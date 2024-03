HABER ANALİZ / BIST SPOR ENDEKSİ

BİST 50'nin 12 şirketi altın ve doları aştı

BIST 50 Endeksi, Borsa İstanbul’un nabzını tutuyor. En büyük 50 şirketin bulunduğu BIST 50’de yıllık bazda 12 Şirket altın ve doların üzerinde kazandırdı. Yüzde 130 ile yüzde 533 arasında kazandıran hisseler yatırımcının yüzünü güldürdü. Borsa 50’de yer alan 12 şirket altın ve doların yıllık getirisini geride bıraktı. Yüzde 130 ile yüzde 533 arasında getiri sağlayan şirketler içerisinde perakendeden enerjiye otomotivden bankaya kadar farklı sektörlerden hisseler bulunuyor. Borusan Boru Sanayi yüzde 533 oranındaki yıllık getiri ile öne çıkarken, Europower Enerji, Migros Ticaret, Ülker Bisküvi yüzde 200’ün üzerindeki kazançları ile ilk sıralarda yer aldı.

Europower Enerji yıllık bazda yüzde 258 kazandırdı. Öte yandan Migros Ticaret yüzde 205 oranında yükseldi. Ülker Bisküvi’nin getirisi yüzde 202 oldu. Aynı dönemde dolar yüzde 110, gram altın ise yüzde 120 kazandırdı. 2024 yılında yılbaşından bu yana öne çıkan BIST 50 hisseleri ise yıllık bazda performansı göreceli olarak zayıf olanlar oldu. Vestel ve Emlak Konut GMYO yıllık bazda yüzde 45,46 ve yüzde 54,59 kazandırırken yıl başından bu yana Vestel’in getirisi yüzde 73,33 oldu. Yıllık getirisi yüzde 54,59 olan Emlak Konut GMYO ise yılbaşından bu yana yüzde 56,69 oranında kazandırdı. BIST 50’de en zayıf performans gösterenler Hektaş, Çan2 Termik, Sasa Polyester, Gübre Fabrikaları, Şişe Cam, Gesan ve Ereğli oldu.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

● #ALVES Alves Kablo ve #ARTMS Artemsi Halı halka arzla hızlı çıktı; yorgunluk gözleniyor. ● #DOBUR Doğan Burda: Aylık artış %141,21. Çıkış 2021 hareketine benziyor. ● #CMENT Çimentaş: Aylık artış %112,26. Üç aydır çıkışta. ● #SUMAS Sumaş: Aylık artış %69,42. Ocaktan beri ilgi yüksek. Artan hacme dikkat edilmeli. ● #BRMEN Birlik Mensucat: Aylık artış %58,93. Son üç gün hacim artıyor. ● #AKMGY Akmerkez GMYO: Ayın Zirvesinde; aylık artış %45,68.

NEDEN DÜŞTÜ?

● #ERSU Ersu Gıda: aylık düşüş %41,48. Aralık-Şubat hızlı çıkış sonrası kâr satışı var. ● #SEGYO Şeker GMYO: aylık düşüş %26,44. Ocak’tan bu yana düşüş sürüyor. ● #TATGD Tat Gıda: aylık düşüş %22,72. Ağustostan beri düşüyor. Düşüş sürüyor. ● #OSTIM Ostim Endüstriyel Yat: Aylık düşüş %21,63. Volatilite yüksek. ● #KUYAS Kuyas Yatırım: Aylık düşüş %20,56. Yabancı payı artıyor, yerli payı azalıyor.

NE OLDU?

● ABD’de ÜFE beklentilerin üzerinde arttı; Şubat’ta aylık %0,6 ve yıllık bazda % 1,6 arttı. ● Fitch, küresel büyüme beklentisini 0,3 puan artırdı: %2,4’e yükseltti. Türkiye için %2,8’e çıkarıldı. ● Bitcoin 73 bin 664 dolara yükselerek rekor tazeledi. Altın 2.195’i test etti. ● Fitch 17 Türk bankasının kredi notlarını yükseltti. Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: #KUYAS #LKMNH #GLCVY #BSOKE ● Yabancı payı 5 gündür sürekli azalanlar: #KFEIN #AVHOL #KARYE #MIPAZ

NE OLACAK?

