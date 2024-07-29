Bir sezonda bin 66 etkinlik, 650 bin izleyici

- Zorlu PSM 11. sezonunu tamamladı

11. sezonuna #DünyanDeğişsin mottosuyla başlayan Zorlu PSM, sezon boyunca yerli ve yabancı müzik sahnesinin önemli isimlerini, dünyaca ünlü müzikaller ve şovları, uluslararası müzik festivallerini ve ses getiren yerli, yabancı tiyatro yapımlarını sahnelerine taşırken sosyal fayda projelerini de hayata geçirdi. Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, “Zorlu PSM olarak her sezonumuzda Türkiye’de sanatın çeşitliliğine ilgi duyan tüm sanatseverlerin dünyasını değiştirecek, ilham verici, kapsayıcı ve eğlenceli bir sezon programı hazırlamaya gayret ediyoruz. 11. yılımızda çok sayıda başarılı işe imza attık. Sezon boyunca toplamda bin 66 etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde 650 binden fazla sanatseveri ağırladık” dedi.

- Bodrum Bale Festivali gün sayıyor

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 3-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyadan ve Türkiye’den bale ve modern dans topluluklarını ağırlayacak festival, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda düzenleniyor,

Festivalin tüm etkinlikleri bu yıl Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde yapılacak. Festival kapsamında İzmir Devlet Opera ve Balesi “Kuğu Gölü” ile 3-4 Ağustos’ta sahnede olacak. 7-8 Ağustos’ta Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği “Carmen”, 11-12 Ağustos’ta Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sergilenecek “Muhteşem Gatsby” gösterileri seyirciyle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ise 15 Ağustos’ta müziği Mercan Dede’ye, koreografisi Beyhan Murphy’ye ait “Güldestan” ile sahne alacak. Basileu França Topluluğu’nun dünyaca ünlü koregraflar Binho Pacheco ve Ricardo Amarante’nin eserlerini yorumlayacağı etkinlik, 17 ve 18 Ağustos’ta izlenebilecek. Devlet Opera ve Balesi’nin yerleşik sahnelerinde her temsili kapalı gişe sahnelenen “Zorba”, 21 ve 22 Ağustos’ta iki temsil ile festivalde yer alacak.

- Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Baselitz’in eserleri İstanbul’a gelecek

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 13 Eylül’den itibaren Akbank Sanat’ın desteğiyle çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Alman ressam, baskı sanatçısı ve heykeltıraş Georg Baselitz’in eserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanatçının yakın geçmişte ürettiği yüze yakın büyük boyutlu resim ve heykelden oluşan Georg Baselitz: Son On Yıl başlıklı sergi, SSM’nin tüm galeri alanlarında ve bahçesinde yer alacak. SSM’de gerçekleşecek serginin yanı sıra sanatçının gravür çalışmalarından kapsamlı bir seçki eşzamanlı olarak Akbank Sanat’ta ziyaretçiyle buluşacak. Serginin küratörlüğünü sanatçının eserleri konusunda uzman olan Sir Norman Rosenthal üstlenmiş.

- Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Türkiye’de kısa filmin gelişimine destek veren, genç sinemacıların kısa film alanındaki üretimlerini cesaretlendiren ve ülke sinemasına katkıda bulunma hedefini sürdüren festival, 17-27 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlikte “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif” “Özel Gösterim”, “Forum” ve “Genç Bakışlar” bölümleri ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşiler sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak.

- Piyanist İlyun Bürkev’e Philadelphia Müzik Festivali’nden iki ödül

Henüz dört yaşındayken başladığı müzik eğitimine Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde devam eden ve hem yurtiçinde hem yurtdışında elde ettiği başarılarla adından çokça söz ettiren İlyun Bürkev, Philadelphia Müzik Festivali’nden (PIMF) de iki büyük ödülle döndü. Yarışmaya 8-19 yaş grubundan 57 müzisyen katıldı. 14-15 yaş kategorisinde finale kalan tek piyanist olan Bürkev, final gecesinde Edvard Grieg Piano Concerto in A minor, Op.16 eseri ile kendi yaş grubunda birincilik ödülü ile tüm yaş gruplarında Grand Prize Ödülü kazandı.

- “4 Mevsim Divan” ilhamını doğadan alıyor

“4 Mevsim Divan”ım yaz menüsü brasserie’lerde beğeniye sunuldu. Divan Grubu restoranları, 4 Mevsim Divan projesi kapsamında misafirlerine mevsimsellik ve yerellik ilkelerini gözeten menüler sunuyor. Menüde Divan Grubu executive şefi Giancarlo Gottardo’nun liderliğinde tüm beslenme türlerine cevap verebilecek şekilde tasarlanan reçeteler yer alıyor.