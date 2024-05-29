HABER ANALİZ / BIST 30 VE BIST TÜM-100 PERFORMANSLARI

BIST 100 dışı hisselerde kayıp da kazanç da yüksek

Geçtiğimiz hafta BISTTüm-100 Endeksindeki hisselerde en yüksek kazançlar yüzde 18 ile 44 arası değişirken kayıplar yüzde 20-29 arası gerçekleşti. BIST 30 Endeksi'ndeki hisseler ise bir haftada yüzde 2 ile 6 arasında yükseldi.

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta BIST Tüm-100 Endeksi'nde en fazla kazandıran hisseler, yüzde 18 ile 44 oranlarda yükseldi. En fazla kaybettirenlerse yüzde 20 ile 29 arasında düştü. BIST 30 kapsamındaki hisseler de yüzde 2 ile 6 arası yükseldi. Veriler, BIST Tüm-100'de kazanç ve kayıpların daha yüksek gerçekleştiğini gösteriyor.

BIST 30 Hisselerinde Haftalık Performans

BIST 30 Endeksi'nde haftalık bazda en fazla kazandıran hisse Enka İnşaat, yüzde 6,17 yükseldi. Akbank yüzde 5,43'lük haftalık artışla ikinci sırada yer alırken, yıllık bazda yüzde 389,03 gibi oldukça yüksek bir artışa sahip. İş Bankası (C), Tofaş Oto. ve Turkcell de haftalık bazda sırasıyla yüzde 3,84, yüzde 3,21 ve yüzde 2,87 artış gösterdi.

BIST Tüm-100'de En Fazla Kazandıranlar

BIST Tüm-100'de haftalık bazda en fazla kazandıran hisse, yüzde 44,43 artışla Arzum Ev Aletleri oldu. Orçay, İhlas Ev Aletleri ve Despec Bilgisayar da haftalık bazda sırasıyla yüzde 39,90, yüzde 34,32 ve yüzde 29,11 artış gösterdi. Bu hisseler, yatırımcılara yüksek getiri sağladı ancak volatilite riski de beraberinde getirdi.

BISTTüm-100'de En Fazla Kaybettirenler

BIST Tüm-100'de haftalık bazda en fazla kaybettiren hisse, yüzde 29,52 düşüşle Zedur Enerji oldu. Rodrigo Tekstil ve Ak Enerjide haftalık bazda sırasıyla yüzde 23,81 ve yüzde 23,9 oranında değer kaybetti. Yatırımcılar, hisse seçiminde volatiliteyi dikkate alarak, riskleri yönetmeli.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

• Albaraka Türk (#ALBRK): 10 gündür yükseliyor. Bir ayda %36,46 ve bir yılda %169 yükseldi.

• Anadolu Hay. Emek. (#ANHYT): 5 gündür çıkıyor. Bir ayda %62,98 ve bir yılda %484 yükseldi.

• Aksa Enerji (#AKSEN): 4 gündür yükseliyor. Son bir ayda %23,90 ve bir yılda %65 yükseldi.

• Despec Bilgisayar (#DESPC): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %10,52 ve bir yılda %232 yükseldi.

• Ege Profil (#EGPRO): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %7,71 ve bir yılda yüzde 204 yükseldi.



DÜŞÜŞTEKİLER

• Katılımevim Tas. Fin. (#KTLEV): 14 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %65,91 geriledi.

• Çelik Halat (#CELHA): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %25,22 geriledi.

• Osmanlı Menkul (#OSMEN): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %34,59 geriledi.

• Vanet Gıda (#VANGD): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %11,94 geriledi.

• Vera Konsept GMYO (#VRGYO): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %27,67 geriledi.27,67 geriledi.

NE OLDU?

• UniCredit, Euro Bölgesi'nde enflasyonun Mayıs'ta yükseldiğini tahmin ediyor.

• Kapasite kullanım oranı Mayıs'ta 0,4 puan azaldı.

• Türkiye'nin 2023 yılı e-ticaret hacmi 1,85 trilyon TL'ye ulaştı.

• Sigorta şirketlerinin prim üretimi %89 arttı.