● 21 Mart Perşembe günü ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması izlenecek. ● FED’in faiz kararı öne çıkacak. ● TCMB’nin faizi %45 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. ● Şubat Merkezi Yönetim Bütçe verileri takip edilecek. ● Migros, MLP Sağlık, Turkcell, Anadolu Efes’in bilançoları gelecek

ZEYNEP’E SOR

BİRİKİMLİ Mİ, TEK SEFERDE Mİ?

Birikimli yatırım; düzenli ve istikrarlı küçük alımlardır. Dalgalanmalardan korur, uzun vadelidir, zamanlama kaygısı yoktur. Tek seferde yatırım; bir defada yüksek alımdır. Zamanlama önemli. Kısa vade riskli, uzun vadede yüksek getiri olabilir.

Eskiden her ay altın alınırdı. Şimdi her ay hisse alınıyorsa borsa iyi yol almış demektir

Seçmiş olduğum beş hisseden her ay düzenli alım yapıyorum. Fakat her ay aldıkça maliyetim yükseliyor. Ne yapmalıyım? / Ramazan Ercan

Ramazan, eğer yaşın genç değilse borsa öncesini hatırlarsın. Maaşını alanlar kuyumculara uğrar her ay bütçesine göre çeyrek ya da yarım altın alırdı. Altının fiyatı her ay artardı ama kimse bunu dert etmezdi. Çünkü daha da çıkacağını bilirdi. Hangi hisseleri aldığını yazmamışsın. Her ay düzenli alım yaptığın hisselerin maliyetinin artması, yükselen piyasada normaldir. Burada önemli olan, yatırım stratejini uzun vadeli tutman ve hisselerin gelecekteki performansına güvenmen. Eğer seçtiğin şirketler büyüyen nitelikteyse maliyeti sorun etme. Önemli olan, hissenin uzun vadede yükselmesidir. Sabit gelirlinin aylık düzenli alımlarla elindeki hisse miktarını çoğaltması doğru olandır. Aksi taktirde birikimde bulunma olanağı kalmaz. Bu çerçevede uzun vadede büyüyen şirketlerden alıyorsan biriktirmeye devam etmenin hiçbir sakıncası yok. Endeksin iniş çıkışını ise önemseme. Yeter ki yatırım yaptığın şirketin somut hedefleri olsun ve büyüme perspektifini gerçekleştirecek yatırımları olsun. Senin için asıl problem her ay aldığında maliyetinin düşmesi olduğunu akıldan çıkarma. Çünkü bu taktirde gerçekte hissenin değeri düşüyordur.

Kâr gerileyince hisseye talep azaldı. Kârını büyütmesi hisseye ilgiyi tekrar destekleyecektir

Qua Granite yaklaşık bir senedir düşüyor. Nedeni ne olabilir? / Enver Öztürk

Enver, bir hisseyle ilgili değerlendirme yaparken geniş bir zaman diliminden bakmanda fayda var. Bunu gerçekleştirdiğinde daha sağlıklı bir sonuca varman mümkün olacaktır. Qua Granite, Nisan 2021’de borsaya geldi ve 2022 yılında ciddi bir çıkış gerçekleştirdi. Hisse, Şubat 2022’de düzeltilmiş verilerle 1 TL’ye kadar gerilemişken, Temmuz 2023’te 8,71 TL’ye kadar çıktı. Yani 1,5 yılda fiyatını neredeyse dokuz kat artırdı. Bu performansın ardından kâr satışlarına şaşırmamalısın. Zamankâr performansı nazara alındığında profesyoneller için gayet cazip bir ticaret olduğunu söyleyeyim. Hisse şimdilerde 4 TL’nin üzerinde tutunuyor. Gerek FK gerekse PD oranı sektör ortalamalarının altına gerilemiş durumda. Bunu yatırımcıların beklentisinin zayıfladığı şeklinde okumak da mümkün, göstergelerin uygun seviyeye geldiğini söylemek de. Veriler ise şirketin kârında zayıflama işareti veriyor. Son açıklanan 2023 dokuz aylık dönemde kârı yüzde 42 düştü. Bunda artan maliyet ve finansman giderlerinin etkisi var. Yatırımcının ilgisini tekrar artabilmesi için cirodaki artış kadar kârlı yapısını da büyütebilmesi önemli.

