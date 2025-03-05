Borsada büyükler sınırlı küçükler hızlı prim yaptı

Borsada büyük hisselerde getiriler yılbaşından bu yana %35’e kadar çıkarken küçüklerde %370’lere ulaştı. Ana Pazar hisselerini tercih edenler iki ayda bir yıllık mevduat getirisinin üzerinde kazandı.

Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana BIST 100 hisselerinde en fazla kazandıran 10 hisse ortalama %19 getiri sağlarken BIST Tüm-100 Endeksi’ne dahil ilk 10 hissenin getiri ortalaması yüzde 91 oldu. BIST Tüm-100 Endeksinde yer alan hisseler arasında Pera Yatırım Holding %370,25 ile ilk sırada yer aldı. Dagi Yatırım Holding %90,72 ve Hedef Holding %66,56 ile takip eden şirketler oldu. Küçük ölçekli hisselere olan ilginin artması, yatırımcıların bu yöndeki beklentilerinin güçlendiği anlamına geliyor.

Büyüklerde en yüksek kazanç %35

BIST 100 içinde yılbaşından bu yana en fazla yükselen hisse %35,24 ile Aselsan oldu. Onu Margün Enerji %29,35 ve Halkbank %24,69 ile takip etti. Büyük ölçekli hisselerdeki çıkış, küçüklerin performansı karşısında mütevazı dururken, yatırımcılarda spekülatif beklentileri daha fazla öne çıkardığı gözlenmekte.

Farklı sektörlerdeki küçükler kazandırdı

Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören hisseler arasında en büyük çıkış finans, turizm ve sağlık sektörlerinden geldi. Turizm sektöründe Kuştur Kuşadası Turizm %50,85 çıkış sağlarken, gayrimenkul yatırım ortaklıkları da yükselişteydi. Batı Ege GMYO %56,42 prim yaptı. Sağlık sektöründe Türk İlaç Serum %58,69, tekstil sektöründe ise Hatay Tekstil %52,07 prim yaptı. Borsada yabancı yatırımcı oranı 27 Şubat’ta %36,84 seviyesinde bulunurken 3 Mart itibarıyla yeniden yüzde 37,50’de bulunuyor. Ancak hala %40’ın altında. Enflasyonun %40’ın altında gelmesi ile başlayan hareketlilik henüz zayıf. Kurumsal yatırımcıların alıma geçmesi endeksin güçlenmesini sağlayabilir.

ZEYNEP’E SOR

CARİ ORAN MI, LİKİT ORAN MI?

Cari oran; geniş kapsam, işletme sermayesi, finansal durum, esneklik. Stoklara bağımlılık, gücü abartabilme, dalgalanmalardan etkilenme, yükseklikse sorun.

Likit oran; daha doğru likidite, stok riskini kaldırma, planlamaya katkı. Daha kısıtlayıcı, sektöre göre değişkenlik, kısa vadeli perspektif, kısıtlılık.

Projeler devreye girdikçe portföyü büyüyor. Bu yıl kurulu gücünü 887 MW’a çıkaracak

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yakın zamanlı devreye aldığı santraller hakkında bilgi alabilir miyim? / Rıza Özer

Rıza, yenilenebilir enerji yatırımları, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlama ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda önemli bir rol oynuyor. Son yıllarda özellikle GES ve RES yatırımları hız kazandığı gözleniyor. Özel sektörün bu alandaki projeleri büyümeye devam ediyor. Akfen Yenilenebilir Enerji de bu süreçte portföyüne yeni GES ve RES projeleri ekleyerek kapasitesini artırıyor. Şirket son olarak 27 Şubat tarihli açıklamada Osmaniye Demirciler hibrit GES projesinin ilk kısmını devreye aldı. Böylece toplam 771,5 MW kurulu güce ulaşmış oldu. Akfen Enerji, 2025’te 887 MW kurulu güç kapasitesine ulaşmayı öngörüyor.

Gelirdeki düşüşe rağmen maliyet ve giderler artmaya devam etti. Dönem sonu kârı baskılandı

LDR Turizm’in hissesiyle ilgili yorum ve değerlendirmeniz ne olur?/ Duygu Akay

Duygu, borsada hisse değerlemesi yapılırken, genel ekonominin durumunu, sektördeki gelişmeleri, şirketin mali performansı ve ileriye dönük beklentileri göz önünde bulundurmalısın. Kısa vadeli fiyat hareketleri spekülasyonlara bağlı değişkenlik gösterse de uzun vadede şirketin temel göstergeleri yatırımcılar için daha güvenilir veriler sunar. LDR Turizm, son paylaştığı 2024 yıl sonu mali tablolarında gelirini %12 geriletti. Maliyet ve giderlerdeki artışın hız kesmemesi ise esas faaliyet kârının hızlı şekilde gerilemesine yol açtı. Dönem sonunda ise net kârı %14 geriledi. Hissenin fiyatı ise aralık ayındaki seviyesinin gerisinde.

