sunarak, sürdürülebilir bir geleceği yakınlaştırmak. Enerji dönüşümünün öncüleri arasında yerimizi alıp; yenilikçi ürünler üreterek, birlik içinde çalışmalarımızı sürdürürken bu anlayışımızı ‘Dünyaya Söz Veriyoruz’ diyerek kamuoyu ile de paylaşmıştık. Daha güzel bir gelecek için kimseyi geride bırakmadan, hep birlikte adım atabilmek için hepimiz aynı bilinç ve farkındalık düzeyinde olmalıyız, önce kavramlarda anlaşmalıyız. Tam da bu noktada ‘İşimiz Dünyayı Anlamak’ dedik ve bundan yaklaşık bir yıl önce, bizim için çok özel bir proje için kolları sıvadık. Yapılan literatür taramalarını değerli profesyonellerle birlikte değerlendirerek, herkesin anlayabileceği yalın bir dille derlediğimiz sözlüğümüzde yer alan kelimeleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden itibaren kamuoyunun ilgisine sunacağız. Sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramların ve terimlerin yer aldığı Baymak Sürdürülebilirlik Sözlüğü ile kaynakların doğru kullanımı, teknolojik elişmeler, kurumsal değişimler, çevresel ihtiyaçlar gibi pek çok konuya dair farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.”

Tüketicilerimizin bütçesini daha verimli yönetebilmesini destekliyoruz

“Baymak olarak önem verdiğimiz bir başka alan ise paydaşlarımız. ‘İşimiz Sizi Anlamak’ sloganıyla özetlediğimiz temel değerlerimiz arasında yer alan müşteri odaklılığı, tüm iş planlarımıza ve tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimize yansıyor. Odaklandığımız yenilikçi, yüksek verimliliğe sahip ürün ve çözümlerle enerji tasarrufu sağlayarak tüketicilerimizin bütçesini daha verimli yönetebilmesine katkıda bulunuyoruz. Sadece sunduğumuz ürünleri değil, işlerimizin her aşamasını dönüştürüyoruz. Sürdürülebilir gelecek için enerji dönüşümü, dijital dönüşüm ve müşteri odaklılık öncelikli gündemlerimiz ve iş yapış şeklimizi doğrudan etkiliyor. Daha iyi bir dünya için sorumluluk üstlenerek; yenilikçi ürünler üreterek, birlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği enerji dönüşümünün temelini oluşturuyor. Isı pompalarına, hibrit ve hidrojen çözümlerine yatırım yapıyor, entegre HVAC çözümleri ile enerji dönüşümüne yön veriyoruz.”

BDR THERMEA GROUP’TAN GLOBALDE KARBON NÖTR AKILLI ÇÖZÜMLERE 500 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

“İklimlendirme sektöründe düşük karbon alternatifl erine olan talep yükseliyor. Avrupa’da doğal gazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken, konutlarda hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı ısı pompası gibi ortamın doğal ısısını alarak enerjiye dönüştüren çevreci sistemlere yatırım yapılıyor. Önümüzdeki 10 yılda, Avrupa’da ısı pompası pazarının dört katına çıkmasını bekliyoruz. Isı pompası, fotovoltaik güneş kolektörleri ve bunlara bağlı hibrit sistemler de hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Grubumuz BDR Thermea enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik alanlarındaki liderlik rolü ile ısı pompalarına, hidrojen ile uyumlu ürünlere ve hibrit çözümlere yatırım yapıyor. Globalde karbon nötr akıllı çözümlere yaptığı yatırım ise 500 milyon Euro’ya ulaşıyor. Grup, 2019-2030 döneminde kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarını 2030’ kadar yüzde 55 oranında azaltmayı taahhüt etti. Grubun önemli oyuncularından Baymak olarak, biz de uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde, bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye’de ilk kez hidrojen ve doğal gaz kullanan Lunatec markalı kombilerimizi satışa sunduk. Kısa sürede Türkiye, BDR Thermea Group’un Ar-Ge teknolojisiyle üretilen Lunatec kombilerin üretimi üssü oldu ve ihracatını yapıyoruz. Tüketicilerimize hem enerji verimliliği yüksek hem de dayanıklı ve uzun ömürlü ürünler sunuyoruz. Hatta birçok ürünümüz kendi enerjisini üretebilecek özelliklere sahip. Örneğin Baymak PV güneş enerji panelleriyle üretilen elektrik enerjisi, Baymak ısı pompalarının ihtiyaç duyduğu enerjide kullanıldığı hibrit çözümler sayesinde, bir hanenin iklimlendirme ihtiyacının tamamını sıfır enerji tüketimiyle karşılanmasını sağlıyor. Öte yandan grubumuz içinde bir ilke imza atarak ardından WWF tarafından verilen “Yeşil Ofis Sertifikası”nın sahibi olurken, Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Altın Sertifika almaya da hak kazandık.”