YATIRIM FONLARI

Fonlarda değişen yatırımcı tercihleri

Sürdürülebilirlik ve gümüş fonlarına ilgi artıyor

Yatırımcıların getiri arayışlarında yönelimleri sürdürülebilirlik ve gümüş temalı fonlara akmaya başladı. Bu bağlamda Tarım ve Sürdürülebilirlik yanı sıra Petrol Yabancı tematik fonları öne çıkıyor. Gümüş temanı fonlarda Ak Portföy Gümüş Fonu, %86,17’lik yıllık getirisi ile öne çıkarken, portföy değerini 1,46 milyar TL’ye yükseltti. Bu fon son bir haftada yüzde 3,82 yükseldi. Öne çıkan 8 fon toplamda yatırımcılarına ortalama yıllık %87’lik getiri sağladı, portföy büyüklükleri ise 4,7 milyar TL’yi aşan bir birikime ulaştı.

EMEKLİLİK FONLARI

Agresif değişken fonlar kimler için?

Uzun vadede yüksek getiri, kısa vadede dalgalı

Yatırımcılara orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen agresif değişken fonlar, son bir yılda yatırımcılara yüzde 100’ün üzerinde getiriler sağlarken haftalık ve aylık bazda değer kayıpları görüldü. Yatırımcılar bu fonları uzun vadeli düşünmeli. Agresif değişken emeklilik fonlarında en fazla kazandıran 10 emeklilik fonunun getirisini inceledik. Bu 10 fonun portföy değeri 25 milyar 160 milyon TL ve toplam yatırımcı sayısı ise 851.228. Allianz Yaşam ve Em. Agresif Değ. EYF (ALU) ve Türkiye Hay. ve Em. Agresif Değişken EYF (HHE) fonlarının yatırımcı sayıları 287.139 ve 127.142. ALU son bir yılda yüzde 109 getiri sağlarken HHE’nin getirisi yüzde 86,20 oldu. Kimler için uygun? Agresif değişken fonlar piyasalardaki dalgalanmalara toleransı olan ve yatırımlarında yüksek riski tercih eden yatırımcılar için uygun. Fonların risk değeri; 5-7 seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ PİYASASI

Gümüşün yükselişi sürüyor

Dolar Endeksi (DXY) ile gümüş fiyatlarının (USD/ Ons) üç yıl süresinceki performansına baktığımızda dolar endeksi (DXY)’nin zayıfladığı dönemlerde gümüşün yükselişe geçtiğini görüyoruz. Enflasyondan korunma, doların zayıflaması, yatırımcı talebinin artması, merkez bankalarının faiz indirim sinyalleri, enstriyel talep, en önemlisi de jeopolitik riskler gümüşün güçlü kalmasını sağlıyor. Ancak altın gümüş oranı altının daha hızlı çıktığına işaret ediyor.

TAHVİL

Bilkom Bilişim, %62,78 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Bilkom Bilişim, 18 Mart 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Planlanan toplam tutarı 100,000,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %55,00, bileşik faizi ise %62,78’e denk geliyor. 178 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde %26,82 olacak. Diğer taraftan 15 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,45 seviyesinde bulunuyor.

Bilkom Bilişim’in çıkardığı bononun yıllık %55,00 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 8,55 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, emsalleri ile kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 18 Mart 2024 olurken vade tarihi 12 Eylül 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÜLKER BİSKÜVİ

Ekim ayındaki ödemesine şimdiden hazırlık yapıyor. Yurt dışında borçlanmak için harekete geçti

Ülker Bisküvi, toplamda 550.000.000 dolar veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuruda bulundu. Türkiye dışında gerçekleştirilmesi düşünülen ihraca yönelik vade, faiz ve nihai tutar gibi ayrıntılar SPK’nın onayının ardından ihraç sırasında netlik kazanacak. Şirket planlanan bu ihracın gelirini özellikle 2020 yılında ihraç edilen ve Ekim 2025 vadeli Eurobond’ların geri ödemesinde kullanmayı hedefliyor. Anlaşıldığı kadarıyla firma, mevcut borç yükünü çevirmek amacıyla borçlanma aracı ihracına gidiyor. Bu şekilde ileriye dönük finansal esnekliğini ve büyüme potansiyelini artırmasına olanak tanıyacak.

