Bir trilyon dolarla neler yapılır?

Küresel piyasalarda son iki haftadır Çin rüzgârı esiyor. Çin Merkez Bankası’nın faizleri indirmesi, yerel yönetimlerin gayrimenkul sektörünü desteklemek için bazı adımlar atması, moralleri yükseltti. Beklentileri artırdı.

İki haftadaki müthiş yükselişine rağmen, Şangay Endeksi 2015’teki zirvesinin hâlâ yüzde 33 altında işlem görüyor. Endeks deyiş yerindeyse dokuz yıldır perişanları oynuyor. Çin gayrimenkul sektöründeki kriz 2018’de başladı. Çinli yatırımcının sevdiği iki yatırım aracı, yıllardan beri kaybettiriyor. Kaldı ki, yatırımcılar büyük bir fırsat maliyeti ile karşılaştılar. Örneğin, bir yatırımcı 2015’te Şangay endeksine girmek yerine, Nasdaq endeksinde pozisyon alıp bekleseydi yüzde 330 kazanabilirdi.

Çin yönetimi piyasaları dün hayal kırıklığına uğrattı. Kapsamlı bir teşvik paketi açıklanmadı. Emlak sektörü için politik niyet soru işaretidir. IMF, sorunu çözmek için Çin’in bir trilyon dolar harcaması gerektiğini söyledi. Bu rakamın, Türkiye’nin dolar cinsinden milli gelirinin üzerinde olduğunu belirteyim. Çin’in ekstra bir trilyon doları varsa, gayrimenkule harcamak yerine, yapay zekâ ve çip yatırımı yapabilir. Çin hariç gelişen ülkeler, finans piyasalarındaki popüler kavramlardan birisidir. Hindistan’ın, Vietnam’ın, Çin’in yerini alabileceğini savunanlar var. Bazı varlık yöneticileri, bu stratejiye yönelik fonların tanıtımını yapıyorlar. Çin denklemde olmadan, gelişen ülke piyasalarında risk alınabilir mi?