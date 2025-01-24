Borsadaki öncü şirketler defter değerinin altında

Borsadaki öncü şirketler, defter değerlerinin altında işlem görüyor. TCMB’nin faiz indirim döngüsünün zamanla etkisini göstermesi bu şirketlerin de fiyatlamalarına yansıyacak.

Borsa İstanbul’da öncü şirketlerin birçoğu defter değerlerinin altında işlem görüyor. Özellikle piyasa değeri yüksek olan şirketler arasında PD/DD oranı 1’in altında olanlar dikkat çekiyor. Koç Holding’in PD/DD oranı 0,89, Türk Hava Yolları’nın PD/DD oranı ise 0,68. Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik, Halk Bankası ve Şişe Cam gibi önemli şirketler de defter değerlerinin altında işlem görüyor.

Piyasa değeri 30 milyar TL’nin altında olanlar

PD/DD Oranı birin altında olan ve 30 milyar TL’nin altında piyasa değeri olan şirketler içerisinde ise farklı sektörlerden şirketler var. Odaş Elektrik, Tukaş, Bera Holding, Çan2 Termik, Kardemir (D), Zorlu Enerji, Vestel, Net Holding, Akfen Yen. Enerji, Şok Marketler Ticaret ve Tekfen Holding gibi şirketler özkaynaklarının altında bir piyasa değeri ile işlem görüyor.

Faiz indirim döngüsü zamanla etkisini gösterecek

TCMB politika faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 47,5’ten 45’e çekti. Faiz indirimi sonrasında dolar kuru 35,63 seviyesinde bir seyir izlerken BIST 100 Endeksi, 10.100 seviyesinde seyretti. Faiz indirimlerinin enflasyonda düşüş beklentilerini zayıflatmaması için önümüzdeki dönemde TCMB’den yeni adımlar beklenebilir.

Dolar ve euronun hareketi

Dolar kuru euroya göre daha istikrarlı bir seyir izliyor. Son dönemde hareketlenen euro yükseliş yönünde ivme yakalamaya çalışsa da ana eğilim olarak dolar kuru daha istikrarlı bir seyir izliyor.

ZEYNEP’E SOR

RİSK SERMAYESİ Mİ, MELEK YATIRIMCI MI?

Risk sermayesi; büyük sermaye, uzun vade, büyümeyi hızlandırma. Hisse kaybı, yoğun kontrol, hedef odaklılık, geri ödeme beklentisi, rekabet.

Melek yatırımcı; erken finansman, esneklik, düşük müdahale, rehberlik. Sınırlı sermaye, yüksek risk, deneyim farklılığı, uzun vadeli destek eksikliği.

İştirakini satarak katılım bankası için sermaye sağlayacak. Şubelerinden de yararlanacak

Katılımevim’in banka kurmayla ilgili projesinin hangi aşamada olduğunu öğrenebilir miyim? / Mete Aksak

Mete, Katılımevim geçtiğimiz ağustos ayında büyüme stratejisi kapsamında bir katılım bankası kurma kararı aldı. Ardından BDDK’dan gerekli izni alarak önemli bir süreci geride bıraktı. Şimdi de bankanın sermaye yapısını hallediyor. Bu kapsamda, %79,85 sermayesine sahip olduğu Birevim Tasarruf Finansman’daki paylarını çatı kuruluşu Europe Finance Holding’e 690 milyon TL’ye devrini planlıyor. Söz konusu işlemin tamamlanmasıyla birlikte bankanın sermaye yapısı güçlendirilecek ve faaliyete geçiş süreci hızlandırılacak. Şirket sahip olduğu 141 şube ve 250 bin müşterisinin sinerjisini kurulacak katılım bankasında değerlendirecek.

Sigorta sektörü büyüyen yanı ile öne çıkıyor. Yılın son çeyreğinde prim üretiminde artış olur

Anadolu Sigorta’nın yıl sonu gelir ve kârı için beklentinizi öğrenebilir miyim? / Yasin Kaplan

Yasin, Sigorta sektörü, büyüme performansıyla dikkat çekiyor. Anadolu Sigorta da büyümeden faydalanarak, 2024 yılının ilk dokuz ayında güçlü bir finansal performans sergiledi. Prim üretimi ve net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %63 ve %44 oranında artış kaydetti. Öte yandan denetimden geçmemiş 2024 yıl sonu prim üretiminde, yıllık %57,3 oranında artış ile 69,6 milyar TL seviyelerine ulaştı. Dokuz aylık dönemden elde edilen güçlü teknik gelir ve kârlılık, yılın son çeyreğinde de devam etmesi beklenmeli. Sigorta sektörü, yılın son çeyreğinde yüksek prim üretimiyle öne çıkar. Bu nedenle büyümenin sürmesi şaşırtmamalı.