• Türkiye'den geçen boru hatlarından taşınan petrol Nisan'da %0,1 arttı.

NE OLACAK?

•Almanya Tüketici Fiyat Endeksi verileri, ABD'de Richmond İmalat Endeksi izlenecek.

• Ülker ve Brisa2024/03 Bilançosunu açıklayacak.

• Horoz Lojistik halka arzında 29-30-31 Mayıs'ta talep toplanacak.

• Yiğit Akü halka arzında 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

• Altınkılıç halka arzında 29-30 Mayıs'ta talep toplanacak.

ZEYNEP'E SOR

SABİT GETİRİ Mİ, YÜKSEK GETİRİ Mİ?

Sabit getiri; istikrarlı ve tahmin edilebilir getiri, düşük risk, uzun vadede güvenlidir. Düşük getiri, enflasyon ve faiz oranı riski vardır.

Yüksek Getiri; uzun vadede önemli kazanç, şirketin büyümesinden yararlanma, enflasyona karşı korunma. Yüksek risk, yüksek volatilite vardır.

Uzun vadede büyüyor. Döviz pozisyonunu eksiden artıya çevirdi. Risk minimize etti

Elimde BIM hissesinden var. Tutmaya devam etmemi önerir misiniz?/Orhan Özgen

Orhan, bir hisseyi neden satın aldığını bilmen önemlidir. Sebebini biliyorsan satış zamanını da daha kolay tespit edebilirsin. Unutmamaktayararvarki, bir şirkete ortak olmanın temel ölçütü büyüyeceğine olan güvenindir. Büyüyen şirketin kärı artarve temettü verme potansiyeli güçlenir. Büyümenin durduğu noktada da artık satış için gerekçen gündeme gelecektir. BİM. uzun vadede büyümesini sürdürüyor ve düzenli nakit temettü ödüyor. Bu yıl hisse başına 10 TL ödeme yapacak. Üç taksit halinde ödenecek tutarın ilk taksiti net 1,80 TL'den 17 Temmuz günü kazanılabilecek. BİM, 2022 yılında oldukça güçlü bir kâr artışı gerçekleştirirken 2023 faaliyet döneminde kârı %7 gerileyerek 15,44 milyar TL'ye düştü. Firmanın hasilatı ise %17,6 artırarak 328,4 milyar TL'ye çıktı. Cirodaki artışa rağmen kârın düşmesinde faaliyet giderlerindeki artış etkili oldu. Bununla birlikte son iki yıldaki kärlılığın önceki yılların hayli üzerinde olduğunu not etmek gerekir. Yabancı para pozisyonunu eksiden artıya çevirerek 558,8 milyon TL'ye çıkarması ise döviz riskini minimize etmek istediği şeklinde yorumlanabilir. Veriler, şirketin büyümesinin uzun vadede devam ettiğine işaret ediyor. Buna bağlı olarak hissenin fiyatı da uzun vadede çıkışını koruyor.

Geçen yıl satan yabancı, bu yılın ilk dört ayında aldı. Çıkışın güçlenmesi için ilgi artmalı

Bankaların daha da iyi olacağı söyleniyor. Şekerbank neden endeksin gerisinde kaldı?/Elif Kıran

Elif, son bir yılda özellikle üç sektöre ait hisselerde ciddi artışlar yaşandı. Bunlar banka, sigortave iletişim sektörü dahilindeki hisseler oldu. Busektörlerden bankaların performansını gösteren BIST Banka Endeksi, uzun yıllar yatayda bir aşağı bir yukarı salınımda bulundu. Nisan 2021'den itibaren endeks yönünü yukarı çevirirken günümüze kadar yükselişini sürdürdü. Sektör hisseleri uzun yıllar özellikle de yabancı satışlarıyla baskı altında kaldı. Bununla birlikte gerek Türkiye'nin ekonomisine dair artan güven ve gerekse yükselen kredi notu sektöre yönelik talebi güçlendirdi.