ASTOR ENERJİ

Yabancı fon büyük ortaktan hisse aldı. Ama düşüş devam etti. Sebebi satış fiyatı olabilir mi?

Astor Holding, Astor Enerji’deki %2,99 oranındaki payını, hisse başına 96,26 TL’den ve toplamda 2,88 milyar TL’ye sattı. Satış, ismi paylaşılmayan yurt dışındaki kurumsal bir yatırımcıya gerçekleştirildi. Hisse devri sonrasında Astor Holding’in Astor Enerji’deki payı %5,01’e düşecek. Öte yandan Astor Enerji’deki Feridun Geçgel’in %70,96 oranındaki doğrudan pay sahipliği ve yönetimdeki kontrolü devam edecek. Hissenin fiyatı ise şubat sonunda test ettiği 135,90 TL’nin ardından düştü. Ortağın yabancıya hisse satışından sonrada hissede düşüş devam etti. Bununla birlikte hisse, yabancı fonun alım yaptığı fiyatı olan 96,26 TL’nin üzerinde bulunuyor.

ORGE ENERJİ

Elektrikli araç şarj ünitesi yatırımı için teşvik aldı. Anlaşılan erkenden yer tutmak istiyor

Orge Enerji, İstanbul Sancaktepe’de gerçekleştireceği elektrikli araç şarj üniteleri üretimine yönelik önemli bir adım attı. Şirket, yatırım için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 45.683.669 TL tutarında 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi aldı. Alınan bu teşvik, şirketin makine ve teçhizat alımını destekleyecek. Teşvik, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetini kapsıyor. Söz konusu destek, şirketin yatırımını daha ekonomik ve verimli hale getirecek, böylece projenin maliyet yükünü hafifletirken rekabetçi yönünü güçlendirecek. Söz konusu yatırım şirketin elektrikli araç şarj altyapısını geliştirme yönündeki çalışmalarını güçlendirecek.

SÖKTAŞ TEKSTİL

Fon dört yıl sonra neredeyse aldığına sattı. Bu işi satan mı bilmiyor yoksa alan mı çok biliyor

Söktaş Tekstil, Efeler Çiftliği’nin %16’lık hissesini İstanbul Portföy Tarım Hayvancılık Fonu’ndan satın aldı. Açıklamada satış bedelinin 33.600.000 TL olduğu belirtildi. Bu alımla birlikte Söktaş Tekstil, Efeler Çiftliği’nin tamamına sahip oldu. Söktaş’ın Efeler Çiftliği’nin tamamına sahip olma girişimi süt hayvancılığı alanında güçlenme isteğinin sonucu. Satışı gerçekleştiren Fon ise bu payları Ekim 2020’de 32,4 milyon TL’ye satın almıştı. Aradan geçen üç yılı geçkin zaman diliminde 33,6 milyon TL’ye payları satması aradığını bulamadığı şeklinde yorumlanabilir. Bakalım Söktaş, aradığını bulabilecek mi?

LDR TURİZM

Yeni anlaşmalarla ciroyu büyütüyor. Ciro büyürse kâr potansiyeli de artar

LDR Turizm, uzun dönemli araç kiralama hizmetleri kapsamında dört farklı kurumsal müşteriyle toplam 138 adet araç için anlaşmaya vardığını duyurdu. 36 aylık olan kiralama sözleşmeleri karşılığında elde edilecek toplam tutar KDV hariç 136.548.000 TL olarak açıklandı. İmzalanan sözleşmeler, şirketin ciro ve kârlılık potansiyelini önemli ölçüde artırırken müşteri tabanını da genişletme imkanı veriyor. Öte yandan şirket geride kalan dört yıldır kârlılığını düzenli olarak artırıyor. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını yüzde 111 artırdı. Dönem sonu kârı yüzde 179,23 artarken 745,68 milyon TL’ye yükseldi.