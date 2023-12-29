Birkaç kariyer yapmak için yola çıktı, doktor ve şarap üreticisi oldu

BİLGE Yamen, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ilk girdiği yıllarda aklından hep şu geçti:

- İnsan tek kariyer ile yetinmemeli. Birkaç kariyeri olmalı…

Bilge Yamen, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirip göz doktoru oldu, eşi Gülgün Yamen de çocuk doktorluğunda uzmanlaştı.

Bilge Yamen, bir yandan göz doktorluğu yaparken, diğer taraftan yeni kariyer peşinde yol almayı da bırakmadı. Antik çağ tarihi ve felsefeye odaklandı. Bu arayışta kendisine eşi Gülgün Yamen de eşlik etti.

Yamen çifti yeni kariyer arayışındayken, şarap üretimi onları kendine doğru çekti. 60 dönümlük ilk bağ arazisini İzmir Selçuk’ta aldı. Kısa süre sonra araziye 25 dönüm daha ekledi. 2010 yılında şaraphaneyi kurup, yeni kariyerine doğru hedefe kilitlendi:

7 Bilgeler…

Yamen çifti, “7 Bilgeler”i şöyle tanımladı:

M.Ö. 7. Ve 6. Yüzyılda yaşamış, görüş ve söylemleriyle kendilerinden sonraki tüm filozoflara ve nesillere öğütler bırakmış bilgelerdir. Felsefenin var olmasını sağlayan, düşünen, sorgulayan, araştıran ve eğiten kişilerdir.

Thales ile başlayan sistemli sorgulama ve felsefe, ölçülü ve dengeli olma gereğini öğretmiş ve etik değerlere vurgu yapmıştır. “7 Bilgeler” olarak anılmasına rağmen sayılarının 7’den fazla olduğu, ancak kutsal kabul edilen “7” rakamı ile ifade edildikleri bilinir.

Antik dönemin “7 Bilgeler”i, adlarıyla günümüzde aynı toprakların şaraplarında yaşıyor.

Meslektaşlarım Ertuğrul Özkök, Doğan Şentürk, Deniz Zeyrek, Selçuk Tepeli, Cansu Çamlıbel, Selçuk Tepeli, Erdoğan Aktaş, Elif Soyseven, Serap Zeyrek, Onur Kumbaracıbaşı, şarap uzmanı ve yazarı Oğul Türkkan ile birlikte geçenlerde Gülgün-Bilge Yamen çiftiyle buluşup sohbet ettik.

Bilge Yamen, ilk şaraplarını 2011’de ürettiklerini bildirdi:

- Hani insanlar birbirlerine kızdıklarında, “felsefe yapma”, “caz yapma” gibi deyimler kullanırlar ya, bizde ikisi de var. Yani felsefe de yapıyoruz, otelimizde caz da yapıyoruz. Bir de şarap üretiyoruz.

Zamanla Denizli Güney’de de arazi alıp bağa dönüştürdüklerini belirtti:

- Yıllık 400 bin litre şarap üretimine ulaştık. Güney, özel bir teruar, çok iyi sonuçlar veriyor…

Ürgüp’ten Emir, Bayramiç’ten Karasakız üzümünü aldıklarını vurguladı:

- Bu sezon dışarıdan aldığımız üzümlerin kilo başına fiyatı 20 lira ile 70 lira arasında değişti.

Üzümleri anlatırken, Türkiye’deki bir şarap üreticisi için bana şaşırtıcı gelen şu bilgiyi paylaştı:

- Öküzgözü üzümünü Elazığ’dan, rakımı 1540 metre olan bir bağdan alıyoruz. Ben Öküzgözü üzümü ile geç tanıştım. Gerçekten de şarap için çok iddialı bir üzümmüş.

Bağdaki otele değindi:

- Vinifera adlı otelimizin 28 odası var. Ayrıca restoranımız da hizmet veriyor.