BIST Banka Endeksi, son bir yılda yaklaşık %283 oranında arttı. Ancak sektörde yer alan her banka aynı performansı sergilemedi. Şekerbank aynı sürede %136 performans gösterebildi. Hissenin gerekf/kgerekse pd/ddoranı, sektör ortalamasının altında seyrediyor. Söz konusu durum hissenin yatırımcılar tarafından ucuza değerlendirildiği şeklinde yorumlanabilir. Veriler, hisseye yönelik yatırımcı beklentisinin zayıflığına işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl net 1,6 milyon dolar satış yapan yabancılar bu yılın ilk dört ayında ise net 1,1 milyon dolar alıma döndü. Güçlü ivme için ilgi artmalı.

YATIRIM FONLARI

Hisse senedi fonlarında yılbaşından bu yana getiriler

Yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlayan fonlar

Yılbaşından bu yana hisse senedi fonlarında yüzde 90'lara varan getiriler oluştu. Hisse fonların getirileri yüzde 63 ile yüzde 90 arasında değişti. Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran hisse senedi fonlarına baktığımızda, A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) %90,91 getiri ile öne çıkıyor. İş Portföy BIST Banka End. His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) %81,59 ve TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu %80,03 getiri ile takip ediyor.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Yılın en iyi performans gösteren emeklilik fonları

Yılbaşından bu yana en yüksek getiriler



Hisse emeklilik fonları yılbaşından bu yana yatırımcısına tüm yatırım enstrümanlarının üzerinde kazandırdı. Kısa vadede dalgalanmalar yaşansa da uzun vadede yatırımcıya yüksek getiriler sunan bu fonlar tercih ediliyor. En yüksek getiriyi sağlayan ilk 15 emeklilik fonunun getirileri yüzde 55 ile yüzde 67 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam yatırımcı sayıları ise 758 ile 20 bin arasında değişiyor. Yüksek getirilerine rağmen yatırımcı sayıları oldukça sınırlı. Yılbaşından bu yana yüksek getiri sağlayan emeklilik fonlarının performanslarına baktığımızda ilk sırada, %67,48 getiri ile Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF yer alırken, ikinci sırada %63,51 getiri ile Anadolu Hayat Emeklilik Hisse Senedi EYF bulunuyor. Üçüncü sırada ise %61,4 getiri ile BNP Paribas Cardif Emeklilik Hisse Senedi EYF geliyor. Emeklilik fonlarında hisse senetleri 7 risk grubu ile en yüksek risk grubundadır. Ancak uzun vadede bakıldığında bu fonların enflasyona karşı koruduğu görülmekte. Bu yönü ile yatırımcıların finansal okuryazarlıklarını artırması önemli.

DÖVİZ PİYASASI

Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve Dolar/TL

Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 22 Mayıs'ta yüzde 47,16 seviyesinde iken bir günde yüzde 51,08'e yükseldi. Sonrasında 52,99'a yükselirken 27 Mayıs'ta 52,95 oldu. Aynı dönemde dolar/TL kuru ise 32,095'ten 31,97'ye geriledi. Faizin yüksek seyrini koruması dolardan TL'ye geçişlerin sürmesini sağlıyor.

TAHVİL

Halk Varlık, %60,48 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Halk Varlık, 27 Mayıs 2024 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %50,50, bileşik getirisi ise %60,48 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 100 gün vadeli olup, ödeme tarihi 5 Eylül 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %13,84 olacak.

%50,5 YILLIK BASİT GETİRİ

Diğer taraftan 27 Mayıs tarihli TLREFK 51,2 seviyesinde bulunuyor. Halk Varlık'ın çıkardığı kira sertifikası yıllık %50,50 basit getiri oranı, TLREFK'nın 0,7 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

FORTE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Hasılatı azalmıştı. Havelsan'dan sipariş aldı. Savunma sanayindeki yetkinliğini geliştirebilecek.

Forte Bilgi Teknolojileri, Havelsan'dan MSB Bilgi Sistemi Modernizasyonu Projesi kapsamında sipariş aldı. Sipariş bedeli KDV hariç 3.686.000,00 dolar olarak açıklandı. Tutar güncel kurdan 118.611.057 TL'ye denk geliyor. Şirket, projede yer alarak savunma sanayindeki teknolojik altyapısını ve yetkinliğini güçlendirme imkanı bulacak.