YATIRIM FONLARI

Deniz Portföy’ün kurduğu DHJ Fonu, teknoloji hisseleriyle 3 yılda %386 kazandırdı

DHJ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu, teknoloji odaklı yatırımda bulunarak katılımcısına kazandırma fırsatı sunuyor. Fon, toplam değerinin %96,65’i teknoloji sektöründe faaliyet gösteren hisse senetlerinde değerlendirirken, %2,83’lük kısmı girişim sermayesi yatırım fonlarında değerlendiriyor. Doluluk oranı %14,41 seviyesinde ve toplam büyüklüğü 208.284.609 TL. Fon, 7 gibi yüksek risk seviyesine rağmen uzun vadeli büyüme potansiyeline odaklanarak yatırım stratejisini belirliyor. Yıllık %13,97 getiri sağladı. Üç yıllık performansı ise %386,20 seviyesinde gerçekleşti. Son altı ayda %5,2 gerilerken dalgalı piyasa koşulları fonun kısa vadeli performansını baskıladı. Bu yönüyle DHJ, daha çok teknoloji sektörüne yönelik uzun vadeli düşünenler için alternatif sunuyor.

TAHVİL

Ereğli Tekstil, % 59,54 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ereğli Tekstil, 22 Ocak 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %50, bileşik faizi ise %59,54’e denk geliyor. 105 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise % 14,38 olacak.

% 50 YILLIK BASİT FAİZ

22 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) % 46,44 seviyesinde bulunuyor. Ereğli Tekstil’in çıkardığı bononun yıllık %50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 3,56 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcılar için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 24 Ocak 2025 olurken vade tarihi 9 Mayıs 2025 olacak. Finansman bonosu ihraç sonrası piyasada işlem görmeye başlayacak.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

VAKIFBANK

Taksim Otelcilik’teki payını artırdı. Alım neticesinde iştirakteki kontrol hakimiyeti arttı

Vakıfbank, bağlı ortaklığı Taksim Otelcilik’teki payını artırdığını duyurdu. Açıklamada Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 56.479,50 adet, payı 493.544.981 TL’ye satın aldığını belirtti. Söz konusu satın alım neticesinde bankanın Taksim Otelcilik’teki payı %52,43’ten %68,57’ye yükseldi. Gerçekleştirilen alım sonucunda iştirakindeki kontrol hakimiyeti daha da güçlendi. Vakıfbank son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise faiz gelirini %168 büyütürken dönem sonu kârını %91 artırarak 34,9 milyar TL’ye çıkardı. Son paylaşılan iki yılda da gelir ve kârını büyüttü. Bankanın 2024 yıl sonunda da gelir ve kârdaki büyümesinin süreceği anlaşılıyor. Fiyatı ise Temmuz 2022’de test ettiği 3,41 TL’nin ardından günümüze kadar yükseldi. Şimdilerde de zirvesinde bulunuyor.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ

İştirakleri üzerinden Yeka RES projeleri için başvurularını yaptı. Hibrit projeleri de sürecek

Akfen Yenilenebilir Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Yeka RES-2024 yarışmalarına, bağlı ortaklıkları aracılığıyla katıldığını belirtti. Toplam 1110 MW gücündeki rüzgar enerjisi projelerini kapsayan yarışmalarda 4 proje için başvurusu oldu. Başvurulardan, Edirne RES 410 MW, Balkaya RES 340 MW, Sergen RES 200 MW ve Yellice RES 160 MW kapasitede olacak. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, enerjide büyümeye devam edeceklerini belirtirken kapasite artışı ve hibrit projelerin süreceğini ifade ediyor. Akfen Enerji ayrıca depolamalı lisansları da geliştirmeyi hedefliyor. Akın’ın açıklamasına göre gerçekleştirilen yatırımların geri dönüşü ilerleyen süreçte gerçekleşecek. Şirket dokuz aylık dönemde ise gelir ve kârını düşürdü.

YEO TEKNOLOJİ

İştiraki Romanya’da 2 GES projesinin yapımı için anlaştı. 15 yıl sabit fiyattan elektrik satacak

Yeo Teknoloji’nin %51 hissesine sahip olduğu Defıc Globe ile Scatec arasında, Romanya’da toplam 190 MWp kapasiteli iki GES’in anahtar teslim inşaatını kapsayan anlaşma imzalandı. Projelerin yatırımlarının %65’i Scatec ve %35’i Defıc Globe ortaklığında gerçekleştirilecek. Dolj ve Olt şehirlerinde inşa edilecek santraller, Aralık 2024’te Romanya enerji piyasası işletici kuruluşu Opcom tarafından açılan ihalede kazanılmıştı. Anlaşma gereği santrallerden 15 yıl boyunca sabit fiyattan enerji satışı yapılacak. Firma, yapmış olduğu bir diğer açıklamada Suudi Arabistan’da %95 hissedarı olduğu bir iştirak kurduğunu belirtti. İştirak, Suudi Arabistan’daki mega projelerle birlikte sanayi, enerji, su ve alt yapı alanlarındaki çalışmalarda projeler yürütmeyi hedefliyor.