İhracatlarını merak ettim, paylaştı:

- Şimdilik Almanya’ya 200 bin Euro’luk ihracat yapıyoruz. İhracatımızı artırmayı hedefliyoruz.

Şarap üretimini “felsefe ve caz” ile eşleştiren “7 Bilgeler”, sektörün ihracatını 10 milyon doların üzerine çıkaracak tetikleme etkisi yaratır mı?

İyi yıllar...

Okula mezunlarının kolayca İş bulacakları bölümler açılmasını istiyoruz

RÖNESANS Holding’in Kurucusu Erman Ilıcak ve Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp’ın babası, Rönesans Eğitim Vakfı (REV) Onursal Başkanı Bekir Ilıcak’ın cenazesine giderken arşivi taradım, karşıma Darende Haber’in 1 Eylül 2011 tarihli haberi çıktı:

Bekir Ilıcak çözümü…

Haber, o günlerde Darende Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (DASEV) ilçeye yaptırmaya çalıştığı Meslek Yüksek Okulu ile ilgiliydi:

- Darende’de geçen yıl inşaatı başlayan Meslek Yüksek Okulu’nu hayırsever işadamı hemşerimiz Bekir Ilıcak tamamlayacak. Yapımı başlatan DASEV devreden çıkacak. 3.5 milyon liralık maddi kaynağı Bekir Ilıcak sağlayacak. Okula Ilıcak’ın adı verilecek.

O dönemde Rönesans Eğitim Vakfı’nın Başkanlığını yürüten Bekir Ilıcak, okul konusuyla ilgili o günlerde şu mesajları vermişti:

Memleketim Darende’ye okul yaptırma sözüm vardı. Meslek Yüksek Okulu ile onu hayata geçirmiş olacağım.

Okul inşaatının tamamlanması konusunda DASEV benden destek istedi. Ben de vakfımıza, “Bu işi tümüyle bana bırakın. Siz aradan çekilin. Sizin bugüne kadar yaptığınız harcamayı da karşılayayım. Siz başka bir hayır işi yaparsınız” dedim.

Meslek Yüksek Okulumuzda eğitim görecek Darendeli gençler başta olmak üzere tüm öğrencilerin mezun olduklarında kolay iş bulacakları istihdama açık bölümler olmasını isteriz.

Üniversitenin karar kıldığı bölümlere ilave olarak okulda Harita Kadastro, İnşaat Teknikerliği ve Elektrik Teknikerliği bölümleri olmasını talep ediyoruz. Tabi bunlar İnönü Üniversitesi Rektörünün müsaadesi ile diğer formalitelerin yerine getirilmesine bağlı.

Sonra Bekir Ilıcak’ın Onursal Başkanı olduğu Rönesans Eğitim Vakfı’nın sitesine baktım:

REV, başta Bekir Ilıcak olmak üzere, Ilıcak Ailesi’nin girişimleri, destekleri ve bilginin üstünlüğüne olan inançlarıyla, gençlerin ve çocukların eğitimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile 2009’da kuruldu.

REV, gençlerin kendi potansiyellerini fark etmeleri, çok yönlü, eğitimli ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak hedefi ile eğitim programları ve sosyal projeler hayata geçiriyor.

Bugüne kadar 11 bin öğrenciye karşılıksız burs veren REV, gençlerin aktif birer sorumlu yurttaş olabilmeleri amacıyla yenilikçi eğitim modelleri geliştiriyor ve uyguluyor.

83 yaşındaki Bekir Ilıcak’ın vefat haberini Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) gönderdiği mesajla öğrendim.

Bekir Ilıcak, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Savunma eski Bakanı Hulusi Akar, Enerji eski Bakanlarından Taner Yıldız, ANAP dönemi ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlarından Işın Çelebi, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, insanları Ahmet Çalık, Avi Alkaş, Yunus Akdaş, Hasan Yıldırım, Kazım Yıldırım, AK Parti’nin kurucu kadrosundan Serap Yaşar’ın katıldığı törenle dün son yolculuğuna uğurlandı.

Bekir Ilıcak’a Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…