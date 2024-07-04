Borsa 100'de 32 hisse 6 ayda reel getiri sağladı

BIST 100 Endeksi’ne dahil 32 hisse, yatırımcısına reel getiri sağladı. Yılbaşından bu yana büyük hisselerin getirisi ortalama yüzde 10 ile 48,36 arasında değişirken küçük hisselerin getirileri yüzde 2,55 ile 62,70 arasında değişti.

Yılbaşından bu yana BIST 100 Endeksi’ndeki 32 şirketin hissesi reel getiri sağladı. Garanti Bankası %48,36 ile öne çıkarken, Türk Telekom %46,36 oranında reel getiri sağladı.

Turkcell’in reel getirisiyse yüzde 33,21 oldu. Perakende ticaret sektöründe yer alan Bim yatırımcılarına yüzde 35,09 reel getiri sağladı. Anadolu Efes’in yılbaşından bu yana reel getirisi ise yüzde 34,09 oldu. Küçük piyasa değeri olan şirketler arasında ise Göltas Çimento %59,29 ile yüksek reel getiri sağlarken Mavi Giyim’in reel getirisi yüzde 62’yi buldu.

Borsacıların dilinden düşmeyen “Fiyat ödediğiniz; değer ise aldığınız şeydir” sözü adeta tabloda kendisini ifade ediyor. Yatırımcıların sadece hisse senedinin fiyatına değil, aynı zamanda şirketin gerçek değerine ve uzun vadede sağladığı getirisine odaklanmak gerekiyor. Yüksek reel getiri oranları, şirketlerin sadece fiyat olarak yükselmesini değil, aynı zamanda değer olarak da kazandırdığını işaret ediyor.

Yüksek piyasa değerine sahip şirketler, genellikle daha istikrarlı ve uzun vadede sürdürülebilir getiri sağlarlar. Düşük piyasa değerine sahip şirketler ise daha volatil olup, yüksek getiri potansiyeline sahip olsalar da daha yüksek risk barındırabilmekteler.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

●Link Bilgisayar (#LINK): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %73.63 yükseldi.

●Körfez GMYO (#KRGYO): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 36 yükseldi.

●Tureks Turizm Taşımacılık (#TUREX): 5 gündür yükseliyor. Son bir yılda yüzde 150 yükseldi.

●Viking Kağıt (#VKING): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 33 yükseldi.

●Ceo Event (#CEOEM): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 118 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

●Gübre Fabrik. (#GUBRF): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,82 geriledi.

●Vera Konsept GMYO (#VRGYO): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %27,08 geriledi.

●Borusan Boru Sanayi (#BRSAN): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,19 geriledi.

●Garanti Yat. Ort. (#GRNYO): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,31 geriledi.

●Girişim Elektrik Sanayi (#GESAN): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %21,27 geriledi.

NE OLDU?

●Kimya sektörünün ilk 6 aylık ihracatı 15,8 milyar dolara ulaştı.

●ABD’de mortgage başvuruları geriledi, 30 yıllık faiz yeniden %7’nin üzerine çıktı.

●İstanbul’da yaşamanın maliyeti Haziran›da yıllık %79,55 arttı.

●Hava yolu küresel yolcu talebi Mayıs’ta yüzde 10,7 arttı.

●ABD’nin 10 yıl vadeli hazine kağıdında getiri 1,6 puan düşüşle yüzde 4,42’ye geriledi.

NE OLACAK?

● ABD’de tatil nedeniyle tüm finansal piyasalar kapalı olacak.

●Almanya’da fabrika siparişleri Mayıs verileri açıklanacak.

●Türkiye’de reel efektif döviz kuru verileri duyurulacak.

●Haftalık yabancı işlemler verileri Türkiye’de açıklanacak.

●Türkiye’de DTH işlemlerine ilişkin 26. hafta verileri gelecek.

ZEYNEP'E SOR/ İÇ PAZAR MI, DIŞ PAZAR MI?

İç pazar; yerel bilgi ve tecrübe, düşük döviz riski, kolay erişim ve izleme, yasal ve düzenleyici uyum. Sınırlı büyüme fırsatı, piyasa doygunluğu, ekonomik bağımlılık.

Dış pazar; genişleme ve büyüme fırsatları, risk dağılımı, rekabet avantajı, farklı ekonomik döngüler. Döviz riski, yasal ve düzenleyici zorluklar, Pazar bilgisi eksikliği, politik ve ekonomik riskler.

