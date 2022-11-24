Bir örnek çıkış…

9 Kasım yazımda yaptığım çağrıya yanıt veren sanayici ve STK‘cı Timur Erk’in, düşüncelerini içeren yazısını paylaşmak istiyorum….

Cumhuriyet’in yeni yüzyılı konusunda yaptığım çağrıya, TOBB Kimya Sanayii Meclis Başkanı Timur Erk yanıt verdi. Erk’in STK yöneticisi olarak yaptıklarını, değerlendirmelerini ve ekonomi ile ilgili görüşlerini sizinle paylaşmak isteyerek aktarıyorum.

Erk, 30 yıldan bu yana kimya sektörünün öncülerinden. Türk Böbrek Vakfı’nın 35 yıllık başkanı. “STK lideri” olarak tanınıyor.

Gazeteniz “Nasıl Bir Ekonomi”nin dikkatli okuru olan Erk, GSYH içinde yüzde 15’lere kadar inmiş olan imalat sektörünün payının yüzde 22’ye çıkarılması gerektiğinin altını çiziyor. İnşaat sektörü başta olmak üzere hizmet sektörünü teşvik etmek yerine, kıt imkanları imalat sektöründe kullandırmanın anlamını vurguluyor. Bu arada unutulan bir başlık olan “yatırım ortamının iyileştirilmesi” konusuna dikkat çekiyor.

Eğitimde kalite odaklı revizyonlar yapılmasını isteyen Erk, “ivedilikle eski sisteme dönülmesini” talep ediyor. Mesleki eğitime ağırlık verilmesini, Almanya ve Finlandiya modeli gibi uygulamalar öneriyor. Yükseköğrenimin kalitesini artırmak için okul öncesinden başlayarak lise sonuna dek “ezbere dayalı model”in terk edilerek, sorgulayıcı ve yaratıcı modele geçilmesinin öneminin altını çiziyor.

Orta ve yüksek ölçekli teknoloji kullanarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine teşvik verirken, Güney Kore örneğinde olduğu gibi, yatırımlarda makine ve teçhizat hibesi veya yüzde 50 hibe garantisi uygulanmasını talep ediyor.

Kısa ve orta vadede Türkiye’nin kendine yeterli hale gelebilmesi için temel gıda ürünlerinde tarım politikaları uygulanması, Erk’in anlamlı sıralamasının bir başka boyutu.

Yabancı yatırımı çekmek için hukuki güven ortamı yaratılması, sanayide yerlileşme oranlarının artırılması, Yeşil Mutabakata uyumun teşvik edilmesi, ihracatçılara geçici enerji indirimi uygulanması, Erk‘in uzun “acil ihtiyaç listesi”nin diğer başlıkları.

Sanayici Erk’in Nasıl Bir Ekonomi’ye açıklamaları, bir STK yöneticisi olarak, ekonominin yeniden gelişmesine, önerileriyle katkıda bulunmak gayretinde olduğunu ortaya koyuyor.

Erk’in bu örnek çıkışını kutluyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Finlandiya, Estonya ve Ukrayna, Rusya’ya karşı sınırlarına duvar örüyor. Soğuk savaş yeniden başlıyor….