YATIRIM FONLARI

Yapı Kredi Portföy’ün YTD Fonu, küresel piyasalara yatırımla kazandırmak istiyor

Yabancı Fon Sepeti Fonu (YTD), yatırımcılarına geniş bir küresel yatırım yelpazesi sunuyor. Fon, toplam değerinin %89,81’ini yabancı BYF’lere ve %8,74’ünü yatırım fonlarına ayırarak, farklı piyasalarda çeşitlendirmeye gidiyor. 785,5 milyon TL fon değerine sahip YTD’nin risk seviyesi 7 olup yüksek seviyede bulunuyor. Fon, uzun vadeli büyüme hedefleyenlere hitap ediyor. Fonun stratejisi, “topdown” analitik varlık dağılımı metoduyla, risk seviyesini gözeterek küresel piyasalardaki fırsatları değerlendirebilmek. Son bir yılda %33,98 getiri sağlarken, yılbaşından bu yana artış %4,12 seviyesinde oldu. Pazar payı %1,19 seviyesinde bulunurken, doluluk oranı ise %3,12 olarak göze çarpıyor. Küresel piyasalara erişim sağlamak isteyen yatırımcılar için alternatif oluşturuyor.

TAHVİL

Marbaş Menkul Değerler, %57,37 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Marbaş Menkul Değerler, 03.03.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %48 olurken, bileşik faizi de %57,37’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 91 gün vadeli olup ödeme tarihi 02.06.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %11,97 olacak.

%48 BASİT FAİZ ORAN

3Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)%44,69 seviyesinde bulunuyor. Marbaş’ın çıkardığı bononun yıllık %48 basit faiz oranı, TLREF’in 3,31 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıcı 03.03.2025, vade tarihi 02.06.2025 olacak. Bono piyasada TRFMARB62532 ISIN koduyla işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ECZACIBAŞI İLAÇ

Ayazağa’daki parselasyon süreci tamamlandı. Taşınmaz üzerinde projesini hayata geçirebilecek

Eczacıbaşı İlaç, İstanbul Ayazağa’daki arsalarına ilişkin imar planının kesinleştiğini duyurdu. Şirket, yaklaşık 41,5 bin metrekare büyüklüğündeki nihai arsa tapularını, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü tarafından onay ve tescil işlemlerinin tamamlanması sonrası alacak. Parselasyon planları, imar düzenlemeleri kapsamında arazi kullanımı ve mülkiyet haklarını netleştiren süreçler olması nedeniyle önemli. Büyük ölçekli taşınmaz sahipleri için bu tür planların kesinleşmesi, ilgili arazilerin ticari veya konut projeleri için geliştirilmesi açısından kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Ayazağa, İstanbul’un hızla gelişen ve yüksek gayrimenkul değerine sahip bölgelerinden biri olması nedeniyle yatırımcılar için cazip konumda bulunuyor.

ODİNE TEKNOLOJİ

Kurduğu %100 iştirakle ABD’ye açılmak istiyor. Şirket yeni nesil teknolojilere odaklanacak

Odine Teknoloji, ABD pazarına açılma ve yeni nesil teknolojiler alanında inovatif çözümler geliştirme hedefiyle %100 bağlı ortaklığı OdineLabs firmasını kurduğunu duyurdu. Kurulan iştirak yeni nesil teknolojiler alanında patentler ve inovatif çözümler geliştirerek Amerika ve bölge pazarlarında farklı sektörlerdeki müşterilere katma değerli hizmetler sunmayı hedefliyor. Teknoloji sektöründe ABD pazarı, özellikle telekomünikasyon, yapay zeka ve dijital altyapı alanlarında en büyük ve en rekabetçi pazarlar arasında yer alıyor. 6G teknolojileri ve yapay zeka destekli telekomünikasyon çözümleri, küresel teknoloji şirketlerinin öncelikli yatırım alanlarından biri olurken, OdineLabs, Ar-Ge çalışmalarıyla bu alanda stratejik bir köprü görevi üstlenmeyi planlıyor.

TEKFEN HOLDİNG

Rusya’daki boru hattı işindeki zarar nedeniyle açtığı dava reddedildi. Üst mahkemeye gidiyor

Tekfen Holding’in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat, Rusya Federasyonu’nda Kharampurneftegaz LLC ile yaptığı 311 milyon dolar tutarındaki gaz boru hattı inşaat sözleşmesi kapsamında, proje sürecinde yaşanan maliyet artışları nedeniyle zararlarının tazmini için yargı yoluna başvurmuştu. Ancak, ilk derece mahkemesi, yaklaşık 111,5 milyon dolar değerindeki talebi reddetti. Şirket, kararın bozulması için üst mahkemeye başvuracak. Tekfen İnşaat’ın Kharampur Gaz Sahası ile Gazprom Ana Boru Hattı arasındaki 90 km’lik boru hattı projesinde yaşadığı maliyet artışları ve operasyonel zorluklar, finansal tablolarına da olumsuz yansımıştı. Yaşanan yargı süreci, Tekfen Holding’in finansal tabloları ve projelerden elde edeceği nakit akışı açısından oldukça önemli olduğu gözleniyor.