Borsada uzun vadeli yatırım riski azaltır. Zorlananlar fonları seçenek olarak değerlendirebilir

İki yıl kadar alıp tutacağım önereceğiniz üç hisse söyleyebilir misiniz? Tüm sorumluluk benimdir/İsmail Sever

İsmail, borsada uzun vadeli beklentilerle hareket etmek daha sağlıklı sonuçlar alabilmek açısından yerinde bir yaklaşımdır. Bir yıla kadar yatırımlar kısa süreli değerlendirilirken 2-3 yıl süreli hedefl eri orta vadeli olarak değerlendirebiliriz. Bu itibarla hedefl ediğin sürenin uzun vadeli olmadığını not etmende yarar var. Borsada gerçekleştirilen yatırımların risk düzeyi yüksektir. Riski kabul edilir düzeye düşürecek olansa uzun vadede güçlü ve büyüyen firmalara yapılacak yatırımlardır. Süre azaldıkça şirket güçlü de olsa risk düzeyinin da artacağını unutmamalısın. Uzun süreli hedefl erle hareket edilmediği noktada ise fonları bir seçenek olarak öne çıkarılabilir. Kuşkusuz bu yatırım enstrümanında da dikkat etmen gereken husus hangi tür kategoriyi seçeceğindir. Büyüyen pazar ya da sektörlere yatırımda bulunan fonlar, bu noktada bir seçenek olabilir. Fonların riski dağıtmak adına çeşitlendirmeye gitmesi katılımcısının riskini azaltır. Bununla birlikte kabul ettiğin risk düzeyi ile fonun risk düzeyinin uyumlu olup olmadığını da göz önüne alman gerekiyor. Aksi taktirde risk uyumsuzluğu olan bir fonu almaktan kaynaklı olarak stres yaşayabilirsin.

Geliri düşerken ilk çeyrekte zarara döndü. Şirket ise yatırıma giderek kapasitesini artıracak

Kaleseramik aylar oldu ki sürekli düşüyor. İlk başlardaki çıkışının yerinde yeller esiyor. Neden böyle oldu? /Efe Güner

Efe, halka arz olan birçok şirketin hissesi borsada işlem görmeye başladığında ilk başlarda ciddi çıkışlar gerçekleştirebilmekte. Güçlü talebe bağlıhızlı çıkışlar yaşanabilmekte. Kaleseramik de söz konusu örneklerden biri. Hisse, Temmuz 2023’te borsada ilk işlemini tavandan 27,50 TL’den açarken bir ay sonra 140,10 TL’ye kadar yükseldi. Anılan tarihten sonra ise sürekli geriledi. Halihazırda satışbaskısı devam eden hisse, şimdilerde 40,66 TL seviyelerinde işlem görüyor. Satıcıların piyasada daha etkin olmasının nedeni gözlenen gelir ve kârdaki düşüşün henüz durdurulamamış olması. Firma, geçtiğimiz yıl satışlarını ve kârını geriletti. Son paylaştığı 2024’ün üç aylık mali tablolarında da gelirdeki düşüş devam ederken dönem sonunda zarar açıkladı. İnşaat sektöründe yılın ikinci yarısından sonra daha güçlü bir piyasa oluşumu bekleniyor. Bunun firmanın gelirlerine etkisi gözlenecektir. Öte yandan firma, porselen slab yatırımları kapsamında üretim kapasitesini %50 arttıracak. Yatırım için System Ceramics ile mutabakata vardı. 2025 sonuna kadar tamamlanacak yatırım için halka arzdan sağlanan fon kullanılacak. Yatırım yaklaşık 15 milyon euroya mal olacak.

YATIRIM FONLARI

Son dönemde yatırımcıların ilgisini çeken para piyasası fonları, sundukları mevduat alternatifi getirilerle dikkat çekiyor. Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (NVB) yılbaşından itibaren %27,35 getiri sağlarken, son bir yıl içerisindeki getirisi %53,37 olarak gerçekleşti.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonlarında düşük riskle yapılan yatırımlar yatırımcıya yıllık bazda %47,57 ile %105,36 arasında getiri sağladı. Listede yer alan fonlarda toplam 621.741 yatırımcı bulunuyor. Bu yatırımcılar, risk değeri düşük olan fonları tercih ederek hem sermayelerini koruma hem de yüksek getiri elde etme fırsatını yakaladı. En yüksek performansı, 1 yıl sürede %105,36 getiri ile Türkiye Hay. ve Em. Üçüncü Yaşam Döngüsü EYF gerçekleştirdi. Bu fonun toplam 9,195 yatırımcısı bulunuyor. Türkiye Hayat ve Emeklilik’in bu fonu, yatırımcılara sağladığı yüksek getiri ile dikkat çekiyor ve diğer fonlar arasında öne çıkıyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL’nin seyri

Dolar kuru 32,58 ve Dolar Endeksi DXY 105,57 seviyesinde bulunuyor. Dolar Endeksi yüzde 0,09 geriledi. Ancak 105’in üzerinde seyrediyor. Bir yılın en düşük seviyesinde gelen enflasyona rağmen Türkiye’nin kredi risk primi 272,14 seviyesinde bulunuyor. Dolarda 32-33 bandındaki hareket korunuyor.

TAHVİL

Akdeniz Faktoring, TLREF+%5,5 faizden bono ihraç etti

Akdeniz Faktoring, nitelikli yatırımcılara 2 Temmuz 2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%5,5 olarak belirlendi. 184 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 2 Ocak 2025 olacak.

