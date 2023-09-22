Bizim bataryacı, ABD’ye 370 milyon dolar yatıracak 45 dolar/kilovat teşvik alacak

TÜRKİYE-ABD İş Konseyi’nin Goldman Sachs’la kurumun New York’taki merkezinde düzenlediği “13. Türkiye Yatırım Konferansı” öncesi lobideki sohbetler sırasında Doğan Yayın Holding’teki görevi döneminden tanıdığım Murat Tanrıöver’le karşılaştık.

Info Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Tanrıöver, yanındaki arkadaşıyla tanıştırdı:

- Sami Aslanhan, Kontrolmatik Technologies CEO’su…

Aslanhan’ın yanındaki Baha Yetki de kendini anımsattı:

- Ben 10 yıldır ABD’deyim. ABD’ye gelmeden önce siz Hürriyet’te iken tanışmıştık. Şu anda Pomega-Kontrolmatik Technologies’in ABD’deki şirketinin CEO’suyum.

Sami Aslanhan

Tanışma-anımsama sırasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak yanımıza uğradı. Olpak, faaliyet alanlarını sorunca Aslanhan, Ankara’da 2022 Ocak ayında temelini attıkları batarya fabrikasını anlatmaya başladı:

- Ankara Polatlı’da lityum demir fosfat batarya hücresi ve enerji depolama sistemleri fabrikamızın temelini 25 Ocak 2022’de dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank attı.

Fabrika inşaatı devam ederken ABD’yle ihracat bağlantısı kurduklarını belirtti:

- İhracat bağlantısı kurduk ama ABD’deki muhataplarımız bizi, “Bir yıl sonra ürünlerinizi buraya ihraç edemeyebilirsiniz. ABD yönetimi bataryanın burada üretilmesinden yana çünkü” diye uyardı.

Bu uyarı üzerine ABD’de yatırım için araştırma yaptıklarını kaydetti:

- Baktık, ABD’de batarya üretimi konusunda ciddi teşvikler var. Güney Carolina’da 370 milyon dolarlık yatırım için düğmeye bastık.

Teşvikle ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Batarya üretiminde kilovat başına 45 dolarlık vergi teşviki var.

Baha Yetki araya girdi:

- Bu teşvikin önemli bir özelliği var. İsterseniz teşvikle ilgili haklarınızı başkasına devrederek nakit paraya bile çevirebiliyorsunuz. Yani, vergi teşviki bir anda nakit destek halini alabiliyor.

Nail Olpak, teşvikle ilgili bu ayrıntıyı öğrenince şu yorumu yaptı:

- ABD bile böylesine teşvik veriyorsa, bunları dikkatle incelemekte fayda var.

Bunun üzerine Sami Aslanhan dert yandı:

- ABD böylesine teşvik verirken Türkiye’de farklı bir uygulama ile karşı karşıyayız. Türkiye’de batarya ithalatına neredeyse gümrük vergisi yok gibi. Çok sembolik vergi var. Buna karşılık bizim üretimde kullandığımız ara ürünün ithalatından yüksek gümrük vergisi alınıyor.

Yüksek gümrük vergisinin üretim maliyetini artırdığını vurguladı:

- Bu durumu ilgili bakanlara anlatıyoruz. Her dinleyen bakan, “Olmaz öyle şey” diyor. Ancak, uygulama aynen sürüyor.

ABD’nin batarya üretimine kilovat başına 45 dolar vergi teşviki vermesi ne kadar çarpıcı bir örnek değil mi?

Bilgisayar ve yazılımda 600 kişi mezun oluyor biz 10 kişiyi zor alıyoruz

TÜRKİYE-ABD İş Konseyi’nin Goldman Sachs’la kurumun New York’taki merkezinde düzenlediği “13. Türkiye Yatırım Konferansı” sonrası 43’üncü kattaki yemekte Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, TAV İnşaat Kurucu Ortağı Sani Şener, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, Lidya Madencilik Genel Müdürü Mustafa Aksoy’la sohbet ettik.

Cenk Alper, Sabancı Üniversitesi’nin bilgisayar, yazılım gibi bölümlerinden yılda 600 kişinin mezun olduğunu belirtti:

- Biz Sabancı Üniversitesi’nde mezun olan bu gençlerimizden 10 kişiyi zar zor alabiliyoruz. Bazen 10 kişiyi bile bulamıyoruz.

