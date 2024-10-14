Borsa İstanbul’da fırsat penceresi

Beklentilerden yüksek gelen tüketici enflasyonu ve işsizlik başvurusu verilerine rağmen ABD tahvil ve hisseleri pozitif bir seyirle haftayı bitirdi. Beklentilerin sınırlı altında kalan üretici enflasyonu ve gerileyen tüketici güveni endeksi tahvildeki iyimserliğin arkasındaki temel neden.

Hisse yatırımcıları zayıf makro veriye değil şirket karlarına odaklanıyor. Güçlü banka sonuçları ile başlayan kar mevsimi Dow ve S&P’nin yeni zirvelere ulaşmasını sağladı.

Çin'in Cumartesi günü açıkladığı genişletici paket hayal kırıklığı yarattı. Toplantı öncesinde uzmanların 2 – 10 trilyon yuan arasında değişen mali paket tahminleri vardı.

Toplantı sonrası, paketin büyüklüğü, uygulama takvimi, kaynağın nasıl aktarılacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Geçen hafta boyunca iyimser beklentileri satın alan Asya ve Avrupa borsaları haftaya satıcılı başlayabilir.

Borsa İstanbul dünya borsalarından bağımsız kan kaybetmeye devam ediyor. Sanayi ve hizmet hisselerinde aylık %10’u geçen kayıplar ile endeks 9,000 seviyesinin altına sarkarak Mart ayından beri gördüğü en düşük seviyelere geriledi. Yassı çelik ürünlerine getirilen gümrük vergileri sayesinde demir-çelik hisseleri satış dalgasında pozitif ayrıştı.

Kredi kullanan yerleşik yatırımcının yüksek faiz ve ek teminat baskısı ile satışa geçmesi ve endeksin kritik destek seviyesinin altına sarkması Eylül ayında satışı hızlandıran diğer faktörler.

Ekonomide sert yavaşlama sinyalleri, inatçı enflasyon ve faiz indirim döngüsünün iyimser ihtimalle Aralık ayına ertelenmesi hisse piyasasında kayıpların devam edebileceğine işaret ediyor.

Piyasada tepki alımını destekleyen tek hikaye alternatif Türkiye varlıkları ile Borsa İstanbul arasındaki makasın açılması Ekonomi yönetiminin uyguladığı doğru politikalar sayesinde eurobond, yerel tahvil, döviz, CDS gibi Türkiye varlıklarında görülen iyimser fiyatlamaya Borsa İstanbul katılmayınca aradaki makas büyüdü.

Orta vadeli perspektif ile yatırım yapan, kaldıraç kullanmayan, oynaklığa karşı psikolojisi sağlam ve mali anlamda güçlü yatırımcılar için Borsa İstanbul bir fırsat penceresi sunuyor. Ancak fırsat penceresinin uzun süre açık kalabileceğini belirtelim.