TLREF + %5.5 YILLIK FAİZ

2 Temmuz tarihli TLREF %51,80 seviyesinde bulunuyor. Akdeniz Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %5,5 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFAKDN12510 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

FENERBAHÇE FUTBOL

Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon sponsoru belli oldu. Başarıya bağlı bonus da alınacak

Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın 2024/2025 sezonunda forma göğüs reklamında ve diğer çeşitli mecralarda Otokoç markasının kullanılmasını içeren sponsorluk anlaşması imzalandı. Otokoç ile yapılan sözleşmenin bedeli 243.582.500 TL + KDV olarak belirlendi. Anlaşmanın bir diğer önemli detayı yurt içi ve yurt dışı lig ve kupa organizasyonlarından elde edilecek başarı bonusları. Bonuslar kapsamında, maksimum 103.522.563 TL + KDV net başarı primi elde edilecek. Başarı bonusları, Futbol Takımının performansına bağlı olarak ek gelir imkanı tanırken oyuncuların motivasyonunu da artıracak. Otokoç ise marka bilinirliğini güçlendirecek.

KAREL

İsmini paylaşmadığı kamu kurumuyla anlaşmaya vardı. IP Santral sistemi kuracak

Karel, ismini vermediği bir kamu kurumu ile arasında 11.690.234 dolar tutarında bir IP Santral Sistemi satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşmanın bedeli güncel kurdan yaklaşık 381,6 milyon TL’ye denk geliyor. Açıklamada teslimatların 2024-2025 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Şirket daha önce de şubat ayında 24,1 milyon dolarlık iş bağlantısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Son iki yılda gelirlerini güçlü şekilde artıran firma, açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali dönemde ise gelir artışını sürdürdü. Ancak dönem sonunda zarar açıkladı. Finansman giderleri öncesi kâr eden şirket, finansman giderleri sonrası zarara döndü. Kur farkı ve faiz giderleri zararda etkili oldu.

TEKFEN HOLDİNG

Suudi Arabistan’da aldığı projeye ilave ek işler yaptı. Karşılığında ek tahsilata hak kazandı

Tekfen Holding’in bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan’da yürütmekte olduğu Haradh Uydu Kompresör İstasyonları Boru Hatları projesinde, çeşitli tarihlerde tahsilat yaptığını hatırlatırken gerçekleşen yeni gelişmeyi de yatırımcılarla paylaştı. Açıklamada, proje kapsamında yer almayan ek işler alındığını ve bu nedenle 21 milyon dolar tutarında ek tahsilata hak kazanıldığını duyurdu. Gelirlerini düzenli büyüten Tekfen Holding, geçtiğimiz yıl gelirdeki büyümeye karşın yurt dışı satışlarını geriletti. Şirket, 2024 ilk çeyrek dönemde de yurt dışı gelirlerindeki düşüşünü sürdürdü. Firmanın sağlayacağı yeni iş bağlantıları ya da tahsilatlar gelirini büyüten gelişmeler olacaktır.

DOĞU ARAS ENERJİ

Bağlı ortaklığı üzerinden üç firmaya önemli miktarda satış gerçekleştirdi. Kârını da artırmalı

Doğu Aras Enerji’nin bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende, Mayıs ve Haziran 2024 dönemlerinde üç ayrı firmaya toplam 1.763.250 MWh’lik enerji satışı gerçekleştirdi. Satışların toplam tutarı KDV hariç 3.469.414.133 TL olarak belirlendi. Söz konusu satışın 2023 yılı satışlarına oranı %14,77’ye denk geliyor. Satış tutarı, şirketin gelir hacmi içerisinde önemli bir yere denk geliyor. Doğu Aras Enerji’nin son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında yer alan geliri ise %13 artarak 7,6 milyar TL’ye çıktı. Firma esas faaliyetlerinden ötürü kâr etmekle birlikte dönem sonunda zarar yazdı. Zararda artan finansman giderleri ile Net Parasal Pozisyon kalemindeki kayıp etkili oldu.

KATILIMEVİM

Beş yıl boyunca temettü ödeyecek. İlk temettüsünü bu yıl verdi. Projeler için de bütçe ayırdı

Katılımevim, gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı çeşitli yatırım projelerinin satın alınmasına yönelik 75.000.000 dolar bütçe ayırma kararı aldı. Karar çerçevesinde görüşmelerin yürütülmesi ve projelerin geliştirilmesi için Genel Müdür yetkilendirildi. Şirket, borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 5 yıl süreyle, dağıtılabilir kârının asgari %40’ını nakit kâr payı olarak dağıtacağı yönünde taahhüdü bulunuyor. Bu taahhüde bağlı kalacağını belirtirken firma, kârlılığını artırdığının altını çizdi. Öte yandan geçtiğimiz mart ayında hisse başına 1,64 TL nakit temettü ödemesinde bulundu. Hisse, geride kalan son iki ayda ise ciddi bir düşüş yaşadı.