Nedenini sorduk, anlattı:

- Hepsi yurtdışından, yabancı şirketlerden teklif alıyor. İstanbul’daki evinden oturup dolarla, Euro ile maaş almak gençlerimize doğal olarak daha cazip geliyor.

Sabancı Holding’in kendi adını taşıyan, Sabancı Vakfı’nın kurduğu üniversitenin mezunlarını kendine çekememesi, yaşanan beyin göçünü ortaya koyuyor…

Yeryüzünde bir kaos var kadınlardan ordu kurun

TÜRKİYE-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın davetiyle Goldman Sachs’ın merkezinde düzenlenen “13. Türkiye Yatırım Konferansı”nı izlemek üzere pazartesi günü New York’a vardığımızda Kahramanmaraş merkezli Nazar Tekstil’in Başkan Yardımcısı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’dan mesaj geldi:

- New York’ta mısınız?

New York’a inerken çektiğim videoyu sosyal medyada paylaşmıştım. Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, o videoyu görür görmez mesajı atmıştı. New York’a yeni ulaştığımı yazıp sordum:

- Hangi heyetle geldin New York’a?

Nilüfer Bulut’un Başkanı olduğu Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) heyetinde olduğunu belirtti:

- TİKAD’ın Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri arasındayım.

Ertesi gün Birleşmiş Milletler’e (BM) komşu Türk Evi’nde gerçekleşen organizasyondan fotoğraf gönderdi:

- Türk Evi’nde “Dokuma Atlası” organizasyonuna katıldık. Sayın Emine Erdoğan ile sohbet ettik.

Ardından TİKAD’ın Emine Erdoğan’ın himayesinde Rockefeller Center’da düzenlediği toplantının davetiyesini gönderdi:

Kadınlar Başrolde Olsun…

Toplantıda Söz ve müziğinde Sinan Akçıl’ın imzasının yer aldığı şarkının tanıtımı gerçekleşti. Düzenlemesi Enes Yolcu ve Sinan Akçıl’a ait olan, mix & masteringe Koray Püskül’ün imza attığı şarkının sözleri şöyle:

KADINLAR BAŞROLDE OLSUN

Yeryüzünde bir kaos var

Yardıma koşun

Kadınlardan bir ordu kurun

Annemizin dizlerinde yatsana dünya

Öfkelerden kaçsana dünya…

Zamanı geldi kenetlenmenin

Kadınların şefkatiyle kötülüğe bir ders vermenin…

Hadi sen de uzat ver elini…

Değiştir dünyanın dilini

Çekelim en baştan bu filmi

Adı yepyeni bir dünya olsun

Kadınlar başrolde olsun…

Kadınlar yarınlar sizle daha emin

İyiliklere bir görev verin

Siz kimsiniz derlerse “biz kadın” deyin

Bu gücü herkese gösterin…

Zamanı geldi kenetlenmenin

Kadınların şefkatiyle kötülüğe bir ders vermenin…

Hadi sen de uzat ver elini…

Değiştir dünyanın dilini

Çekelim en baştan bu filmi

Adı yepyeni bir dünya olsun

Kadınlar başrolde olsun…

Columbia’da TAV İnşaat’ı anlattı

TAİK’le Goldman Sachs’ın birlikte organize ettiği “13. Türkiye Yatırım Konferansı”nda TAV İnşaat Kurucu Ortağı Sani Şener’le de sohbet fırsatı bulduk.

TAV Havalimanları Holding CEO’luğu görevini Serkan Kaptan’a bırakan, Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Sani Şener, her karşılaştığı kişiye yaka kartını gösterdi:

- Ben TAV İnşaat adına buradayım…

Şener, New York’ta önceki gün de Columbia Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine TAV İnşaat’ı anlattı.

Şener, üniversitedeki gözlemini şöyle paylaştı:

- Sınıfın önemli bir bölümü Hintli öğrencilerdi. Ülkelerin mühendisliğe verdiği önem ABD’de daha iyi anlaşılıyor. Çinli öğrenciler de çoktu. Türk öğrencilerimiz de var ama sayıları halen az.