Yeni iş ilişkisi, Forte Bilgi Teknolojileri'nin kârlılığına ve cirosuna olumlu etki yapacak. Havelsanile yapılan bu anlaşma, şirketin sektördeki konumunu sağlamlaştırmasına ve müşteri portföyünü genişletmesine olanak tanıyacak. Şirket geçtiğimiz yıl cirosunu %2,96 düşürdü.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Mayıs ayı içinde üç firma ile önemli anlaşmalara imza attı. Romanya'da da şirket kuracak.

Gesan, mayıs ayı içinde üç firma ile çeşitli tutarlarda anlaşmaya vardı. Bu çerçevede İGA ile Eskişehir GES Şalt Merkezi Yapımı işi için 10.966.200 euroya, Menekşe Yenilenebilir Enerji ile RES ve TM Yapım İşi için 2.600.000 dolara, Ceylan İşletme Turizm ile 7.285.457 dolara anlaştı.

Şirket ayrıca Romanya ve civar ülkelerde yenilenebilir enerji santralleri ve yüksek gerilim trafo merkezleri inşasında faaliyet göstermek üzere %100 bağlı ortaklığı olarak Romanya'da yeni bir şirket kurma kararı verdi. Şirket, 2023 yıl sonu mali tablolarında cirosunu %39 artırırken net kârını yüzde 5,6 artırarak 687,2 milyon TL'ye çıkardı.

BOR ŞEKER

Geçtiğimiz yıl dokuz aylık dönemde yurt dışı geliri sembolik kaldı. Bu yıl ihracat geliri artacak.

Bor Şeker, Ticaret Bakanlığı tarafından bu yılı için verilen ihracat izninin %318 artarak 20.977 tona ulaştığını duyurdu. Artış, şirketin ihracat kapasitesinin artmasına olanak verecek. Şirket yaptığı açıklamada daha önce verilen izinler kapsamında 136.681.000 TL ihracat geliri elde ettiğini belirti. Yeni izinle birlikte yurt dışı gelirinde artış söz konusu olabilecek.

Farklı bilanço dönemine sahip olması nedeniyle son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde satışlarında %94,38 oranında bir artış yaşanırken 2,26 milyar TL brüt satış geliri elde edildi. Firmanın bu sürede elde ettiği yurt dışı geliri ise sadece 93,5 bin TL ile sınırlı kaldı.

KOÇ HOLDİNG

Bankanın satışı ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Süreç henüz açıklama düzeyine gelmedi.

Koç Holding, bağlı ortaklığı Yapı ve Kredi Bankası'nda sahip olduğu payların satışına yönelik geçtiğimiz hafta görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair çıkan haberlere yönelik açılamada bulundu. Söz konusu açıklamada, ek bir açıklamayı gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme olmadığı ve görüşmelerin devam ettiğini yatırımcılarla paylaştı.

Söz konusu açıklamaya rağmen farklı haber ve yorumlar devam etti. Ayrıca şirkete yatırımcılardan birçok soru yöneltildi. Şirket, somut bir gelişme olması halinde yatırımcıları bilgilendireceğini ve şirketin yaptığı açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

AVRUPAKENT GYO

Pınarbaşı'ndaki GES'i satma kararı aldı. Elde edeceği geliri işletme sermayesinde kullanacak.

Avrupakent GYO, Kayseri Pınarbaşı'nda bulunan 10MWkurulu güce sahip GES'i Mallsystem Tesis Yönetim'e satma kararı aldı. Satış bedelinin kdv hariç 220.000.000 TL olduğu belirtildi. İşlem bedelinin şirketin maddi duran varlıkların net değerine oranının %91,1'i olduğu belirtildi. Satıştan elde edilecek kârın 43.007.218 TL olduğu ifade edilirken tutar işletme sermayesinde kullanılacak.

Satış firmanın finansal yapısını güçlendirmeyi ve sermaye ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Elde edilecek tutarlaşirketin gelecekteki projeleri için finansal bir kaynak sağlanmış olacak. Firma, son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında hasılatını %47,7 geriletirken kârı da %67,7 düştü.